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Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14:59 - 23 Ιουν 2026

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Νίκος Λιβανός
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Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW!, μια νέα εμπορική πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε για να φέρει ακόμη πιο κοντά τους οδηγούς στο νέο τους αυτοκίνητο, συνδυάζοντας άμεση διαθεσιμότητα, σύγχρονη τεχνολογία και σημαντικά εμπορικά προνόμια.

Στη σημερινή αγορά, πολλοί καταναλωτές επιθυμούν να αποκτήσουν ένα νέο αυτοκίνητο, όμως συχνά αναβάλλουν την απόφασή τους, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Το PEUGEOT NOW! δημιουργήθηκε ακριβώς για να δώσει τη λύση, προσφέροντας μοντέλα με άμεση διαθεσιμότητα και ειδικές τιμές, ώστε η μετάβαση σε ένα σύγχρονο Peugeot να γίνει πιο εύκολη από ποτέ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική πελατοκεντρική φιλοσοφία της Peugeot, η οποία αναπτύσσει συνεχώς προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις κινητικότητας με έμφαση στην ευελιξία, την τεχνολογία και την προσβασιμότητα.

Η σύγχρονη γκάμα της Peugeot συνδυάζει ευρύ φάσμα επιλογών ανάμεσα σε Hatchback, Station Wagon, Crossover και SUV κατηγορίες, ενώ προσφέρει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προϊοντικές προτάσεις της αγοράς με νέους αποδοτικούς κινητήρες Turbo βενζίνης, diesel, προηγμένα υβριδικά συστήματα, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης.

Στο πλαίσιο του PEUGEOT NOW!, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400€ στα επιλεγμένα συμβατικά, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Peugeot, χωρίς να συνυπολογίζεται η ισχύουσα κρατική επιδότηση. Η προσφορά ισχύει για τα διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος.

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