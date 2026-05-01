Tο νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής

Η Audi φέρνει την εξηλεκτρισμένη απόδοση ακόμη πιο κοντά στον κόσμο της Formula 1.

Στο Grand Prix του Μαϊάμι, το νέο Audi RS 5 κάνει το ντεμπούτο του ως αυτοκίνητο του προγράμματος F1 Pirelli Hot Laps, δίνοντας σε προσκεκλημένους τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία μιας πίστας Formula 1 από τη θέση του συνοδηγού, δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς αγώνων.

Ως το πρώτο high-performance plug-in hybrid μοντέλο της Audi Sport, το νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής επιδόσεων για τη μάρκα. Συνδυάζει ηλεκτρισμένη ισχύ, εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά και μία παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία: το quattro με Dynamic Torque Control. Το ηλεκτρομηχανικό torque vectoring βοηθά το μοντέλο να στρίβει με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, κατανέμοντας τη ροπή εκεί όπου υπάρχει η περισσότερη πρόσφυση. Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία άμεση, ευέλικτη και απόλυτα ελεγχόμενη.

Υβριδική ισχύς με καθαρόαιμο σπορ χαρακτήρα

Με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 470 kW / 639 hp και τελική ταχύτητα έως 285 χλμ./ώρα, το νέο Audi RS 5 αποτελεί ιδανική επιλογή για το πρόγραμμα F1 Pirelli Hot Laps. Στο πλαίσιο επιλεγμένων Grand Prix, οι προσκεκλημένοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πίστες της Formula 1 μέσα από σπορ μοντέλα παραγωγής, με επαγγελματίες οδηγούς αγώνων στο τιμόνι.

Με το Audi RS 5, η Audi αποδεικνύει ότι η ακρίβεια στις στροφές, η υψηλή σπορ απόδοση και ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης μπορούν να συνυπάρχουν. Για πρώτη φορά, η Audi Sport συνδυάζει έναν ισχυρό V6 biturbo κινητήρα 2,9 λίτρων, απόδοσης 375 kW / 510 hp, με ηλεκτροκινητήρα 130 kW. Έτσι, το μοντέλο θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με βελτιωμένη αποδοτικότητα.