ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Tο νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:04 - 01 Μάι 2026

Tο νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Audi φέρνει την εξηλεκτρισμένη απόδοση ακόμη πιο κοντά στον κόσμο της Formula 1.

Στο Grand Prix του Μαϊάμι, το νέο Audi RS 5 κάνει το ντεμπούτο του ως αυτοκίνητο του προγράμματος F1 Pirelli Hot Laps, δίνοντας σε προσκεκλημένους τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία μιας πίστας Formula 1 από τη θέση του συνοδηγού, δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς αγώνων.

Ως το πρώτο high-performance plug-in hybrid μοντέλο της Audi Sport, το νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής επιδόσεων για τη μάρκα. Συνδυάζει ηλεκτρισμένη ισχύ, εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά και μία παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία: το quattro με Dynamic Torque Control. Το ηλεκτρομηχανικό torque vectoring βοηθά το μοντέλο να στρίβει με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, κατανέμοντας τη ροπή εκεί όπου υπάρχει η περισσότερη πρόσφυση. Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία άμεση, ευέλικτη και απόλυτα ελεγχόμενη.

Υβριδική ισχύς με καθαρόαιμο σπορ χαρακτήρα

Με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 470 kW / 639 hp και τελική ταχύτητα έως 285 χλμ./ώρα, το νέο Audi RS 5 αποτελεί ιδανική επιλογή για το πρόγραμμα F1 Pirelli Hot Laps. Στο πλαίσιο επιλεγμένων Grand Prix, οι προσκεκλημένοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πίστες της Formula 1 μέσα από σπορ μοντέλα παραγωγής, με επαγγελματίες οδηγούς αγώνων στο τιμόνι.

Με το Audi RS 5, η Audi αποδεικνύει ότι η ακρίβεια στις στροφές, η υψηλή σπορ απόδοση και ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης μπορούν να συνυπάρχουν. Για πρώτη φορά, η Audi Sport συνδυάζει έναν ισχυρό V6 biturbo κινητήρα 2,9 λίτρων, απόδοσης 375 kW / 510 hp, με ηλεκτροκινητήρα 130 kW. Έτσι, το μοντέλο θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 09:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:11

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/08/2026 - 10:05

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Τεχνολογία
06/08/2026 - 09:36

Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 09:32

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 09:05

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

Τεχνολογία
06/08/2026 - 08:53

Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Οικονομία
06/08/2026 - 08:40

Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Ειδήσεις
06/08/2026 - 08:29

Jamie Dimon (JPMorgan): Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/08/2026 - 08:19

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 08:14

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

Ναυτιλία
06/08/2026 - 08:09

Οκτώ διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς κατά των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 23:31

«Φρέναρε» η Wall Street, αλλά ο Dow Jones διασώθηκε με νέο ρεκόρ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 23:00

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:28

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο τάνκερ στον Κόλπο του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:14

Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο

Magazino
05/08/2026 - 21:53

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με διεθνείς συνεργασίες και πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 21:49

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΜΕΤΑΛΛΑ
05/08/2026 - 21:44

Viohalco: «Άλμα» κερδοφορίας στο εξάμηνο – Τζίρος €4,3 δισ., ισχυρές επιδόσεις σε καλώδια και μέταλλα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ειδήσεις
05/08/2026 - 21:18

UKMTO: Αναφορά για έκρηξη κοντά σε πλοίο στα ανοιχτά του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:59

Γουατεμάλα: Υποχωρεί η δραστηριότητα του ηφαιστείου, αλλά όχι και ο κίνδυνος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:45

Ορμούζ: Έδωσαν τα «χέρια» Ιράν και Ομάν για τη διαδρομή διέλευσης των πλοίων

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:28

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 20:15

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Eπενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ