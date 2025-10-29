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Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia πλησιάζει το ρεκόρ των $5 τρισ.
Χρηματιστήρια
10:34 - 29 Οκτ 2025

Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia πλησιάζει το ρεκόρ των $5 τρισ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Nvidia βρέθηκε την Τρίτη (28/10) στα πρόθυρα να γίνει η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με αξία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αφού ο κολοσσός των μικροτσίπ ανακοίνωσε ότι έχει κρατήσεις ύψους 500 δισ. δολαρίων για τους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της και ότι θα κατασκευάσει επτά νέα υπερυπολογιστικά συστήματα για το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η μετοχή της Nvidia έκλεισε με άνοδο σχεδόν 5%, προσθέτοντας πάνω από 230 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της και ανεβάζοντας τη συνολική της αξία στα 4,89 τρισεκατομμύρια δολάρια, αφού έφτασε προσωρινά στα 4,94 τρισ.

Ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ ξεκίνησε την κεντρική του ομιλία σε συνέδριο προγραμματιστών στην Ουάσινγκτον επαινώντας την πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ανακοίνωσε νέα προϊόντα και συμφωνίες.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης, κλείνοντας στρατηγικές συμφωνίες ενώ παράλληλα προσπαθεί να κινηθεί μέσα σε έναν εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας, ο οποίος μπορεί να καθορίσει ποια τεχνολογία θα κυριαρχήσει παγκοσμίως.

Η εταιρεία, με έδρα τη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, έχει δει τη μετοχή της να αυξάνεται κατά 50% μέσα στο 2025. Η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 4 τρισ. δολάρια τον Ιούλιο.

Η Microsoft, η δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, σημείωσε άνοδο 2%, ανεβάζοντας την αξία της στα 4,03 τρισ. δολάρια. Η ίδια και η OpenAI ανακοίνωσαν μια αναδιάρθρωση, που επιτρέπει στην κατασκευάστρια του ChatGPT να απομακρυνθεί από τις μη κερδοσκοπικές ρίζες της και πιθανώς να εισαχθεί στο χρηματιστήριο.

Οι υπερυπολογιστές που θα κατασκευάσει η Nvidia για το Υπουργείο Ενέργειας θα συμβάλουν εν μέρει στη διατήρηση και ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου των ΗΠΑ. Ο μεγαλύτερος από αυτούς θα κατασκευαστεί σε συνεργασία με την Oracle και θα περιέχει 100.000 από τα κορυφαία τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell της Nvidia.

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