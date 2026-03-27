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Τέσσερις νέες ειδικές εκδόσεις για τη GLC: H Mercedes-Benz στην Ελλάδα γιορτάζει τα 140 χρόνια καινοτομίας της μάρκας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:10 - 27 Μαρ 2026

Τέσσερις νέες ειδικές εκδόσεις για τη GLC: H Mercedes-Benz στην Ελλάδα γιορτάζει τα 140 χρόνια καινοτομίας της μάρκας

Νίκος Λιβανός
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Η GLC αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης, σπορ πολυτέλειας και συγκαταλέγεται στα πλέον δυναμικά μοντέλα της οικογένειας SUV της Mercedes-Benz.

Η σχεδίασή της αποτυπώνει με την πρώτη ματιά τον χαρακτήρα της, μέσα από τις αρμονικές αναλογίες, τις έντονες επιφάνειες, τις προσεκτικά διαμορφωμένες ακμές και τη σαφή αρχιτεκτονική του υψηλής ποιότητας εσωτερικού. Παράλληλα, οι επιδόσεις και η αποδοτικότητα του συστήματος κίνησης προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

Δεν είναι τυχαίο ότι η GLC συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή μοντέλα της μάρκας και στην ελληνική αγορά. Τώρα, με αφορμή τον εορτασμό των 140 ετών της Mercedes-Benz, η Mercedes-Benz στην Ελλάδα προσφέρει τη GLC 300 e 4MATIC σε νέα, μειωμένη τιμή από 78.800€ (ΛΤΠΦ: 59.990) στη βασική έκδοση GLC 300 e 4MATIC. Παράλληλα, παρουσιάζονται τέσσερις νέες ειδικές εκδόσεις “140 edition, βασισμένες στις GLC 300 e και GLC 300 de 4MATIC, τόσο σε αμάξωμα SUV όσο και Coupé, με ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό και δυνατότητα επιλογής μεταλλικού ή μη μεταλλικού χρώματος αμαξώματος.

Τα plug-in υβριδικά μοντέλα της GLC προσφέρουν ηλεκτρική αυτονομία που υπερβαίνει τα 100 χιλιόμετρα (WLTP), με εκπομπές CO₂ συνδυασμένου κύκλου κάτω από 50 g/km, καθιστώντας τα ιδανική επιλογή για εταιρικούς χρήστες, οι οποίοι επωφελούνται από την απαλλαγή φόρου χρήσης. Η αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία καλύπτει πλήρως τις καθημερινές μετακινήσεις, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τόσο εντός, όσο και εκτός δρόμου η GLC εντυπωσιάζει με την άνεση και την ευελιξία της. Το σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα ενισχύει την ευκινησία και τη σταθερότητα, ενώ εκτός δρόμου η τεχνολογία 4MATIC που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, η δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης off-road, η ειδική οθόνη off-road και το σύστημα «διαφανές καπό» αναδεικνύουν τις προηγμένες δυνατότητές της.

Στο εσωτερικό, τα επίπεδα, στρογγυλά στόμια αεραγωγών παραπέμπουν σε αεροδυναμικά καλύμματα κινητήρων αεροσκαφών, υπογραμμίζοντας τον τεχνολογικό χαρακτήρα της σχεδίασης. Η υψηλής ανάλυσης οθόνη LCD 12,3 ιντσών (31,2 cm) στον πίνακα οργάνων και η κεντρική οθόνη 11,9 ιντσών (30,2 cm), ελαφρώς στραμμένες προς τον οδηγό, διαμορφώνουν ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδυάζει εργονομία και αισθητική.

O εξοπλισμός των εκδόσεων “140 edition

Οι εκδόσεις “140 edition” προσφέρουν αναβαθμισμένο επίπεδο εξοπλισμού και διατίθενται αποκλειστικά με τα κινητήρια σύνολα GLC 300 e 4MATIC και GLC 300 de 4MATIC. Δεν επιδέχονται περαιτέρω διαμόρφωση εξοπλισμού, πέραν της επιλογής εξωτερικής βαφής αμαξώματος. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα βασικότερα στοιχεία εξοπλισμού των συγκεκριμένων εκδόσεων:

Οι τιμές των εκδόσεων “140 edition”:

  • GLC 300 e 4MATIC 140 edition 100 €
  • GLC 300 de 4MATIC 140 edition 750 €
  • GLC 300 e 4MATIC Coupe 140 edition 650 €
  • GLC 300 de 4MATIC Coupe 140 edition 700 €
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