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Λευκορωσία: Πρόταση για προμήθεια πυρηνικής ενέργειας σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία
Ειδήσεις
14:31 - 26 Σεπ 2025

Λευκορωσία: Πρόταση για προμήθεια πυρηνικής ενέργειας σε περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Η Λευκορωσία προτείνει την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στην ανατολική πλευρά της χώρας, ο οποίος θα μπορούσε να τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τις περιοχές της Ουκρανίας που ελέγχονται από τη Ρωσία, δήλωσε την Παρασκευή (26/9) ο Πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο Λουκασένκο παρουσίασε την ιδέα αυτή στο Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Κρεμλίνο στη Μόσχα. «Εάν ληφθεί απόφαση, θα ξεκινήσουμε αμέσως την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ενός νέου σταθμού, εάν υπάρχει ανάγκη (για ηλεκτρική ενέργεια) στη δυτική Ρωσία και στις απελευθερωμένες περιοχές», δήλωσε ο Λουκασένκο, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να περιγράψει το ουκρανικό έδαφος που κατέλαβε η Ρωσία.

Η πρόταση υπογράμμισε τους στενούς δεσμούς μεταξύ Πούτιν και Λουκασένκο, ακόμη και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακολουθεί μια στρατηγική προσφοράς κινήτρων στον ηγέτη της Λευκορωσίας για να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και να βελτιώσει τις σχέσεις με τη Δύση.

Ο Πούτιν απάντησε ότι «η χρηματοδότηση δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα. Αν υπάρχει καταναλωτής που θα πάρει ηλεκτρική ενέργεια και θα πληρώσει το απαιτούμενο τιμολόγιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

Η Λευκορωσία είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας και έχει υποστηρίξει τον πόλεμο της στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων επιτρέποντας στις δυνάμεις του Πούτιν να χρησιμοποιήσουν το έδαφός της για να εισέλθουν στην Ουκρανία το 2022.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πούτιν συναντάται με τον Λουκασένκο πιο συχνά από ό,τι με οποιονδήποτε άλλο ξένο ηγέτη.

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