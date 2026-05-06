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Το Volkswagen R επιστρέφει στην πίστα: συμμετοχή στο 24ωρο Nürburgring το 2027
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:20 - 06 Μάι 2026

Το Volkswagen R επιστρέφει στην πίστα: συμμετοχή στο 24ωρο Nürburgring το 2027

Νίκος Λιβανός
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Το 2027, χρονιά κατά την οποία το Volkswagen R γιορτάζει 25 χρόνια παρουσίας, το premium performance brand της Volkswagen, με ρίζες απευθείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, επιστρέφει δυναμικά στους αγώνες, με συμμετοχή στο εμβληματικό 24h Nürburgring

Για τον σκοπό αυτό, η Volkswagen εξελίσσει, σε συνεργασία με τη Max Kruse Racing, ένα τετρακίνητο Golf R ειδικά σχεδιασμένο για αγωνιστική χρήση. Το Golf R 24H show car προσφέρει ήδη μια πρώτη εικόνα του μελλοντικού αγωνιστικού αυτοκινήτου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Volkswagen R στις ρίζες του. Άλλωστε, το γράμμα «R» προέρχεται από το «Racing» και η συμμετοχή στον συγκεκριμένο αγώνα αναδεικνύει με τον πιο άμεσο τρόπο αυτή τη σύνδεση.

Από την παρουσίαση του πρώτου Golf R32 το 2002, το Volkswagen R εκφράζει την πιο σπορ και ισχυρή πλευρά της Volkswagen. Η στενή σχέση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και η φιλοσοφία του racing αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς του.

«Το 24h Nürburgring είναι για εμάς η πιο απαιτητική δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού. Είναι παράλληλα η πίστα δοκιμών και εξέλιξής μας, ενώ στον συγκεκριμένο αγώνα συναντάμε ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο πάθος για την απόδοση. Γι’ αυτό και το project ταιριάζει απόλυτα στο Volkswagen R», αναφέρει ο Reinhold Ivenz, Head of Volkswagen R.

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Για τη συμμετοχή στον αγώνα θα εξελιχθεί μια αγωνιστική έκδοση του σημερινού Golf R, με τετρακίνηση και προδιαγραφές προσαρμοσμένες στις ακραίες απαιτήσεις της θρυλικής Nordschleife, της διαδρομής του Nürburgring που θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες πίστες στον κόσμο. Η Volkswagen δίνει ήδη μια πρώτη γεύση από το μελλοντικό αγωνιστικό αυτοκίνητο μέσω του Golf R 24H show car, το οποίο παρουσιάζεται στο κοινό στο Ring Boulevard του Nürburgring. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για το πραγματικό αγωνιστικό αυτοκίνητο έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη μάρκα να προαναγγέλλει «το πιο εντυπωσιακό Golf R μέχρι σήμερα» για τους φίλους του 24h Nürburgring.

Μετά από τρία χρόνια παρουσίας με το Golf GTI Clubsport, η Volkswagen ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο 24h Nürburgring με το Golf R 24H. Η Max Kruse Racing, μακροχρόνιος συνεργάτης της μάρκας, παραμένει βασικός πυλώνας του προγράμματος. Από την πλευρά της ομάδας, ο συνιδρυτής Benjamin Leuchter έχει την ευθύνη του project, ενώ ως οδηγός δοκιμών και εξέλιξης συμμετέχει ενεργά και στη ρύθμιση των πιο σπορ μοντέλων παραγωγής της Volkswagen.

Στόχος της συμμετοχής είναι να αναδειχθεί η αγωνιστική δυναμική του Volkswagen R, να δοκιμαστούν τεχνικές λύσεις σε πραγματικές συνθήκες υψηλής καταπόνησης και να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με τη Max Kruse Racing.

Οι ρίζες του Volkswagen R βρίσκονται απευθείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το «R» προέρχεται από τον όρο «Volkswagen Racing», ενώ και το πρώτο λογότυπο είχε σχεδιαστικές αναφορές σε αυτή την προέλευση. Το πρώτο μοντέλο παραγωγής της νέας performance οικογένειας ήταν το Golf R32 του 2002, το οποίο έθεσε νέα δεδομένα με κινητήρα VR6 3,2 λίτρων, τετρακίνηση και το πρώτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG στην κατηγορία του Golf.

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