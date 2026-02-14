ΗΠΑ: Στη λίστα «Chinese Military Companies» Alibaba, BYD και άλλοι κινεζικοί κολοσοί
Ειδήσεις
19:15 - 14 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Στη λίστα «Chinese Military Companies» Alibaba, BYD και άλλοι κινεζικοί κολοσοί

Reporter.gr Newsroom
Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας αποφάσισε να εντάξει στη λεγόμενη λίστα 1260H —γνωστή και ως λίστα «Chinese Military Companies»— κορυφαίες κινεζικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι Alibaba και BYD, κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει το ήδη εύθραυστο κλίμα στις σινοαμερικανικές σχέσεις.

Η εξέλιξη έρχεται δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, ενώ η σχετική ανακοίνωση έγινε γνωστή αργά το βράδυ της Παρασκευής. Αξιωματούχος του Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι η επικαιροποιημένη λίστα θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός της επόμενης εβδομάδας.

Τι είναι η λίστα 1260H

Η λίστα 1260H έχει θεσπιστεί από το Κογκρέσο και αφορά εταιρείες που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, διατηρούν δεσμούς με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό ή συμμετέχουν στο κινεζικό πρόγραμμα στρατιωτικο-πολιτικής σύντηξης, το οποίο υποχρεώνει επιχειρήσεις να μοιράζονται τεχνολογίες και τεχνογνωσία με τον στρατό.

Η ένταξη σε αυτήν δεν συνεπάγεται αυτόματα νομικές κυρώσεις για τις περισσότερες εταιρείες. Ωστόσο, πλήττει τη φήμη τους και δημιουργεί τον κίνδυνο επιβολής μελλοντικών περιοριστικών ή τιμωρητικών μέτρων.

Οι νέες προσθήκες

Εκτός από την Alibaba και την BYD, το Πεντάγωνο προχωρά στην ένταξη της Baidu, της βιοτεχνολογικής WuXi AppTec, της κατασκευάστριας οθονών BOE Technology και της RoboSense, η οποία αναπτύσσει ρομποτικές εφαρμογές με τεχνητή νοημοσύνη.

Για τη RoboSense, το Πεντάγωνο επισημαίνει ότι συμβάλλει στη στρατιωτικο-πολιτική σύντηξη της Κίνας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανικής βάσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση της WuXi AppTec, καθώς ο πρόσφατα ψηφισμένος Biosecure Act —τον Δεκέμβριο— περιορίζει τη συνεργασία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με «βιοτεχνολογικές εταιρείες που θεωρούνται ανησυχητικές», κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται πλέον οι εταιρείες της λίστας 1260H. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η περίπτωση της Alibaba

Η προσθήκη της Alibaba θεωρείται η πλέον ηχηρή. Η απόφαση έρχεται τρεις μήνες μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου ενδέχεται να αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με υπόμνημα ασφαλείας του Λευκού Οίκου, η εταιρεία φέρεται να έχει προσφέρει τεχνική υποστήριξη σε κινεζικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που στόχευαν περιουσιακά στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να παρέχει στην κινεζική κυβέρνηση και στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό πρόσβαση σε δεδομένα πελατών.

Η Alibaba απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία βάση» για την ένταξή της στη λίστα. Σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι δεν αποτελεί κινεζική στρατιωτική εταιρεία ούτε συμμετέχει σε στρατηγική στρατιωτικο-πολιτικής σύντηξης και ότι θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο για να αντικρούσει, όπως ανέφερε, την παραπλανητική παρουσίαση της δραστηριότητάς της.

Οι αντιδράσεις Baidu και BYD

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Baidu, η οποία χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Πενταγώνου «εντελώς αβάσιμους», τονίζοντας ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο και προαναγγέλλοντας ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για να διαγραφεί από τη λίστα.

Η BYD, η μεγαλύτερη παγκοσμίως κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων, δήλωσε επίσης ότι οποιαδήποτε ένταξή της στη λίστα είναι «εντελώς αβάσιμη», διαψεύδοντας ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με στρατιωτικές δραστηριότητες ή με το πρόγραμμα στρατιωτικο-πολιτικής σύντηξης.

Νέες σκιές στις διμερείς σχέσεις

Παρά το γεγονός ότι οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου είχαν αποκλιμακωθεί μετά τη συνάντηση Τραμπ–Σι στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο, η διεύρυνση της λίστας 1260H επαναφέρει το κλίμα καχυποψίας.

Η απόφαση του Πενταγώνου εκτιμάται ότι θα προσθέσει νέα ένταση ενόψει της συνόδου κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, θέτοντας εκ νέου στο επίκεντρο το ζήτημα της τεχνολογικής και στρατηγικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/02/2026 - 18:49
