Ζάγκα (Πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής): Πονηρό το πλαφόν στα καύσιμα - Προαναγγέλλει κινητοποιήσεις

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, προειδοποίησε σήμερα για πιθανή νέα άνοδο των τιμών των καυσίμων μέσα στην εβδομάδα, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου για το πλαφόν στα κέρδη και το κόστος των αναβαθμίσεων στα συστήματα εισροών-εκροών.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η κα Ζάγκα τόνισε ότι η κατάσταση στην αγορά καθίσταται κρίσιμη λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των πρόσφατων επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια.

Τιμές άνω των 2 ευρώ στην Αθήνα

Σύμφωνα με την πρόεδρο των βενζινοπωλών, η απλή αμόλυβδη στην Αθήνα ενδέχεται να ξεπεράσει σύντομα τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αντίστοιχες αυξήσεις έχουν ήδη παρατηρηθεί στην περιφέρεια και στα νησιά λόγω υψηλού μεταφορικού κόστους. Η ίδια επεσήμανε ότι τα τιμολόγια παραλαβής καυσίμων τις τελευταίες 17 ημέρες έχουν αυξηθεί καθημερινά κατά 1 έως 3 λεπτά το λίτρο, προβλέποντας ότι η πίεση στις τιμές θα συνεχιστεί.

Εκτίναξη τιμής πετρελαίου – Αντίστοιχο φαινόμενο με 2022

Η κα Ζάγκα σημείωσε επίσης την ανησυχία για την τιμή του πετρελαίου κίνησης (diesel), η οποία έχει πλησιάσει τα επίπεδα της απλής αμόλυβδης. Όπως υπενθύμισε, το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, η τιμή του diesel είχε εκτοξευθεί στα 2,20–2,30 ευρώ ανά λίτρο. «Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος το πετρέλαιο κίνησης να ξεπεράσει την αμόλυβδη», προειδοποίησε.

Κριτική στο πλαφόν – Προαναγγελία κινητοποιήσεων

Η κα Ζάγκα χαρακτήρισε «πονηρό» το πλαφόν στα καύσιμα που αποφάσισε η κυβέρνηση, εξηγώντας ότι το μικτό περιθώριο κέρδους των 12 λεπτών στην πραγματικότητα περιορίζεται στα 9,5 λεπτά καθαρά, γεγονός που έχει προκαλέσει αναταραχή στον κλάδο. Η πρόεδρος των βενζινοπωλών προανήγγειλε κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι οι πρατηριούχοι θα αντιδράσουν συλλογικά χωρίς διακρίσεις μεταξύ εταιρειών. Οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή των κινητοποιήσεων θα ληφθούν άμεσα.

Αναβάθμιση συστημάτων «Εισροών-Εκροών»

Τέλος, η κα Ζάγκα επεσήμανε την «περιφρόνηση» που αισθάνεται ο κλάδος από την πολιτεία όσον αφορά την αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών, που κρίνονται απαραίτητα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Παρά το υψηλό κόστος της επένδυσης, το κράτος δεν παρέχει καμία επιδότηση, αφήνοντας πολλούς πρατηριούχους στην επαρχία σε δεινή θέση. «Μας ζητούν ακριβές αναβαθμίσεις, μας βάζουν πλαφόν και ταυτόχρονα μας κλείνουν τις πόρτες στον διάλογο», κατέληξε η κα Ζάγκα.