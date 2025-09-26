Ιράν – Ρωσία: Συμφωνία «μαμούθ» $25 δισ. για πέντε νέους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν

Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI) δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με τη ρωσική αντιπροσωπεία σχετικά με την κατασκευή πέντε πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής μεγαλύτερων από τον σταθμό του Μπουσέρ.

Ο Μπεχρούζ Καμαλβάντι, εκπρόσωπος της AEOI, έκανε τις δηλώσεις αυτές στο περιθώριο της έκθεσης Atom Expo 2025 της Ρωσικής Παγκόσμιας Εβδομάδας Ατομικής Ενέργειας (WAW) στη Μόσχα, στην οποία συμμετείχε ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της AEOI, Μοχάμαντ Εσλάμι.

«Αυτό το ταξίδι είχε πολλαπλούς στόχους. Δεν περιλάμβανε μόνο τη συμμετοχή σε αυτή τη σημαντική διεθνή σύνοδο κορυφής, καθώς και την ομιλία του Εσλάμι για την παρουσίαση των πολιτικών της χώρας. Περιλάμβανε επίσης την προώθηση των σχέσεων με τη Ρωσία σε διάφορους τομείς της πυρηνικής συνεργασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος για τα πυρηνικά θέματα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο εκπρόσωπος της AEOI επαίνεσε τη συνεργασία των Ρώσων με το Ιράν στην κατασκευή του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ στο νότιο τμήμα της χώρας, αναφέροντας ότι ο σταθμός πληροί πλήρως τα διεθνή πρότυπα.

Ο Καμαλβάντι είπε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποίησε η ιρανική πυρηνική αντιπροσωπεία στη Ρωσία, «πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις και συνήφθησαν συμφωνίες, ιδίως στον τομέα της κατασκευής σταθμών ηλεκτροπαραγωγής μεγαλύτερων από τον Μπουσέρ, με χωρητικότητα 1.200 μεγαβάτ, που περιλαμβάνουν συνολικά τέσσερις μονάδες με χωρητικότητα σχεδόν 5.000 μεγαβάτ στο νότιο τμήμα της χώρας».

Οι συμφωνίες αυτές, ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποιήθηκαν με τη ρωσική κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom. Η εταιρεία είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης την Τετάρτη (24/9) για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν, χωρίς όμως να δώσει αριθμό.