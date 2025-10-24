Μήνυμα ΥΜΕ σε οδηγούς για 28η Οκτωβρίου: Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απηύθυνε μήνυμα στους οδηγούς ενόψει του τετραημέρου της 28ης Οκτωβρίου με το σύνθημα «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο».

Το μήνυμα, που εστάλη στα κινητά των πολιτών, υπενθυμίζει ότι πέρυσι την ίδια περίοδο 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία και καλεί τους οδηγούς σε υπεύθυνη οδική συμπεριφορά. Το υπουργείο τονίζει πως τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα οφείλονται σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κόπωση, χρήση κινητού, υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Παράλληλα, διανέμεται ενημερωτικό φυλλάδιο στα διόδια και αποστέλλεται σχετικό μήνυμα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι πολίτες από το υπουργείο Μεταφορών ανήρτησε στα social media ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και αναφέρει τα εξής:

«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό:

"Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο".

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

- Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

- Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση.

- Χρήσης κινητού.

- Υπερβολικής ταχύτητας.

- Μη χρήσης κράνους.

- Μη χρήσης ζώνης.

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας.

Επίσης, από σήμερα στα διόδια θα διανέμεται φυλλάδιο προς τους εκδρομείς για την οδική ασφάλεια, ενώ θα σταλεί και μήνυμα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τους συνδρομητές».