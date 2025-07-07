ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Mercedes: Πτώση 9% των πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο - Χαμηλές επιδόσεις στα ηλεκτρικά οχήματα (-18%)
Επιχειρήσεις
17:00 - 07 Ιουλ 2025

Mercedes: Πτώση 9% των πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο - Χαμηλές επιδόσεις στα ηλεκτρικά οχήματα (-18%)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz ανακοίνωσε τη Δευτέρα (7/7) ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών της κατά το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 9%, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των δασμών.

Οι παραδόσεις μειώθηκαν σε 547.100 αυτοκίνητα και φορτηγά κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία μειώθηκαν ακόμη πιο απότομα κατά 18%, σε 41.900 οχήματα, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Οι πωλήσεις της Mercedes κατά το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 9% σε 453.700 οχήματα, με τις πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική να μειώνονται κατά 14%, ενώ στην Κίνα μειώθηκαν κατά 19%. Αντιθέτως, στη Γερμανία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ στην Ευρώπη καταγράφηκε αύξηση 1%.

«Οι παραδόσεις στους αντιπροσώπους ρυθμίστηκαν προσεκτικά για να ανταποκριθούν στις νέες παγκόσμιες δασμολογικές πολιτικές, επηρεάζοντας τις πωλήσεις της Mercedes στις ΗΠΑ και την Κίνα, ειδικότερα», ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Προλαμβάνω»: 3,5 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων
Υγεία

«Προλαμβάνω»: 3,5 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων

Αφοί Κορδέλλου: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης – Το νέο ΔΣ
Ανακοινώσεις

Αφοί Κορδέλλου: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης – Το νέο ΔΣ

Πειραιώς: Ανακοινώνει την αποχώρηση του Γιώργου Χριστόπουλου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Ανακοινώνει την αποχώρηση του Γιώργου Χριστόπουλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025
Επιχειρήσεις

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο
Οικονομία

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό
Φορολογία

Νέα διάταξη: Οι οφειλέτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα κατασχεμένα ακίνητά τους πριν οδηγηθούν σε πλειστηριασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ