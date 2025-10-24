ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μήνυμα ΥΜΕ σε οδηγούς για 28η Οκτωβρίου: Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:38 - 24 Οκτ 2025

Μήνυμα ΥΜΕ σε οδηγούς για 28η Οκτωβρίου: Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απηύθυνε μήνυμα στους οδηγούς ενόψει του τετραημέρου της 28ης Οκτωβρίου με το σύνθημα «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο».

Το μήνυμα, που εστάλη στα κινητά των πολιτών, υπενθυμίζει ότι πέρυσι την ίδια περίοδο 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία και καλεί τους οδηγούς σε υπεύθυνη οδική συμπεριφορά. Το υπουργείο τονίζει πως τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα οφείλονται σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, κόπωση, χρήση κινητού, υπερβολική ταχύτητα και μη χρήση ζώνης ή κράνους.

Παράλληλα, διανέμεται ενημερωτικό φυλλάδιο στα διόδια και αποστέλλεται σχετικό μήνυμα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Το μήνυμα που έλαβαν στα κινητά τους οι πολίτες από το υπουργείο Μεταφορών ανήρτησε στα social media ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και αναφέρει τα εξής:

«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών.

Το φετινό τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου, οι Έλληνες θα μετακινηθούν με το αυτοκίνητό τους, κατά χιλιάδες, προς όλες τις περιοχές της χώρας. Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό:

"Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο".

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

- Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

- Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση.

- Χρήσης κινητού.

- Υπερβολικής ταχύτητας.

- Μη χρήσης κράνους.

- Μη χρήσης ζώνης.

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας.

Επίσης, από σήμερα στα διόδια θα διανέμεται φυλλάδιο προς τους εκδρομείς για την οδική ασφάλεια, ενώ θα σταλεί και μήνυμα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τους συνδρομητές».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού
Πολιτική

Μήνυμα ΥΠΕΞ για τον σεισμό στην Ιαπωνία: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του ιαπωνικού λαού

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022
Ειδήσεις

Αττική Οδός: Ένοχα τρία στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό των οδηγών το 2022

Χαμενεΐ μετά τον θάνατο Χατίμπ: Κάλεσμα για πλήγμα σε «εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς»
Ειδήσεις

Χαμενεΐ μετά τον θάνατο Χατίμπ: Κάλεσμα για πλήγμα σε «εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς»

Συναγερμός στο Ακρωτήρι: Ήχησαν ξανά σειρήνες - Μήνυμα παραμονής σε εσωτερικούς χώρους
Ειδήσεις

Συναγερμός στο Ακρωτήρι: Ήχησαν ξανά σειρήνες - Μήνυμα παραμονής σε εσωτερικούς χώρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ