Audi Q3 1.5 TFSI Ηybrid 150PS: Γερμανός σε όλα!
19:32 - 13 Μάι 2026

Audi Q3 1.5 TFSI Ηybrid 150PS: Γερμανός σε όλα!

Νίκος Λιβανός
Mε γνώμονα την οδηγική εμπειρία με το νέο Q3 της ήπιας υβριδικής σχολής, το νέο μοντέλο φέρει πιο ώριμο σχεδιασμό, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό ενώ πλέον περηφανεύεται για την υβριδική του τεχνολογία.  

Δεν είναι τυχαίο ότι το νέο Audi Q3 συνεχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού με χάρισμα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σε συνδυασμό με το ολοκληρωμένο, σύγχρονο αμάξωμα, που κρατάει σε υψηλά επίπεδα την καινοτόμα σχεδίαση, την προηγμένη τεχνολογία και την ουσιαστική χρηστικότητα στην καθημερινή μετακίνηση.

Και ο νέος άνεμος στο επιτυχημένο SUV διαφαίνεται από το γεγονός ότι προσελκύσει παράλληλα με το πιστό κοινό του και νέους πελάτες που εμπιστεύονται τη γερμανική φίρμα, δίχως δεύτερη σκέψη.

Και όλα αυτά με πρωταγωνιστή τη νέα γκάμα κινητήρων με το ήπια υβριδικό σύνολο των 1.5 TFSI 150 hp, που βάζει την κατανάλωση σε πρώτο πλάνο και τον σταθερό 2.0 TDI 150 hp. Στα υψηλότερα κλιμάκια βρίσκεται η εξηλεκτρισμένη πρόταση, το Q3 SUV e-hybrid με ισχύ 272 hp, που συνδυάζει υψηλή απόδοση με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης.

Σήμερα, και με γνώμονα την οδηγική εμπειρία με το νέο Q3 της ήπιας υβριδικής σχολής, το νέο μοντέλο φέρει πιο ώριμο σχεδιασμό, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό ενώ πλέον περηφανεύεται για την υβριδική του τεχνολογία.

Με μήκος 4,53 m, πλάτος 1,86 m και ύψος έως 1,58 m, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα άνετο SUV, με στιβαρή κατασκευή και στις σωστές αναλογίες.

Στη σχεδίαση μας δελέασαν τα νέα φώτα, το νέο πλέγμα στη μάσκα του ενώ η πίσω εικόνα κρατάει την κουπέ γραμμή που δείχνει και τον άνεμο ανανέωσης του χωρίς να χάνει την παραδοσιακή ταυτότητα του Q3.

Σύμφωνα με τη φίρμα υπάρχουν micro-LED μονάδες που τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο Q3 («Digital Matrix») και αποτελούνται από συνολικά 25.600 micro–LED στοιχεία.

Στο εσωτερικό του ο οδηγός έχει να χειριστεί ένα εύκολο ψηφιακό πεδίο με τον ολοκληρωμένο ψηφιακό πίνακα οργάνων 11.9 in που προσφέρει όλες τις εφαρμογές, για την ενημέρωση και χρήση του αυτοκινητου ενώ η οθόνη αφής MMI των 12.8 in συνθέτουν ένα τεχνολογικά πληθωρικό πάνελ, στραμμένο προς τον οδηγό.

Στο ταξίδι σημειώστε την κορυφαία ορατότητα, το μεγάλο χώρο αποσκευών των 488 L που καλύπτει κάθε οικογενειακή ανάγκη και τα άνετα – λίγο σκληρά αλλά πάντα αναπαυτικά – καθίσματα του οδηγού και συνοδηγού.

Αρωγός στα ταξίδια ο βελτιωμένος και επικαιροποιημένος τεχνολογικά, τετρακύλινδρος 1.5 TFSI κινητήρας ο οποίος προσφέρει τους 150 ροπάτους ίππους χωρίς να λαχανιάζει σε οποιαδήποτε περίσταση.

Εδώ, ο οδηγός έχει σύμμαχο το ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V (που βάζει το χεράκι του στην οικονομία) και το επτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο S tronic, που εξασφαλίζει ομαλές αλλαγές και άμεση απόκριση.

Απλά, με μια φράση το νέο Q3 είναι συνώνυμο της απόδοσης με γραμμική λειτουργία σε όλο το φάσμα του στροφομέτρου. Σημειώστε, ότι τα 0–100 km/h ολοκληρώνονται σε 9,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 209 χλμ/ώρα.

Στην πράξη και σε επίπεδο κατανάλωσης το κορυφαίο σύστημα mild hybrid δεν ξεπέρασε τα 6-7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, όντας τιμή που θα αγαπήσει ο οδηγός ενός μεσαίου SUV.

Στο δια ταύτα, η Γερμανική φίρμα έβαλε με το νέο μοντέλο ...γκόλ από τα αποδυτήρια σε ένα αυτοκίνητο που παραδίδει σεμινάρια!

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 19:34
