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Νέες πινακίδες Braille στον ΟΑΣΘ για επιβάτες με οπτική αναπηρία
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:39 - 05 Σεπ 2025

Νέες πινακίδες Braille στον ΟΑΣΘ για επιβάτες με οπτική αναπηρία

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Τις νέες πινακίδες ενημέρωσης των επιβατών με οπτική αναπηρία, που εγκαθιστά ο ΟΑΣΘ, εγκαινίασε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.

Οι νέες πινακίδες, που τοποθετούνται για πρώτη φορά στη χώρα, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, ενισχύουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Με ανάγλυφη γραφή Braille αναγράφουν το όνομα και τον κωδικό της στάσης, καθώς και όλες τις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το σημείο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε πρώτη φάση εγκαθίστανται 20 πινακίδες ως πιλοτική εφαρμογή, ενώ προβλέπεται συνολικά η εγκατάσταση 1.000 πινακίδων.

Ισότιμη πρόσβαση και προσβασιμότητα

Για προσβάσιμες μεταφορές, με σεβασμό και αγάπη για όλους, έκανε λόγο ο κ. Κυρανάκης. «Είναι ένα ακόμη μέτρο, όπως και οι απινιδωτές, που ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Άρα η πόλη δείχνει το δρόμο και στην υπόλοιπη Ελλάδα για το πως πρέπει να κινηθούμε, για προσβάσιμες μεταφορές, με σεβασμό και αγάπη για όλους», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Σήμερα είναι μια πραγματικά υπέροχη μέρα για μας. Με πρωτοβουλία του ΟΑΣΘ και του ΟΣΕΘ και του υπουργείου Μεταφορών, θέλαμε να εγκαινιάσουμε πριν την Έκθεση τις πρώτες πινακίδες. Σήμερα τοποθετούνται οι πρώτες 20 πινακίδες με τον κώδικα Braille, για να μπορούν οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν οπτική αναπηρία να εξυπηρετούνται όπως όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό σημαίνει στην πράξη ισότιμη πρόσβαση.

Άρα λοιπόν και για τους ανθρώπους με κινητικές, αλλά και με αισθητηριακές αναπηρίες, εμείς οφείλουμε στις Μεταφορές -που οφείλουν να είναι προσβάσιμες για όλους- να κάνουμε καθημερινά βήματα ώστε να το αποδεικνύουμε στην πράξη. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά σήμερα γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα και νομίζω και ο κ. Ταγγίρης και ο κ. Τόσκας, αλλά και ο κ. Σακαρέτσιος, ως νέος γενικός γραμματέας Μεταφορών, αυτή την προσπάθεια θα τη στηρίξουν, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη».

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας, Δημήτρης Μισερλής και Κατερίνα Λορέντζου, ευχαρίστησαν θερμά το Υπουργείο και τον ΟΑΣΘ, λέγοντας ότι «διαρκώς βρίσκεστε στο πλευρό μας, ακούτε τις προτάσεις μας και μας βοηθάτε, όπως με τη σημερινή σας ενέργεια που θα διευκολύνει πάρα πολύ όλους εμάς».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ, Κώστας Ταγγίρης, τόνισε: «Οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, με προβλήματα όρασης, είναι στην προτεραιότητά μας. Είμαστε κοντά σας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητά σας, να είστε στο δρόμο ανεξάρτητοι και να πηγαίνετε όπου θέλετε».

Ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Αλέξανδρος Βλάχος, υπογράμμισε ότι το σύνολο των λεωφορείων διαθέτουν ράμπα για την επιβίβαση και αποβίβαση των ΑμεΑ, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Τόσκας, επεσήμανε την ευαισθησία της κυβέρνησης και των φορέων για την προσβασιμότητα, δηλώνοντας ότι «θα συνεχίσουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο και να αυξήσουμε και το επίπεδο εξυπηρέτησης».

Η βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, δήλωσε: «Ως πολίτης της Θεσσαλονίκης είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί το Υπουργείο σας αποδεικνύει σημαντικά και σταθερά ότι η προσβασιμότητα δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι πλέον στην πόλη μας και κάνει τη Θεσσαλονίκη πραγματικά ευρωπαϊκή πόλη».

Ο αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, Δημήτρης Μισερλής, ανέφερε: «Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα να εγκαινιάσουμε την ταμπέλα με το Braille και ευχαριστούμε για την πρόσκληση».

Τέλος, η ταμίας Κατερίνα Λορέντζου συμπλήρωσε: «Θερμά συγχαρητήρια στον ΟΑΣΘ διότι πάντα είναι δίπλα στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και έχουμε άψογη συνεργασία, όλα τα χρόνια, ανταποκρίνονται στα αιτήματά μας. Τώρα είναι μια καινοτόμα ιδέα και αυτή, να μπουν πινακίδες με τη γραφή Braille, ο κώδικας για τα άτομα με οπτική αναπηρία, έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε, πέρα από την ηχητική πληροφορία, να έχουμε και την πρόσβαση άμεσα, ποια γραμμή περνάει από τη συγκεκριμένη στάση, το όνομά της, αλλά και τον κωδικό της. Αποδεικνύεται ότι ο ΟΑΣΘ εξυπηρετεί όλους τους επιβάτες και με αναπηρία και χωρίς».

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 12:39
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