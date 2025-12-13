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Το DS N°4 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα.
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10:00 - 13 Δεκ 2025

Το DS N°4 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα.

Νίκος Λιβανός
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Το DS N°4, ένα γνήσιο απόσταγμα του «savoir-faire» της DS Automobiles που ενσαρκώνει την πρωτοπορία και τη φινέτσα, ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα.

Το DS N°4, η νέα δημιουργία της DS Automobiles έχει σχεδιαστεί για πελάτες που αναζητούν στυλ, κομψότητα, κορυφαία ποιότητα και οδηγική απόλαυση. Επαναπροσδιορίζοντας τα πρότυπα των premium compact hatchback με μια μοναδική ισορροπία σαγηνευτικής σχεδίασης, οδικής συμπεριφοράς, εξαιρετικής άνεσης και προηγμένης τεχνολογίας, το DS N°4 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία.

Με μήκος 4,40 μ, πλάτος 1,87 μ και ύψος 1,47 μ, και «τοποθετημένο» σε μεγάλους τροχούς διαμέτρου 72 εκ. με απόσταση από το έδαφος 19 εκ, το N°4 δεν είναι ένα τυπικό hatchback. Έχει σχεδιαστεί ως ένα crossover που επιβάλλεται με φυσικό τρόπο και ενισχύει την οπτική του παρουσία, προσφέροντας τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης και φινέτσας. Η νέα φωτεινή υπογραφή του είναι χαρακτηριστική, άμεσα εμπνευσμένη από το πρωτότυπο DS E-TENSE PERFORMANCE και την τελευταία δημιουργία της μάρκας, το N°8. Η δέσμη φωτός εκτείνεται από τα άκρα του προφυλακτήρα για να συγκλίνει τμηματικά προς το φωτιζόμενο λογότυπο DS στο κέντρο, δίνοντας στο N°4 μια μοναδική παρουσία και μια σαγηνευτική εμφάνιση ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού. Αυτό υποστηρίζει την avant-garde οπτική του ταυτότητα και την υψηλής αισθητικής εμφάνισή του.

Για πρώτη φορά, το DS N°4 διαθέτει ένα 100% ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης «E-TENSE», το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία. Το N°4 E-TENSE συνδυάζει αυτονομία 450 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και υψηλές επιδόσεις με ισχύ 213 ίππων και ροπή 343 Nm. Εξελιγμένη με εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας, αυτή η έκδοση βασίζεται σε πρωτοποριακή τεχνολογία που προέρχεται από την τεχνογνωσία της DS Automobiles που αποκτήθηκε στη Formula E, ιδιαίτερα στον τομέα του λογισμικού, για να προσφέρει μια ασυμβίβαστη εμπειρία ηλεκτροκίνησης.

Το DS N°4 E-TENSE διαθέτει μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 58,3 kWh τύπου NMC, μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση διατηρώντας παράλληλα τη βέλτιστη συμπαγή διάσταση. Έχει ικανότητα φόρτισης 100 km σε μόλις 11 λεπτά ή 20 έως 80% σε 31 λεπτά σε σημείο ταχείας φόρτισης και προσφέρει 3 επίπεδα αναγεννητικής πέδησης με επιβράδυνση από -0,6 m/s² έως -2 m/s².

Το DS N°4 PLUG-IN-HYBRID είναι διαθέσιμο με ένα επίσης νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης που παρέχει 225 ίππους, 360 Nm ροπής και αυξημένη αυτονομία 81 km σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία, αύξηση 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, με μπαταρία καθαρής χωρητικότητας 14,6 kWh. Διαθέτει επίσης ένα νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων eDCT7, σχεδιασμένο για να βελτιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου και τις επιδόσεις, με 0 - 100 km/h σε 7,4 δευτερόλεπτα, 0,3 δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά στο DS 4.

Το DS N°4 HYBRID είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία. Αποδίδοντας συνδυαστικά ισχύ 145 ίππων, συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα 21 kW (28 hp), ενσωματωμένο απευθείας στο εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Σε αστική χρήση, το N°4 HYBRID μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για έως και το 50% του συνολικού χρόνου, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας και το στυλ οδήγησης. Αυτοφορτιζόμενο, ανακτά ενέργεια από την επιβράδυνση και το φρενάρισμα για να τροφοδοτήσει την μπαταρία του. Το έξυπνο υβριδικό σύστημα δεν επηρεάζει το χώρο αποσκευών, παραμένοντας από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία.

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