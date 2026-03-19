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Ο Γιώργος Πρίντεζης νέος Βrand Αmbassador της Zeekr στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:07 - 19 Μαρ 2026

Ο Γιώργος Πρίντεζης νέος Βrand Αmbassador της Zeekr στην Ελλάδα

Νίκος Λιβανός
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 Σε μια εποχή όπου η καινοτομία, η αυθεντικότητα και η συνεχής εξέλιξη αποτελούν βασικούς πυλώνες επιτυχίας, οι συνεργασίες που βασίζονται σε κοινές αξίες αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Όταν η τεχνολογία συναντά το ήθος και η πρόοδος συνδέεται με την αφοσίωση, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάτι πραγματικά ξεχωριστό.

Με γνώμονα αυτή τη φιλοσοφία, η Zeekr ενισχύει τη δυναμική της παρουσία στην ελληνική αγορά, βρισκόμενη δίπλα σε ανθρώπους που αποτελούν πηγή έμπνευσης και πρότυπα συνέπειας και εξέλιξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η GEO Mobility Hellas ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Brand Ambassador της Zeekr στην Ελλάδα.

Ο Γιώργος Πρίντεζης αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, με μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, ήθος και σπουδαίες επιτυχίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαχρονική του παρουσία, η αφοσίωση στην ομάδα και η ικανότητά του να πρωταγωνιστεί στα κρίσιμα σημεία τον έχουν καταστήσει σύμβολο αξιοπιστίας και έμπνευσης.

Οι αξίες που τον συνοδεύουν – αυθεντικότητα, επιμονή, δυναμισμός και συνεχής αναζήτηση της εξέλιξης – αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη φιλοσοφία της Zeekr. Ως μια μάρκα που φέρνει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στο παρόν, η Zeekr επενδύει στην καινοτομία, την τεχνολογία αιχμής και τη δημιουργία μιας νέας, βιώσιμης εμπειρίας οδήγησης.

Δήλωση Θανάση Κονιστή, Γενικού Διευθυντή GEO Mobility Hellas - Zeekr:
«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που ο Γιώργος Πρίντεζης θα είναι ο Ambassador της μάρκας μας στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένας αθλητής που ξεχώρισε όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά για την εργατικότητα, την επιμονή και το ήθος του. Κάποιος που σε κάθε μεγάλη στιγμή έδειξε τι σημαίνει χαρακτήρας, ηγεσία και ομαδικότητα. Εμπνέει εμπιστοσύνη, αυθεντικότητα και πάθος, αξίες που για εμάς στη Zeekr είναι πολύ σημαντικές. Η σύμπραξη αυτή σηματοδοτεί μια ισχυρή ένωση αξιών και προοπτικών, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της διαρκούς εξέλιξης. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Zeekr να συνεργάζεται με έναν αθλητή που ενσαρκώνει με συνέπεια τα χαρακτηριστικά που πρεσβεύει η μάρκα.»

Δήλωση Γιώργου Πρίντεζη:
«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία με τη Zeekr. Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισα τη φιλοσοφία και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το μέλλον της μετακίνησης. Πρόκειται για μια μάρκα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει με ξεκάθαρη κατεύθυνση και ταυτότητα. Μου αρέσει πολύ και μου ταιριάζει απόλυτα η φιλοσοφία της. Το ότι δεν στέκεται μόνο στο κομμάτι του εντυπωσιασμού, αλλά έχει ουσία, εξέλιξη και ξεκάθαρη ταυτότητα. Αυτή η προσέγγιση είναι κάτι που εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί πιστεύω ότι η πραγματική αξία χτίζεται με συνέπεια και διάρκεια. Νιώθω ότι αυτό ταυτίζεται με τον δικό μου τρόπο σκέψης και την πορεία μου μέχρι σήμερα. Είμαι περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της προσπάθειας και ανυπομονώ για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί.»

Η συνεργασία της Zeekr με τον Γιώργο Πρίντεζη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με κοινό στόχο τη δημιουργία εμπειριών που ξεπερνούν τα δεδομένα και οδηγούν το βλέμμα στο μέλλον.

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