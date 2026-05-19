Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:47 - 19 Μάι 2026

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Νίκος Λιβανός
Η δυναμική πορεία της Geely στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο μέσα στο 2026, καθώς το νέο Geely EX5 βρέθηκε στο Τop-3 των λιανικών πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV ηλεκτρικών, για το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς. Το διάστημα Ιανουάριος - Απρίλιος 2026, το Geely EX5 κυριάρχησε στην κατηγορία με μερίδιο αγοράς στις πωλήσεις λιανικής που ανήλθε στο 16%!

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού αποδεικνύει ότι το Geely EX5 εκφράζει απόλυτα τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού που αναζητά τεχνολογία, αξιοπιστία, άνεση και κορυφαία σχέση τιμής-αξίας. Το Geely EX5 έρχεται να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με υψηλή ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή σχεδιαστική ταυτότητα. Με δυναμικές γραμμές, αεροδυναμική αισθητική και premium χαρακτήρα, ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά, ενώ παράλληλα προσφέρει κορυφαία πρακτικότητα και άνεση για καθημερινές αλλά και απαιτητικές μετακινήσεις.

Η προηγμένη πλατφόρμα GEA και το καινοτόμο σύστημα ηλεκτροκίνησης 11-σε-1 εξασφαλίζουν εξαιρετική αποδοτικότητα, υψηλές επιδόσεις και ιδιαίτερα πολιτισμένη λειτουργία. Με ισχύ 218 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα, το EX5 προσφέρει άμεση απόκριση και δυναμική οδηγική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ενεργειακής απόδοσης. Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του μοντέλου παίζει και η προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP Short Blade, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), ταχεία φόρτιση από 30% έως 80% σε περίπου 20 λεπτά και εξαιρετική αντοχή στον χρόνο και στη χρήση. Η σχεδίασή της έχει εξελιχθεί ώστε να εξασφαλίζει αξιοπιστία και απροβλημάτιστη λειτουργία σε βάθος εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

