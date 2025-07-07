Mercedes: Πτώση 9% των πωλήσεων στο δεύτερο τρίμηνο - Χαμηλές επιδόσεις στα ηλεκτρικά οχήματα (-18%)

Η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes-Benz ανακοίνωσε τη Δευτέρα (7/7) ότι οι πωλήσεις αυτοκινήτων και φορτηγών της κατά το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 9%, επικαλούμενη τον αντίκτυπο των δασμών.

Οι παραδόσεις μειώθηκαν σε 547.100 αυτοκίνητα και φορτηγά κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία μειώθηκαν ακόμη πιο απότομα κατά 18%, σε 41.900 οχήματα, ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Οι πωλήσεις της Mercedes κατά το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 9% σε 453.700 οχήματα, με τις πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική να μειώνονται κατά 14%, ενώ στην Κίνα μειώθηκαν κατά 19%. Αντιθέτως, στη Γερμανία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ στην Ευρώπη καταγράφηκε αύξηση 1%.

«Οι παραδόσεις στους αντιπροσώπους ρυθμίστηκαν προσεκτικά για να ανταποκριθούν στις νέες παγκόσμιες δασμολογικές πολιτικές, επηρεάζοντας τις πωλήσεις της Mercedes στις ΗΠΑ και την Κίνα, ειδικότερα», ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία.