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Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Kumho Tire
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
11:14 - 08 Δεκ 2025

Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Kumho Tire

Νίκος Λιβανός
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Η Kumho Tire ανακοίνωσε ότι επέλεξε την πόλη Opole, στην Πολωνία, ως τοποθεσία για το νέο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ενισχύσει την παγκόσμια παραγωγή των ελαστικών της και να επιταχύνει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σε πρώτη φάση, η μονάδα θα έχει ετήσια παραγωγική δυνατότητα έξι εκατομμυρίων ελαστικών, ενώ προβλέπονται σταδιακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 587 εκατ. US δολάρια.

Η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, με κριτήρια όπως η καταλληλότητα του χώρου, οι προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων, η επενδυτική σταθερότητα, η κερδοφορία και τα διαθέσιμα κίνητρα. Μετά από διεξοδική αξιολόγηση των δύο τελικών υποψήφιων περιοχών, η εταιρεία επέλεξε την πόλη Opole χάρη στα σημαντικά πλεονεκτήματα logistics, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τις ανταγωνιστικές υποδομές, τη σταθερή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τα ελκυστικά κίνητρα της Πολωνικής κυβέρνησης.

Η Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει περίπου 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαστικών, αποτελεί αγορά υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Kumho Tire. Το 2024, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αντιστοιχούσαν στο 26,6% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Με την ίδρυση αυτής της τοπικής παραγωγικής βάσης, η Kumho δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων και μεγάλων διαστάσεων. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τόσο την κερδοφορία όσο και τον premium χαρακτήρα του brand.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά αντιπροσωπεύει περίπου 17% της παγκόσμιας αγοράς ελαστικών OE (Original Equipment) και αποτελεί έδρα κορυφαίων κατασκευαστών πολυτελών οχημάτων. Μέχρι σήμερα, η απουσία ευρωπαϊκού εργοστασίου περιόριζε τη δυνατότητα της Kumho να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες OE και να διατηρεί ανταγωνιστικούς χρόνους παράδοσης. Η νέα μονάδα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εφοδιαστική ευελιξία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παράλληλα, η Kumho Tire προχωρά στην ολοκλήρωση ενός νέου εργοστασίου στο Hampyeong της Κορέας έως το τέλος του 2027, με ετήσια δυναμικότητα 5,3 εκατομμυρίων ελαστικών. Με την επιβεβαίωση της τοποθεσίας στην Πολωνία, η εταιρεία διαμορφώνει πλέον ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής, που εκτείνεται σε Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Μέσω αυτού, η Kumho σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τις περιφερειακά βελτιστοποιημένες ικανότητες παραγωγής και να ενδυναμώσει τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα.

Τα ελαστικά της KUMHO (www.kumho.gr) για επιβατικά, SUV, Van, φορτηγά και λεωφορεία διανέμει στην ελληνική αγορά, από τον Δεκέμβριο του 2022, η ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr), μέσω του δικτύου συνεργατών της. Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι εδώ https://www.kumho.gr/el/diktio-kumho .

Στην Πολωνία το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της Kumho Tire

Παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής ελαστικών που συνδέει Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου, 2025. Η Kumho Tire ανακοίνωσε ότι επέλεξε την πόλη Opole, στην Πολωνία, ως τοποθεσία για το νέο ευρωπαϊκό της εργοστάσιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να ενισχύσει την παγκόσμια παραγωγή των ελαστικών της και να επιταχύνει την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο ευρωπαϊκό εργοστάσιο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση των επενδυτικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Σε πρώτη φάση, η μονάδα θα έχει ετήσια παραγωγική δυνατότητα έξι εκατομμυρίων ελαστικών, ενώ προβλέπονται σταδιακές επεκτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 587 εκατ. US δολάρια.

Η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιολόγηση πολλών ευρωπαϊκών χωρών, με κριτήρια όπως η καταλληλότητα του χώρου, οι προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων, η επενδυτική σταθερότητα, η κερδοφορία και τα διαθέσιμα κίνητρα. Μετά από διεξοδική αξιολόγηση των δύο τελικών υποψήφιων περιοχών, η εταιρεία επέλεξε την πόλη Opole χάρη στα σημαντικά πλεονεκτήματα logistics, το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, τις ανταγωνιστικές υποδομές, τη σταθερή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και τα ελκυστικά κίνητρα της Πολωνικής κυβέρνησης.

Η Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει περίπου 25% της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαστικών, αποτελεί αγορά υψηλής στρατηγικής σημασίας για την Kumho Tire. Το 2024, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις αντιστοιχούσαν στο 26,6% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Με την ίδρυση αυτής της τοπικής παραγωγικής βάσης, η Kumho δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων και μεγάλων διαστάσεων. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τόσο την κερδοφορία όσο και τον premium χαρακτήρα του brand.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά αντιπροσωπεύει περίπου 17% της παγκόσμιας αγοράς ελαστικών OE (Original Equipment) και αποτελεί έδρα κορυφαίων κατασκευαστών πολυτελών οχημάτων. Μέχρι σήμερα, η απουσία ευρωπαϊκού εργοστασίου περιόριζε τη δυνατότητα της Kumho να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες OE και να διατηρεί ανταγωνιστικούς χρόνους παράδοσης. Η νέα μονάδα αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εφοδιαστική ευελιξία και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες συνεργασίας με κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες.

Παράλληλα, η Kumho Tire προχωρά στην ολοκλήρωση ενός νέου εργοστασίου στο Hampyeong της Κορέας έως το τέλος του 2027, με ετήσια δυναμικότητα 5,3 εκατομμυρίων ελαστικών. Με την επιβεβαίωση της τοποθεσίας στην Πολωνία, η εταιρεία διαμορφώνει πλέον ένα ολοκληρωμένο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής, που εκτείνεται σε Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Μέσω αυτού, η Kumho σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω τις περιφερειακά βελτιστοποιημένες ικανότητες παραγωγής και να ενδυναμώσει τη διεθνή της ανταγωνιστικότητα.

Τα ελαστικά της KUMHO (www.kumho.gr) για επιβατικά, SUV, Van, φορτηγά και λεωφορεία διανέμει στην ελληνική αγορά, από τον Δεκέμβριο του 2022, η ΕΜΑ Α.Ε. (www.ema.gr), μέσω του δικτύου συνεργατών της. Τα καταστήματα που διαθέτουν πανελλαδικά τα ελαστικά Kumho είναι εδώ https://www.kumho.gr/el/diktio-kumho .

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