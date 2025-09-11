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Οι αρχηγοί των ομάδων της Α&#039; Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών αποκαλύπτονται στον ΟΠΑΠ λίγο πριν την πρώτη σέντρα της χρονιάς
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:25 - 11 Σεπ 2025

Οι αρχηγοί των ομάδων της Α' Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών αποκαλύπτονται στον ΟΠΑΠ λίγο πριν την πρώτη σέντρα της χρονιάς

Reporter.gr Newsroom
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Με υποσχέσεις για πολλά γκολ και θέαμα ξεκινά φέτος το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας ποδοσφαίρου Γυναικών. 

Ο ΟΠΑΠ, Επίσημος Χορηγός του πρωταθλήματος, βρέθηκε στην κλήρωση, λίγο πριν την πρώτη σέντρα της σεζόν, και «ανέκρινε» τις αρχηγούς των ομάδων με ερωτήσεις που υπέβαλε το κοινό μέσω των social media.

Τι κάνουν πριν τα ματς για καλή τύχη; Ποια διάσημη ποδοσφαιρίστρια θα καλούσαν να παίξει στην ομάδα τους και τι συμβουλή θα έδιναν στα κορίτσια που ονειρεύονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο;

Οι παίκτριες απάντησαν με ειλικρίνεια, ενώ αποκάλυψαν επιπλέον πώς οραματίζονται τη συνέχεια της καριέρας τους και περιέγραψαν απρόοπτα που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια προπονήσεών τους.

Δείτε το βίντεο:

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