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Audi Q5: Η premium εμπειρία γίνεται ακόμη πιο προσιτή με όφελος €3.000 έως τις 31 Δεκεμβρίου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:35 - 02 Δεκ 2025

Audi Q5: Η premium εμπειρία γίνεται ακόμη πιο προσιτή με όφελος €3.000 έως τις 31 Δεκεμβρίου

Νίκος Λιβανός
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Το Audi Q5 επιστρέφει στο προσκήνιο πιο ελκυστικό από ποτέ, συνδυάζοντας κομψότητα, άνεση και τεχνολογία σε ένα SUV που ταιριάζει τόσο στη σύγχρονη καθημερινότητα όσο και σε κάθε μικρή ή μεγάλη απόδραση. Με εμπορικό όφελος €3.000 για όλα τα άμεσα διαθέσιμα οχήματα με ταξινόμηση έως τις 31/12, το Q5 γίνεται μια πρόταση που απευθύνεται σε όσους αναζητούν premium ποιότητα με πραγματικό αντίκρισμα.

Η παρουσία του στον δρόμο αποπνέει διακριτική δύναμη: καθαρές γραμμές, δυναμική στάση και μια σχεδιαστική υπογραφή που παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της Audi. Στο εσωτερικό, ο χώρος είναι φωτεινός, ήσυχος και προσεγμένος σε κάθε λεπτομέρεια. Τα υλικά υψηλής ποιότητας και η άψογη εργονομία δημιουργούν μια αίσθηση χαλαρής πολυτέλειας, ενώ η δεύτερη σειρά καθισμάτων μετακινείται κατά μήκος, επιτρέποντας ευέλικτη διαρρύθμιση και χώρο αποσκευών που φτάνει έως τα 1.473 λίτρα. Είναι ένα περιβάλλον που υποδέχεται τον οδηγό και τους επιβάτες με άνεση, ανεξάρτητα από τον ρυθμό της ημέρας.

Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται η τεχνολογία. Το Audi virtual cockpit και το MMI Touch συνθέτουν ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει ευκολία, αισθητική και λειτουργικότητα. Παράλληλα, τα συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης — από το adaptive cruise assist έως το Audi pre sense — ενισχύουν την αίσθηση σιγουριάς σε κάθε διαδρομή.

Η σειρά κινητήρων TDI και TFSI με υβριδική τεχνολογία MHEV αποδίδει έως 265 PS, προσφέροντας ισχύ με ισορροπημένη κατανάλωση, ενώ το αυτόματο S tronic και η διαθέσιμη τετρακίνηση quattro εξασφαλίζουν ομαλή και σταθερή οδήγηση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Το Q5 ανταποκρίνεται με άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις, αλλά αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο στα ταξίδια, όπου η ποιότητα κύλισης και η ηχομόνωση δημιουργούν πραγματική αίσθηση ηρεμίας.

Με άμεση διαθεσιμότητα στις εκδόσεις Q5 SUV και Q5 Sportback και εμπορικό όφελος €3.000, η Audi προσφέρει μία ολοκληρωμένη premium πρόταση που συνδυάζει τεχνολογία, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Είναι το SUV που συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του σε κάθε πτυχή της ζωής του — από τις καθημερινές διαδρομές μέχρι τις στιγμές που γίνονται εμπειρίες.

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