Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:39 - 18 Μάι 2026

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Νίκος Λιβανός
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Cayenne Regional Road Show 2026, σηματοδοτώντας την επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα.

Η Porsche του ομίλου Μοτοδυναμική παρουσίασε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των SUV, μέσα από ένα πολυήμερο event που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Μαΐου, συγκεντρώνοντας συνολικά 160 συμμετέχοντες. Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ οι επόμενες τρεις ημέρες υποδέχθηκαν πελάτες της Porsche, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδύασε καινοτομία, υψηλές επιδόσεις και αυθεντική οδηγική αίσθηση.

Κατά τη διάρκεια του event, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τη νέα Cayenne Electric μέσα από ένα δυναμικό πρόγραμμα που περιλάμβανε περισσότερες από 3 ώρες οδηγικής εμπειρίας. Οι διαδρομές σε δημόσιο οδικό δίκτυο ανέδειξαν την ιδανική ισορροπία άνεσης και σπορ χαρακτήρα, ενώ η off-road εμπειρία αποκάλυψε τις πραγματικές δυνατότητες του μοντέλου σε απαιτητικές συνθήκες και φυσικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του.

Στην πράξη η Porsche Cayenne Electric έχει ανέβει στο βάθρο ως το πιο ισχυρό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της μάρκας. Και επειδή οι αριθμοί φέρνουν τα χαμόγελα, η βασική της έκδοση, η ηλεκτρική Cayenne είναι τετρακίνητη και αποδίδει 408 ίππους σε κανονική λειτουργία ( ενώ με το πρόγραμμα Launch Control η ισχύς της αυξάνεται στα 442 ίππους), επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα φτάνοντας τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα.

Στην κορυφή βρίσκεται η τετρακίνητη έκδοση, που αποδίδει 857 ίππους, αλλά πολύ εύκολα πατώντας το πρόγραμμα Push-to-Pass, προστίθενται εύκολα 176 ίπποι κάτι που εκτοξεύει την ισχύ στο τετραψήφιο νούμερο των 1.156 ίππων.

Με το Launch Control, η Cayenne Turbo επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα, έως τα 200 χλμ./ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα και τα φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 260 χλμ./ώρα.

Ως μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν επιπλέον την ευκαιρία να οδηγήσουν δύο εμβληματικά μοντέλα της Porsche, την 911 Turbo S και την 911 GT3, βιώνοντας την απόλυτη έκφραση της σπορ οδήγησης. Ωστόσο, στο επίκεντρο του event παρέμεινε η νέα Cayenne Electric, ως το μοντέλο που επαναπροσδιορίζει την έννοια της ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των πολυτελών SUV.

Ξεχωριστή στιγμή της εμπειρίας αποτέλεσε η εντυπωσιακή επίδειξη ρυμούλκησης, όπου η Cayenne Electric απέδειξε έμπρακτα τη δύναμή της, στο να ρυμουλκήσει φορτίο άνω των 3 τόνων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το σκάφος T28 της RIBCO, εξοπλισμένο με δίδυμους κινητήρες Yamaha F150hp.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με μια επιλεγμένη γαστρονομική πρόταση, που συμπλήρωσε τον συνολικό χαρακτήρα της φιλοξενίας.

Η επιτυχία της διοργάνωσης ενισχύθηκε από τη SIXT και την EKO οι οποίοι ως Mobility Partners, συνέβαλαν στην άριστη διεξαγωγή της οργάνωσης. Η SIXT προσέφερε τις υπηρεσίες μετακίνησης των συνεργατών καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης με ένα 9θέσιο οχήμα. H ΕΚΟ μας εφοδίαζε καθ'ολη την διάρκεια του event με premium καύσιμα EKO Racing 100 και έδιναν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενταχθούν στο ΕΚΟ Exclusive VIP CLUB.

Το Cayenne Regional Road Show 2026 επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Porsche να εξελίσσει συνεχώς την οδηγική εμπειρία, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής με δυναμική απόδοση και βιώσιμη κινητικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/05/2026 - 14:42
