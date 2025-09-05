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Γερμανία: Μείωση 2,9% στις εργοστασιακές παραγγελίες - Αυξάνονται οι φόβοι για ύφεση
Ειδήσεις
12:23 - 05 Σεπ 2025

Γερμανία: Μείωση 2,9% στις εργοστασιακές παραγγελίες - Αυξάνονται οι φόβοι για ύφεση

Reporter.gr Newsroom
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Η πτώση κατά 2,9% στις παραγγελίες εργοστασίων στη Γερμανία τον Ιούλιο αναζωπύρωσε τους φόβους για ύφεση. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη το 2025 υποχωρούν πλέον στο 0,1%–0,2%, με ελπίδες ανάκαμψης μόνο από το 2026 και μετά.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, οι εργοστασιακές παραγγελίες μειώθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση από την αρχή του έτους. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν, αντιθέτως, άνοδο 0,5%, γεγονός που δείχνει το μέγεθος της κρίσης στη γερμανική βιομηχανία. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι μεγάλες παραγγελίες, θα είχε καταγραφεί μικρή αύξηση της τάξης του 0,7%.

Το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας απέδωσε αυτή τη μεταβλητότητα σε εμπορικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες, αλλά παραδέχτηκε ότι η ζήτηση παραμένει υποτονική ακόμη και μετά την προσαρμογή σε ειδικούς παράγοντες. Αυτό δείχνει πως μια ουσιαστική ανάκαμψη δεν φαίνεται κοντά.

Η έκθεση καταγράφει τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, η οποία προσπαθεί να εξέλθει από τριετή ύφεση που προκλήθηκε από τους αυξημένους δασμούς των ΗΠΑ και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Παρά τις ελπίδες ότι η αύξηση των δημοσίων δαπανών θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να θεωρούν τη συγκυρία εξαιρετικά δύσκολη.

Η συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για επιβολή δασμών 15% στις περισσότερες εξαγωγές (με πιθανότητα στο μέλλον να περιληφθεί και ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας) θεωρείται ανάσα για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία επωφελείται ήδη από την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Ωστόσο, άλλοι κλάδοι, όπως η χημική βιομηχανία, εξακολουθούν να πλήττονται έντονα: τα εργοστάσια του κλάδου λειτούργησαν μόλις στο 72% της δυναμικότητάς τους το δεύτερο τρίμηνο, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριάντα ετών.

Τα μεγάλα οικονομικά ινστιτούτα της χώρας αναθεώρησαν πρόσφατα προς τα κάτω τις προβλέψεις για το 2025, εκτιμώντας αύξηση μόλις 0,1%–0,2%. Προβλέπουν, ωστόσο, ισχυρότερη ανάπτυξη από το 2026, χάρη σε κρατικές δαπάνες και τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Γεργκ Κράμερ:

«Τα οικονομικά στοιχεία εξακολουθούν να είναι απογοητευτικά. Μόνο από το 2026 αναμένουμε αύξηση 1,4%, που θα στηρίζεται στη δημοσιονομική ώθηση και στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής».

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