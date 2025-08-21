Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στη Λυγιά - Αλλαγές σε δύο ακόμα δρομολόγια

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Σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, στις 10:43, η αμαξοστοιχία 303, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αίγιο–Κιάτο, ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στον σταθμό Λυγιάς.

Οι 26 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Επιπλέον, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 304 (Κιάτο–Αίγιο) και 305 (Αίγιο–Κιάτο) θα πραγματοποιηθούν, επίσης, με λεωφορεία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, «το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόησή του».