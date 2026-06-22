Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT στην Ελλάδα

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7GT μεταφέρει την τεχνολογία αιχμής, την καινοτόμο κατασκευαστική φιλοσοφία και τις συναρπαστικές επιδόσεις που χαρακτηρίζουν τη Zeekr σε μια νέα κατηγορία οχημάτων. Αποτελεί την έκφραση της ευρωπαϊκής ταυτότητας της premium μάρκας ηλεκτρικής κινητικότητας μέσα από ένα εμβληματικό αμάξωμα τύπου GT, σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς.

Σχεδιασμένο και εξελιγμένο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το 7GT αποτελεί το τέταρτο ευρωπαϊκό μοντέλο της Zeekr μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Η μάρκα έχει καταφέρει να εδραιώσει γρήγορα την παρουσία της στην Ευρώπη, βασιζόμενη σε premium προϊόντα, εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής και ελευθερία επιλογών για τον πελάτη. Σήμερα δραστηριοποιείται σε 16 αγορές, επεκτεινόμενη με ρυθμό περίπου μίας νέας χώρας κάθε δύο μήνες.

Το Zeekr 7GT έχει ήδη προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από το κοινό μετά την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών τον Ιανουάριο του 2026, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 3.800 προ-παραγγελίες.

Εμβληματική σχεδίαση GT

Από την πρώτη κιόλας ματιά, το Zeekr 7GT ξεχωρίζει χάρη στις χαρακτηριστικές αναλογίες ενός αυθεντικού GT: κοντός εμπρός πρόβολος, χαμηλό καπό, καμπίνα μετατοπισμένη προς τα πίσω και μια εντυπωσιακή γραμμή οροφής που καταλήγει σε αεροτομή και δυναμικό πίσω μέρος.

Με μεταξόνιο σχεδόν τριών μέτρων (2.900 mm) και συνολικό ύψος μόλις 1.456 mm, το 7GT αποπνέει δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ισχυρή παρουσία στον δρόμο.

Στο εμπρός μέρος, το χαμηλό καπό τύπου clamshell βελτιστοποιεί τη ροή του αέρα, ενώ τα εξαιρετικά λεπτά Matrix LED φωτιστικά σώματα αποπνέουν ακρίβεια και τεχνολογική υπεροχή. Η σχεδιαστική φιλοσοφία «Hidden Energy» της Zeekr ενσωματώνει διακριτικά κάμερες και αισθητήρες στις καθαρές γραμμές του αμαξώματος, ενώ η ενεργή εισαγωγή αέρα ανοίγει μόνο όταν απαιτείται.

Οι έντονοι ώμοι του αμαξώματος και οι λειτουργικές πλευρικές εισαγωγές αέρα υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Το προφίλ αποκαλύπτει πλήρως τη φιλοσοφία GT, με τη γραμμή της οροφής να εκτείνεται αδιάκοπα από την εμπρός κολόνα έως την πίσω αεροτομή, καταλήγοντας σε γωνία 21 μοιρών εμπνευσμένη από αεροδυναμικές μορφές της φύσης και της αεροπορίας, συμβάλλοντας στον εξαιρετικό αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,25.

Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και η άμεση ένωση γυάλινων επιφανειών και αμαξώματος ενισχύουν την αίσθηση στιβαρότητας και πολυτέλειας.

Στο πίσω μέρος, το 7GT εκπέμπει δύναμη και σπορ διάθεση. Η αεροτομή τύπου ducktail και ο ενσωματωμένος διαχύτης αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του, ενώ η διπλή αεροτομή οροφής συμβάλλει στη βέλτιστη διαχείριση της ροής αέρα.

Η χαρακτηριστική γραμμή των ώμων καταλήγει σε μία εντυπωσιακή φωτεινή λωρίδα LED πλήρους πλάτους, που μοιάζει να είναι «σμιλεμένη» στο αμάξωμα, ενσωματώνοντας φωτιστικά σώματα, αισθητήρες και μηχανισμό ανοίγματος του χώρου αποσκευών.

Οι θόλοι των τροχών φιλοξενούν ζάντες αλουμινίου 19 ή 20 ιντσών, ενώ οι χαρακτηριστικές πορτοκαλί δαγκάνες φρένων και οι μεγάλοι αεριζόμενοι δίσκοι των εκδόσεων Privilege ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα.

Πολυτελές και προηγμένο εσωτερικό

Το εσωτερικό του Zeekr 7GT έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον οδηγό. Η θέση οδήγησης είναι χαμηλή και περιβάλλεται από μια ψηλή κεντρική κονσόλα, όπως αρμόζει σε ένα αυθεντικό GT.

Το τριάκτινο τιμόνι εμπνευσμένο από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό διαθέτει φυσικά πλήκτρα παραμετροποίησης, ενώ πίσω του βρίσκεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών. Η κεντρική κονσόλα περιλαμβάνει επίσης φυσικούς διακόπτες εμπνευσμένους από πλήκτρα πιάνου, με μεταλλική επένδυση και υψηλής ποιότητας αίσθηση λειτουργίας.

Η έξυπνη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων εξασφαλίζει κορυφαία ευρυχωρία για όλους τους επιβάτες, ενώ η προσοχή στη λεπτομέρεια αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο κατασκευής.

Τα ειδικά εξελιγμένα εμπρός καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 12 κατευθύνσεων προσφέρουν ιδανικό συνδυασμό πλευρικής στήριξης και άνεσης σε μεγάλα ταξίδια, ενώ διαθέτουν στάνταρ λειτουργίες μασάζ, θέρμανσης και εξαερισμού.

Κάτω από την κεντρική οθόνη OLED 15 ιντσών βρίσκονται δύο ασύρματοι φορτιστές smartphone ισχύος 50W, συμπληρωμένοι από θύρες USB-C 60W και 27W.

Τα θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα πίσω καθίσματα προσφέρουν ανάκλιση 20 μοιρών και κορυφαίο χώρο για τα πόδια (953 mm), φιλοξενώντας άνετα επιβάτες ύψους έως 1,90 m.

Η πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,73 m² ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας, φιλτράροντας το 99% της υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς να απαιτείται φυσικό σκίαστρο.

Η ηχομόνωση αναβαθμίζεται χάρη στα ακουστικά κρύσταλλα και τις διπλές στεγανοποιήσεις στις πόρτες, δημιουργώντας ένα ήσυχο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον.

Το ηχοσύστημα Zeekr Sound διατίθεται σε εκδόσεις 10 ή 23 ηχείων, με την κορυφαία έκδοση Zeekr Sound Pro να αποδίδει έως 2.160 W και να διαθέτει ηχεία ενσωματωμένα στο προσκέφαλο του οδηγού.

Έξυπνη τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Το Zeekr 7GT ενσωματώνει προηγμένη ηλεκτρονική αρχιτεκτονική με επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295, προσφέροντας εξαιρετικά γρήγορη απόκριση και δυνατότητα επεξεργασίας έως 30 τρισεκατομμυρίων λειτουργιών ανά δευτερόλεπτο.

Η κεντρική οθόνη OLED 15 ιντσών φιλοξενεί το σύστημα Zeekr Entertainment, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη 3SS και βασίζεται στο Android Automotive OS, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming βίντεο, ζωντανής τηλεόρασης και ενημέρωσης από περισσότερους από 15 παγκόσμιους παρόχους περιεχομένου.

Το προηγμένο Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών προβάλλει με σαφήνεια κρίσιμες πληροφορίες οδήγησης και πλοήγησης στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Το βραβευμένο σύστημα πλοήγησης της Zeekr προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση, ενημέρωση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, δορυφορικούς χάρτες, δεδομένα καιρού, όρια ταχύτητας, ειδοποιήσεις καμερών και πλήρη βάση δεδομένων σταθμών φόρτισης.

Επιδόσεις που συναρπάζουν

Βασισμένο στην πλατφόρμα SEA 800V της Zeekr, το 7GT διατίθεται με διαφορετικές επιλογές μπαταριών και χημικής σύστασης, προσφέροντας συναρπαστικές επιδόσεις σε κάθε διαδρομή, με ισχύ έως 646 ίππους και ροπή 710 Nm.

Η μέγιστη αυτή απόδοση προέρχεται από μπαταρία Νικελίου-Μαγγανίου-Κοβαλτίου (NMC) χωρητικότητας 100 kWh, η οποία τροφοδοτεί δύο ηλεκτροκινητήρες (165 kW στον εμπρός άξονα και 310 kW στον πίσω).

Το σύστημα αυτό επιτρέπει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, εξασφαλίζοντας παράλληλα άμεσες και ασφαλείς επιταχύνσεις προσπέρασης, καθώς και τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα.

Η ίδια μπαταρία προσφέρει αυτονομία έως 655 χιλιόμετρα (WLTP), διασφαλίζοντας ότι το 7GT συνδυάζει τις επιδόσεις και την αυτονομία που αναμένονται από ένα αυθεντικό Gran Turismo.

Η δεύτερης γενιάς τεχνολογία μπαταριών Golden Battery, που αναπτύχθηκε εσωτερικά από τη Zeekr, έκανε το ευρωπαϊκό της ντεμπούτο με το Zeekr 7X. Με χωρητικότητα 75 kWh, η μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της οικονομικής αποδοτικότητας, της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας. Σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 310 kW, αποδίδει 416 ίππους και 440 Nm ροπής, προσφέροντας αυτονομία έως 519 χιλιόμετρα (WLTP).

Το 7GT υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), με ισχύ φόρτισης έως 450 kW για την έκδοση με μπαταρία LFP και έως 420 kW για την έκδοση με μπαταρία NMC, υπό βέλτιστες συνθήκες2. Για φόρτιση στο σπίτι ή σε δημόσιους προορισμούς, το 7GT υποστηρίζει εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 22 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από το 10% έως το 100% σε λιγότερο από πέντε ώρες.

Ένα πραγματικό αυτοκίνητο για τον οδηγό

Οι επιδόσεις του Zeekr 7GT συνοδεύονται από δυναμική συμπεριφορά εξελιγμένη ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης προσφέρει την ευελιξία μικρού αυτοκινήτου, με κύκλο στροφής μόλις 11,6 μέτρα. Η αίσθηση του τιμονιού εκτός κέντρου έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα στις εντολές του οδηγού στις στροφές, παραμένοντας παράλληλα άνετη και χαλαρή στον αυτοκινητόδρομο.

Το πρόγραμμα Comfort, ως προεπιλογή, έχει ρυθμιστεί ώστε να προσφέρει ομαλή, εκλεπτυσμένη και καθημερινά άνετη οδήγηση.

Το πρόγραμμα Sport προσφέρει πιο δυναμικό χαρακτήρα, αυξάνοντας τον έλεγχο του αμαξώματος και την οδηγική εμπλοκή, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και τη σταθερότητα. Παράλληλα χαμηλώνει την αερανάρτηση έως και 20 mm.

Περαιτέρω επιλογές περιλαμβάνουν το Eco για οικονομική οδήγηση και το Snow για χειμερινές συνθήκες. Οι προτιμήσεις μπορούν να εξατομικευτούν και να αποθηκευτούν στο πρόγραμμα Individual.

Ο Gustaf Gunér, Head of Brand Design της Zeekr, δηλώνει:

«Κάθε στοιχείο του Zeekr 7GT είναι απόλυτα συνειδητό· πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που αποπνέει σπορ χαρακτήρα με κομψή σιλουέτα και εξαιρετική λεπτομέρεια σε κάθε σημείο. Ένα πραγματικό “χαμαιλέον” εμπειριών, όπου κάθε λεπτομέρεια έχει διαμορφωθεί από καθαρό πάθος για την οδηγική εμπειρία.»

Πρόταση αξίας κορυφαίας κατηγορίας

Το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT λανσάρεται στην Ευρώπη με μια απλή γκάμα τριών εκδόσεων, προσφέροντας σαφή επιλογή σε σύστημα κίνησης και εξοπλισμό. Όλες οι εκδόσεις μοιράζονται την ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία, την προηγμένη τεχνολογία, την καινοτόμο κατασκευαστική ποιότητα και τη μηχανολογική αρτιότητα.

Η έκδοση Core είναι πισωκίνητη (RWD), με μπαταρία LFP 75 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 310 kW, αποδίδοντας 421 ίππους και αυτονομία έως 519 km (WLTP).

Η έκδοση Long Range RWD χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα, αλλά εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία NMC 100 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 655 km (WLTP).

Η κορυφαία έκδοση Privilege AWD αποτελεί την πιο σπορ πρόταση. Συνδυάζει τη μπαταρία 100 kWh με δύο ηλεκτροκινητήρες (165 kW εμπρός, 310 kW πίσω), αποδίδοντας 646 ίππους και 710 Nm ροπής.

Η έκδοση αυτή διαθέτει επίσης ενεργή αερανάρτηση και ξεχωρίζει εξωτερικά από τα μεγαλύτερα φρένα με πορτοκαλί δαγκάνες, τους αποκλειστικούς τροχούς GT 20 ιντσών και τη μαύρη οροφή αντίθεσης. Εκφράζει πλήρως τη φιλοσοφία της Zeekr γύρω από τις επιδόσεις, την τεχνολογία και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Η τιμή του Zeekr 7GT στην Ελλάδα ξεκινά από 46.990 ευρώ.