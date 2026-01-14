Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική CLA στέφεται «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026»

Πριν λίγες ημέρες ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κέρδισε τον πολυπόθητο τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026».

Συγκεκριμένα, η Γερμανοί κατάφεραν να γυρίσουν στη Στουτγάρδη με το βραβείο αυτό που το κατέκτησε επάξια η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLA. Τον τίτλο τον έλαβε από την ευρωπαϊκή επιτροπή Car of the Year, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών στο Βέλγιο. Τα πλεονεκτήματα του της νέας CLA εστιάζονται στη νέα σχεδίαση, την προηγμένη ασφάλεια και τις δυναμικές επιδόσεις. Σαφώς, και αυτό το μοντέλο φέρει συστήματα που έχουν επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, όπως το πρωτοποριακό λειτουργικό σύστημα MB.OS αλλά και η νέα γενιά MBUX με τεχνητή νοημοσύνη, που παρέχει στον οδηγό μια διαισθητική εμπειρία οδήγησης, ώστε να νιώθει πραγματικά «σαν στο σπίτι του». Η ηλεκτρική έκδοση της CLA εντυπωσιάζει με την εξαιρετική αυτονομία – έως και 792 χιλιόμετρα[1] – ενώ τα θετικά συμπληρώνονται από την τεχνολογία 800V, που δίνει τη δυνατότητα να προστεθούν σε ταχυφορτιστή έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά!

Κοινώς, με τη συγκεκριμένη αυτονομία των σχεδόν 800 χλμ. μπορεί να διανύσει αποστάσεις διαδρομές όπως Αθήνα – Καβάλα χωρίς στάση για φόρτιση. «Η ανάδειξη της νέας CLA σε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για τη Mercedes-Benz. Η CLA αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, προσφέροντας κορυφαία αποδοτικότητα και ευφυΐα χωρίς προσπάθεια.» ανέφερε ο Όλα Καλένιους, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-Benz Group AG, για το νέο μοντέλο.