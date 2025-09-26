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Στο «κόκκινο» η αγορά κρυπτονομισμάτων – Κάτω από τα 109.000 δολάρια το Bitcoin
Νομίσματα
14:35 - 26 Σεπ 2025

Στο «κόκκινο» η αγορά κρυπτονομισμάτων – Κάτω από τα 109.000 δολάρια το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin (BTC) προέρχεται από ένα δύσκολο 24ωρο, χάνοντας περίπου.

Συγκεκριμένα, οι «αρκούδες» πήραν τον έλεγχο στις 25 Σεπτεμβρίου, διακόπτοντας απότομα τη ράλι του Bitcoin προς τις $114.000. Το κρυπτονόμισμα έπεσε κάτω από τις $109.000 για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες, καθώς η ανοδική του πορεία αντιστράφηκε. Πρόκειται για την χαμηλότερη της τιμή του ισχυρότερου κρυπτονομίσματος εντός του Σεπτεμβρίου.

Μέσα σε αυτήν την πτώση, ο Δείκτης Φόβου και Απληστίας (Crypto Fear and Greed Index) κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, υποδεικνύοντας φόβο στους επενδυτές. Αυτό γεννά το ερώτημα: βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευκαιρία αγοράς ή είναι σημάδι ότι έρχεται περισσότερη πίεση;

Επενδυτικές ανησυχίες

Αναλυτές απέδωσαν τη πρόσφατη πτώση του Bitcoin σε δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Ο Πάουελ αποκάλυψε πως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας και αύξησης του πληθωρισμού. Εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων, επισημαίνοντας ανησυχητικές ενδείξεις στην αμερικανική οικονομία και τον κίνδυνο να υπάρξει υπερβολική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της Fed (FOMC), κατά την οποία τα επιτόκια μειώθηκαν, οι πρόσφατες δηλώσεις του Powell έσπειραν αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της μακροοικονομικής πολιτικής. Οι επενδυτές αμφιβάλλουν αν στις επερχόμενες συνεδριάσεις της FOMC, που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις. Η αβεβαιότητα αυτού του είδους συνήθως πυροδοτεί μεταβλητότητα στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου – όπως είναι και το Bitcoin.

Όπως αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Φόβου και Απληστίας, η πτώση του BTC συνοδεύτηκε από αυξημένο φόβο στην αγορά. Οι συμμετέχοντες αναρωτιούνται αν αυτή η διόρθωση αποτελεί την αρχή ενός βαθύτατου και παρατεταμένου καθοδικού κύκλου ή αν πρόκειται απλώς για ένα «ξεκαθάρισμα» θέσεων πριν από μια νέα μεγάλη άνοδο.

Ευκαιρία Αγοράς;

Ο δείκτης μετρά το επενδυτικό συναίσθημα αναλύοντας διάφορους παράγοντες, όπως η μεταβλητότητα της αγοράς, οι τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η δυναμική του Bitcoin. Όταν κυριαρχεί ο φόβος, ο δείκτης πλησιάζει το 0, ενώ όταν επικρατεί η απληστία, ανεβαίνει προς το 100. Όταν η αγορά είναι ουδέτερη, ο δείκτης κινείται κοντά στο 50.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο δείκτης βρίσκεται στο 28, υποδεικνύοντας φόβο. Ενδέχεται να υποχωρήσει περαιτέρω πριν ανακάμψει· ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει σε ουδέτερα και ίσως απληστίας επίπεδα καθώς το BTC θα ανακτά έδαφος.

Σύμφωνα με το cryptopotato, ειδικοί της αγοράς επιμένουν ότι η ανοδική τάση (bull market) δεν έχει τελειώσει, και επομένως αυτή η πτώση αποτελεί πιθανότατα μια ευκαιρία αγοράς. Επιπλέον, ιστορικά, οι πτώσεις του δείκτη σε «ζώνες φόβου» έχουν συχνά ακολουθηθεί από ανοδικές αντιδράσεις και ράλι μέχρι τις «ζώνες απληστίας».

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) το Bitcoin κυμαίνεται στα 108,907,19 δολάρια με πτώση 2,23%.

Την ίδια στιγμή το Ethereum υποχωρεί κατά 2,87% στα 3,889,81 δολάρια, το XRP ψάχνει 3,78% στα 2,71 δολάρια και το Solana βυθίζεται κατά 4,87% στα 191,66 δολάρια.

Παράλληλα, το Litecoin κινείται πτωτικά κατά 2,03% στα 101,41 δολάρια και το Polkadot υποχωρεί κατά 2,7% στα 3,8 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP σημειώνει ζημιές 1,42% στα 7,44 δολάρια.

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