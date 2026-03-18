Τέμπη: Κάλεσμα συγγενών θυμάτων για μαζική παρουσία στην έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου

Με φόντο την έναρξη της κύριας δίκης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων καλεί σε μαζική παρουσία πολιτών και φορέων, στέλνοντας το μήνυμα ότι «το έγκλημα δεν θα συγκαλυφθεί» και ζητώντας την πλήρη απόδοση ευθυνών «όσο ψηλά κι αν φτάνουν».

Η ανακοίνωση:

«Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί!

Οι συγκλονιστικές συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου έστειλαν σαφές μήνυμα: «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Μπροστά στην έναρξη της κύριας δίκης στις 23 Μαρτίου 2026, και ενώ είναι σε εξέλιξη πέντε ακόμη δίκες για το Έγκλημα των Τεμπών, καλούμε όλους τους εργαζόμενους με τα σωματεία τους, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γονέων, όλους τους μαζικούς φορείς που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξαν την τεράστια δύναμη του οργανωμένου αγώνα και δεν επιτρέπουν αυτό το έγκλημα να συγκαλυφθεί, που απαιτούν την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν και αποκαλύπτουν τις διαχρονικές αιτίες που οδήγησαν στο σιδηρόδρομο ωρολογιακή βόμβα αλλά και το μεγάλο ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους που θυσιάζει την ανθρώπινη ζωή.

Να βρεθούμε ξανά μαζί, τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα. Αυτός ο αγώνας είναι και το δικό μας μεγάλο στήριγμα για την πραγματική δικαίωση των αγαπημένων μας. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη»!