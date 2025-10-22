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Τέλη και Ασφάλιστρα ΙΧ: Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» εταιρείες leasing, ενοικιάσεων και εμπορίας μεταχειρισμένων
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09:14 - 22 Οκτ 2025

Τέλη και Ασφάλιστρα ΙΧ: Η ΑΑΔΕ «ξεσκονίζει» εταιρείες leasing, ενοικιάσεων και εμπορίας μεταχειρισμένων

Γιώργος Αλεξάκης
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Σειρά παραβάσεων κατέγραψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων σε επιχειρήσεις ενοικιάσεων αυτοκινήτων, leasing, εμπορίας μεταχειρισμένων κτλ. Διασταυρώνοντας  καταβολές για τέλη κυκλοφορίας και ασφαλιστικές καλύψεις διαπίστωσε ότι εκατοντάδες  οχήματα δεν είχαν ασφάλιση και καταβλημένα τέλη κυκλοφορίας. Κι όλα αυτά την ώρα που η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, μετά από τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο πενταετούς σχεδίου ελέγχου το οποίο καλύπτει αναδρομικά την περίοδο έως το τέλος του 2021, εντοπίστηκαν περιπτώσεις επιχειρήσεων που διατηρούσαν στόλους οχημάτων σε κυκλοφορία χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και χωρίς να έχουν πληρώσει τα αντίστοιχα τέλη.

Ενδεικτικά, σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απέστειλε 300 ειδοποιητήρια, για ανασφάλιστα οχήματα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί και τα αναλογούντα τέλη . Άλλη επιχείρηση έλαβε 200 ειδοποιητήρια, ενώ καταγράφηκαν και πολλές περιπτώσεις εταιρειών με 50 έως 100 παραβάσεις. Συνολικά, δεκάδες νομικά πρόσωπα φέρονται να διατηρούν μεγάλο αριθμό οχημάτων εκτός νομικού πλαισίου, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς κυκλοφορούν και για την επάρκεια των ελέγχων.

Oι επιχειρήσεις έλαβαν ειδοποιητήρια με τα οποία καλούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους εντός 15 ημερών. Η προθεσμία αυτή λήγει στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει ενας δεύτερος γύρος διασταυρώσεων. Όσες εταιρείες διαπιστωθεί ότι δεν έχουν συμμορφωθεί, θα λάβουν νέα ηλεκτρονική ειδοποίηση με βεβαιωμένα πρόστιμα.

Όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες, η ψηφιοποίηση των δεδομένων επιτρέπει πλέον την άμεση ταυτοποίηση κάθε οχήματος και τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό παραβάσεων, μειώνοντας δραστικά τα περιθώρια για «παραθυράκια» για όλους και πολύ περισσότερο για τις επιχειρήσεις του κλάδου των οχημάτων.Η φορολογική διοίκηση διαθέτει τα εργαλεία να εντοπίζει γρήγορα κάθε παράβαση και να επιβάλλει κυρώσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Η διαδικασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση και τον σχετικό προγραμματισμό, η πρώτη διασταύρωση για το 2025 έχει ημερομηνία αναφοράς τη 2α Ιουνίου 2025, με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς.

Με βάση, τον προγραμματισμό, πλέον, από το 2026 προβλέπεται ότι οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο – την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο. Αρχικά οι διασταυρώσεις εστιάζουν σε οχήματα τα οποία κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας. Από το 2026 θα επεκταθούν και σε οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

Για τους ελέγχους αυτούς δημιουργείται ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Διασταυρωτικών Ελέγχων Οχημάτων. Το σύστημα συλλέγει σε μία ενιαία βάση όλα τα δεδομένα που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Αυτοκινήτων και της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Η ταυτοποίηση των οχημάτων γίνεται με βάση τον αριθμό πλαισίου, τον αριθμό κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ιδιοκτησίας.

Ο έλεγχος θα εντοπίζει:

• Ανασφάλιστα οχήματα: Παράβαση θεωρείται η μη ύπαρξη ενεργού ασφαλιστηρίου εντός του τελευταίου εξαμήνου μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, ενώ το όχημα ήταν σε κίνηση.

• Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Εντοπίζεται η μη εξόφληση των αναλογούντων τελών για οποιοδήποτε από τα τελευταία πέντε έτη πλέον του έτους διασταύρωσης.

• Ελλειψη ΚΤΕΟ: Ελέγχεται η μη ύπαρξη έγκυρου δελτίου τεχνικού ελέγχου στα συστήματα του υπουργείου Υποδομών, με αποτέλεσμα «Επιτυχής», «Δευτερεύουσες Ελλείψεις», ή «Σοβαρές ελλείψεις» εντός της προβλεπόμενης περιόδου.

• Εικονική ακινησία:Εντοπίζονται οχήματα δηλωμένα σε ακινησία, αλλά που κυκλοφορούν, καθώς και οχήματα σε κατάσταση κλοπής, φύλαξης πλαισίου, ή μη ολοκληρωμένης μεταβίβασης.

Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, σύμφωνα με τη νέα απόφαση, είναι τα εξής:

1) Για ανασφάλιστα οχήματα:

• 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης.

• 500 ευρώ για επιβατικά και άλλα οχήματα.

• 250 ευρώ για δίκυκλα.

2) Για τέλη κυκλοφορίας: καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όλους όσοι τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.

3) Για έλλειψη ΚΤΕΟ: πρόστιμο 150 ευρώ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 90 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας για 20 ημέρες.

Ολα τα ανωτέρω πρόστιμα επιβαρύνονται και με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 09:15
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