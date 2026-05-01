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Citroen Saxo: Τριάντα χρόνια για το Γαλλικό μοντέλο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:08 - 01 Μάι 2026

Citroen Saxo: Τριάντα χρόνια για το Γαλλικό μοντέλο

Νίκος Λιβανός
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Πριν από τριάντα χρόνια, η Citroën άφησε το στίγμα της στον κόσμο των compact σπορ αυτοκινήτων με το Saxo VTS.

Αντί να είναι απλώς ένα αυτοκίνητο πόλης με ένα φανταχτερό σήμα, ενσάρκωσε ένα σαφές όραμα: να προσφέρει σε όλους τους λάτρεις της οδήγησης ένα πραγματικό go-kart για το δρόμο - αξιόπιστο, προσιτό και κατασκευασμένο για διασκέδαση. Τριάντα χρόνια αργότερα, η Citroën γιορτάζει την επέτειο του μικρού γαλλικού σπορ αυτοκινήτου που συνδύασε με επιτυχία την οδηγική απόλαυση με τις προσιτές επιδόσεις.

ΑΠΟ ΤΟ AX ΣΤΟ SAXO VTS: Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ

Για να κατανοήσουμε την προέλευση του Saxo VTS, πρέπει να ανατρέξουμε στο AX. Το AX, που κυκλοφόρησε το 1986, καθιέρωσε τη Citroën στην κατηγορία των σπορ αυτοκινήτων πόλης με τα AX Sport και AX GTi, χάρη στον άψογο χειρισμό τους και την τρομερή αναλογία ισχύος-βάρους. Το Saxo, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1996, αρχικά διαδέχθηκε το AX ως το βασικό μοντέλο της μάρκας. Την ίδια χρονιά, το Saxo VTR έκανε το ντεμπούτο του με έναν κινητήρα 1.6 λίτρων 8 βαλβίδων που απέδιδε 90 ίππους. Στη συνέχεια, ήρθε το μοντέλο που προοριζόταν να συνεχίσει την κληρονομιά του AX GTi: το Saxo VTS, με κινητήρα 1.6 λίτρων 16 βαλβίδων TU5J4 που απέδιδε 120 ίππους.

Ενώ οι σχεδιαστική εικόνα του Saxo ήταν έργο του Ιταλού σχεδιαστή Donato Coco, ένας πολύ νέος σχεδιαστής ανέλαβε να σχεδιάσει την σπορ έκδοση. Η πρώτη κιόλας ανάθεση του Gilles Vidal στη Citroën, το 1996, ήταν ακριβώς η ανάπτυξη του κιτ αμαξώματος VTS. Ήταν μια σχολαστική δουλειά, που χαρακτηριζόταν από τις προεξοχές των φτερών προσεκτικά ενσωματωμένες στα μαρσπιέ και τους διευρυμένους προφυλακτήρες. Στα πίσω φτερά, η προέκταση εκτείνεται από τον θόλο του τροχού μέχρι την εγκοπή της πόρτας, «γλυστρώντας» κομψά κάτω από το πλευρικό προστατευτικό πλαίσιο.

120 ίπποι, 935 κιλά: Η ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΠΟΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Saxo VTS κρατάει καλά κρυμμένη την αληθινή του φύση. Με ένα σχεδιασμό που παραμένει γενικά διακριτικό - με ένα σήμα 16V στα πίσω φτερά, μια χρωμιωμένη απόληξη εξάτμισης και ειδικές ζάντες αλουμινίου - δεν φωνάζει για τις δυνατότητές του. Κι όμως, κάτω από το καπό, ο κινητήρας TU5J4 απέδιδε 120 ίππους στις 6.600 σ.α.λ., με την κόκκινη γραμμή στροφών στις 7.300 σ.α.λ. Σε συνδυασμό με ένα κιβώτιο 5 ταχυτήτων με μικρότερη τελική σχέση μετάδοσης και βάρος μόλις 935 κιλά, ωθούσε το VTS σε τελική ταχύτητα 205 χλμ./ώρα και του επέτρεπε να επιταχύνει 0-100 χλμ./ώρα σε 8,7’’.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/05/2026 - 20:54
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