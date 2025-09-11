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Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΘΑ με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την προστασία ανηλίκων
Ειδήσεις
16:18 - 11 Σεπ 2025

Μνημόνιο Συνεργασίας ΥΠΕΘΑ με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την προστασία ανηλίκων

Reporter.gr Newsroom
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Υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος.

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με στόχο την προαγωγή του βιοτικού επιπέδου, της ασφάλειας και της υγείας των ανηλίκων που ανήκουν σε ευπαθείας κοινωνικά ομάδες ή/και έχουν πληγεί από φυσικές και άλλες καταστροφές.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα στηρίξει πανελλαδικά τις δράσεις του Εθελοντικού Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μεταξύ άλλων, μέσα από τη συστηματική ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού του και τη δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής στις ενέργειες του Συλλόγου, την υποστήριξη με την προσφορά αναλώσιμου υλικού, την αξιοποίηση και διάδοση πληροφοριών μέσω των Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas, την από κοινού οργάνωση παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, την ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα παροχής ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης προς ανήλικους και ενήλικους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή έχουν πληγεί από κρίσεις και καταστροφές, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα προστασίας παιδιών που έχουν υπάρξει θύματα βίας, κακοποίησης ή παραμέλησης.

Ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερή μου χαρά που βρίσκομαι μαζί με τον υφυπουργό κ. Δαβάκη, εδώ για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είναι γνωστό πανελλήνια, πολύ λίγα πράγματα χρειάζεται να πω γι’ αυτό. Είναι ένας από τους σημαντικότερους εθελοντικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς προστασίας των παιδιών στην Πατρίδα μας, με πανελλήνια εμβέλεια και με ένα κοινωνικό έργο δεκαετιών.

Η συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» δεν είναι σημερινή. Δεν ξεκίνησε επί των ημερών μου και επί των ημερών του κ. Δαβάκη. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά στον προκάτοχό μου, στο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Μεταξύ ημών, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δηλαδή, και του «Χαμόγελου του Παιδιού», υπάρχει μια διαχρονική σχέση συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινής προσπάθειας μέσα από συγκεκριμένες, απτές πρωτοβουλίες.

Καταρχάς, τη διάθεση μέσων για την υποβοήθηση του έργου του Οργανισμού, γι’ αυτό παρίσταται εδώ ο Στρατηγός κ. Κλούβας, επικεφαλής του αρμόδιου Κλάδου.

Επίσης, την αξιοποίηση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης, το Amber Alert, το Missing Alert Hellas, τη διάδοση πληροφοριών για περιπτώσεις εξαφανισμένων ανηλίκων, την οργάνωση παρεμβάσεων και εκπαιδευτικών δράσεων για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών – αναφέρθηκα πριν στην παρουσία του Στρατηγού, επικεφαλής του σχετικού Κλάδου, την υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής, κοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης. Δηλαδή, μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων που αφορούν τον Οργανισμό και χρησιμοποιούν την εμπειρία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Οργανισμού, τον κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, αλλά και τους εθελοντές του Οργανισμού για την ανεκτίμητη προσφορά τους. Θα ήθελα να πω και ενώπιόν του, ότι η προσφορά τους αποτελεί παράδειγμα για τη συλλογική ευθύνη που όλοι πρέπει να έχουμε στον τόπο για την επίτευξη του κοινού καλού.

Και θα ήθελα να του πω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας διαχρονικά, πέραν κομμάτων, κυβερνήσεων και υπουργών, στέκονται στο πλευρό της κοινωνίας για να τη στηρίζουν, για να στηρίζουν τη συλλογική μας προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Και τι προσωποποιεί καλύτερα το αύριο από το χαμόγελο ενός παιδιού;

Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που θα υπογράψουμε αυτό το σημερινό Μνημόνιο Συνεργασίας, κύριε Πρόεδρε».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιαννόπουλος δήλωσε: «Αποτελεί μεγάλη τιμή και χαρά για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μία σημαντική πρωτοβουλία που επισφραγίζει την ήδη άριστη, πολυετή σχέση και πολυσχιδή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει τόσο με το Υπουργείο όσο και με το σύνολο των Κλάδων.

Με την υπογραφή του Μνημονίου ενδυναμώνεται η συνεργασία και διευρύνονται οι τομείς συνεργασίας μας, που πάντα έχουν στο επίκεντρο τα παιδιά και τις οικογένειες, καθώς και όλους τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον αξιότιμο κύριο υπουργό, κύριο Δένδια και να δεσμευτώ πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πιστό στην αποστολή του, θα συνεχίσει να θέτει στη διάθεση του Υπουργείου και των Κλάδων το σύνολο των υλικοτεχνολογικών υποδομών του και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του.

Σας ευχαριστώ θερμά».

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