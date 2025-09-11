Αιχμηρή απάντηση Πιερρακάκη για τη δημοσιονομική πολιτική: Πού θα βρει τα λεφτά η αντιπολίτευση;

Όλα τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εντάσσονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο φορολογικής μεταρρύθμισης, υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός τόνισε ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι και εισφορές, ενώ διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει στη γραμμή των φοροελαφρύνσεων:

«Θα μειώνουμε όσο πιο πολλούς φόρους μπορούμε κάθε χρόνο, στο βαθμό που δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος και η χώρα στέκεται στα πόδια της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση της πλήρους λίστας με τις μειώσεις, η οποία θα περιλαμβάνει και 20 έμμεσους φόρους.

Πού θα βρει τα χρήματα η αντιπολίτευση;

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει περισσότερα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε: «Η αντιπολίτευση πρέπει να πει πού ακριβώς θα βρει τα χρήματα. Βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων, η χώρα μπορεί να δαπανήσει 1,76 δισ. ευρώ το 2026 και ούτε ένα ευρώ παραπάνω, εκτός αν μπουν νέοι φόροι».

Ο υπουργός επεσήμανε ότι οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης ουσιαστικά αντιστρατεύονται την ίδια την ευρωπαϊκή κατεύθυνση.

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ στα νησιά

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς με τουριστική ανάπτυξη, ο υπουργός εξήγησε ότι ισχύει ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω των 400.000 ευρώ. «Θα υπάρξει επιβάρυνση για τους συγκριτικά έχοντες, όπως είναι σωστό», τόνισε.

Για τον ΦΠΑ στα νησιά, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα ήθελε να διευρύνει τη μείωση και σε άλλα μικρά νησιά, κάτι που προς το παρόν εμποδίζεται από την ευρωπαϊκή οδηγία. «Ένας από τους στόχους μας είναι να αλλάξουμε και στοιχεία αυτών των οδηγιών, εφόσον καταφέρουμε να βρούμε συμμάχους», δήλωσε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «αυτό δεν είναι πάντα εύκολο».

Τέλος, ο υπουργός Οικονομικών καθησύχασε σχετικά με τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους: «Δεν υπάρχει ρίσκο χρέους γιατί η χώρα μας έχει κάνει άλλες επιλογές. Προϋπόθεση βέβαια είναι να το εξυπηρετείς, και αυτό κάνουμε», υπογράμμισε.