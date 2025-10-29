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Νέο βιβλίο για τον σιδηρόδρομο: «Αιχμάλωτοι στις ράγες - Γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε»
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:04 - 29 Οκτ 2025

Νέο βιβλίο για τον σιδηρόδρομο: «Αιχμάλωτοι στις ράγες - Γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Eδώ και λίγες ημέρες κυκλοφορεί το βιβλίο του Αχιλλέα Χεκίμογλου "Αιχμάλωτοι στις ράγες - Γιατί δεν έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε" από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. 
Μέσα από μια αποκαλυπτική δημοσιογραφική έρευνα, ο Αχιλλέας Χεκίμογλου φωτίζει την άγνωστη ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, από τη χρεοκοπία των ΣΕΚ έως τα μεταπολεμικά χρόνια. Με ντοκουμέντα και μαρτυρίες, αποκαλύπτει πολιτικές ίντριγκες, οικονομικά συμφέροντα και λανθασμένες επιλογές που καθόρισαν την πορεία ενός μέσου που δεν απέκτησε ποτέ τη θέση που του άξιζε.

Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε έναν σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο; Γιατί αυτός χρεοκοπεί μία φορά σε κάθε γενιά, εδώ και 100 χρόνια; Γιατί οι σιδηρόδρομοί μας είναι μετέωροι, την ώρα που σε όλον τον πλανήτη θριαμβεύουν;

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Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το βιβλίο, μέσα από μία έρευνα που αναδεικνύει από τη λήθη τα αρχεία των συγκοινωνιών της Ελλάδας και φέρνει αποκαλύψεις, ξεχασμένες (ή και επιμελώς κρυμμένες), για δεκαετίες τώρα σε σκονισμένους φακέλους, φωτίζοντας την αθέατη πραγματική ιστορία του ελληνικού σιδηρόδρομου.

Πως γλίτωσαν από τη χρεοκοπία από οι Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ); Τι σχέση είχε ο σιδηρόδρομος με τον λιγνίτη; Και τι δουλειά είχε το Γ’ Ράιχ με το Ελληνικό Υπουργείο Σιδηροδρόμων; Γιατί οι Γερμανοί τον κατέστρεψαν, αποχωρώντας από την Ελλάδα; Πως έγινε η συγκοινωνιακή ανασυγκρότηση με ελάχιστα κεφάλαια; Μήπως ο εμφύλιος πόλεμος ήταν ένας πόλεμος συγκοινωνιακός; Με τί τραβούσαν τα μαλλιά τους οι Αμερικανοί του Σχεδίου Μάρσαλ; Γιατί ο Καραμανλής έλεγε ότι το υπουργείο Μεταφορών ήταν το πιο φαύλο υπουργείο; Και πως μπλέχτηκαν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες στον σιδηρόδρομο;

Γιατί κρατικοποιήθηκαν τα ιδιωτικά, σιδηροδρομικά δίκτυα; Τι δουλειά είχαν οι στρατηγοί του ΙΔΕΑ στις συγκοινωνίες; Γιατί το κράτος επένδυε δυσανάλογα στο αυτοκίνητο; Και τελικά γιατί οι σιδηρόδρομοι της Ελλάδας παραμένουν έως και σήμερα «αιχμάλωτοι» στις ράγες; Τις απαντήσεις, τις κρατάτε στα χέρια σας!
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