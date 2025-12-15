Στο... χορό των κινητοποιήσεων και οι οδηγοί φορτηγών

Στο... χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι οδηγοί φορτηγών, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ), κ. Απόστολο Κενανίδη να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να βγουν κι αυτοί με τα οχήματά τους στους δρόμους.

Μιλώντας τη Δευτέρα (15/12) στον ρ/σ Παραπολιτικά τόνισε:

«Ζητάμε ένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό ή τους αρμόδιους υπουργούς γιατί δεν μας έχουν δεχτεί για να ακούσουν τα αιτήματά μας και ανάλογα να πάρουν τις αποφάσεις τους.

Έφτασε ο κόμπος στο χτένι γιατί υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά από όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους των άλλων χωρών. Έχουμε τον παλαιότερο στόλο σε όλη την Ευρώπη, ο μέσος όρος ηλικίας των φορτηγών μας είναι 23, 5 έτη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που είναι 12 έτη και συνεχώς βαίνει μειούμενος. Όλη η Ευρώπη έχει χρηματοδότηση με χαμηλότοκα επιτόκια όπως και επιδοτήσεις. Ποτέ στην Ελλάδα το φορτηγό δεν επιδοτήθηκε χαμηλότοκα ή επιδοτήθηκε, αυτό είναι ένας αθέμιτος ανταγωνισμός με τις υπόλοιπες χώρες».

Ακόμα συμπλήρωσε: «Είμαστε ένας στόλος κατακερματισμένος. Η εφοδιαστική αλυσίδα έχει κομματιαστεί σε τέσσερα κομμάτια, είναι οι αποθήκες -logistics, είναι οι διαμεταφορείς, είναι οι διανομείς οι μικροί και οι μεταφορείς σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο όπου ο μεταφορέας με τον μεγάλο στόλο έχει και τις αποθήκες, έχει και τη διανομή, είναι και αυτός που παίρνει το μεταφορικό έργο οποιασδήποτε εταιρείας. Εμείς αυτούς δεν μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε αυτοί όμως δημιούργησαν αυτές τις μεγάλες εταιρείες στη δεκαετία του ‘80. Πρέπει να δώσει κίνητρα η πολιτεία για σύγχρονα συνεργατικά σχήματα και συνέργειες όπως έγινε σε όλες τις υπόλοιπες χώρες».

Κατήγγειλε δε πως «δεν γίνονται έλεγχοι στον ξένο στόλο φορτηγών που έρχεται, είμαστε μια χώρα μπάτε σκύλοι κι αλέστε».

Για τον νέο ΚΟΚ είπε πως «Εμείς πληρώνουμε πολλαπλάσια πρόστιμα για ασήμαντες παραβάσεις. Κατασκευαστικά τα φορτηγά είναι έτσι που στα 88 με 90 χλμ είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει μέχρι τώρα και σε καμία χώρα δεν γράφεται κανένας για αυτές τις ταχύτητες μέχρι τα 90 χλμ σε εμάς αυστηροποιήθηκε ο κανονισμός και λέει πάνω από 80 χλμ μας γράφουν και πληρώνουμε πρόστιμο 150€. Αν τύχει και δεύτερη φορά μας αφαιρούν και το δίπλωμα για ένα χρονικό διάστημα».

Αναφορικά με τις εξαγγελίες του κ.Κυρανάκη για περιορισμούς της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων στον Κηφισό, σχολίασε: «Εντελώς ξαφνικά πριν από ένα τρίμηνο άρχισε να καλλιεργείται και να ακούμε, χωρίς φυσικά ποτέ να μας καλέσει να πούμε τη γνώμη μας κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει, ότι από τις 7 έως τις 10 το πρωί και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών πάνω από 3,5 τόνους στον Κηφισό. Μα ο Κηφισός είναι ο κύριος άξονας που τον δημιούργησε η ίδια η κυβέρνηση. Όταν εκεί είναι η Λαχαναγορά, η τροφοδοσία της αγοράς με αγροτικά προϊόντα, όταν στον Βοτανικό είναι οι μεταφορικές εταιρείες από που θα πάνε αυτά τα φορτηγά στον προορισμό τους; Δεν θα έπρεπε να αλλάξει η Λαχαναγορά να παει σε ένα άλλο σημείο, να γίνει μια νέα Λαχαναγορά γιατί η υπάρχουσα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις; Και οι Μεταφορικές εταιρείες θα πρέπει να μεταφερθούν από εκεί και να πάνε στη Φυλή που έχει προσδιοριστεί χώρος εδώ και καιρό».

Κλείνοντας, για την προγραμματισμένη κινητοποίησή τους την Κυριακή είπε: «Αν δεν γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή με τους αρμόδιους υπουργούς και δεν υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα λύσης των προβλημάτων μας σίγουρα θα συνεχιστεί η κινητοποίηση. Θα παρατάξουμε τα φορτηγά μας δεξιά και αριστερά στο οδικό δίκτυο αλλά δεν θα κλείσουμε δρόμους».