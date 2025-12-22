Υπεγράφη συμφωνία ανάμεσα σε Hellenic Train και Alstom για 23 νέους σιδηροδρομικούς συρμούς με παράδοση το 2027

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η κυβέρνηση προχωρά σε εκτεταμένες παρεμβάσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο, με την παραγγελία 23 νέων τρένων και την αναθεώρηση της σύμβασης του Δημοσίου με τη Hellenic Train. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την παράδοση των νέων συρμών έως το 2027, ενώ το συνολικό πακέτο επενδύσεων ανέρχεται στα 420 εκατ. ευρώ, συνοδευόμενο από αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας και ρήτρες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, η αναθεωρημένη σύμβαση κατοχυρώνει επενδύσεις ύψους 420 εκατ. ευρώ, εισάγει ρήτρες υπέρ του Δημοσίου για καθυστερήσεις, ενισχύει την προστασία των επιβατών με διπλασιασμό αποζημιώσεων και αυστηροποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης και διαθεσιμότητας του στόλου. Παράλληλα, προβλέπεται υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας και ψηφιακή παρακολούθηση των δρομολογίων μέσω συστήματος γεωεντοπισμού, ενώ περιλαμβάνεται και ρήτρα καταγγελίας της σύμβασης αν τα νέα τρένα δεν παραδοθούν εγκαίρως.

Οι 23 νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί, σύγχρονης τεχνολογίας, προορίζονται για υπεραστικές και προαστιακές γραμμές, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την άνεση και τη μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση. Θα διαθέτουν πλήρη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών συστημάτων ασφαλείας ETCS και TCMS, μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα και δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης. Δώδεκα συρμοί θα εξυπηρετούν τον άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη και έντεκα τις προαστιακές γραμμές Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Το κόστος για την προμήθεια των νέων τρένων, ύψους 308 εκατ. ευρώ, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Hellenic Train, η οποία επιπλέον δεσμεύεται για επενδύσεις στην ανακαίνιση του υφιστάμενου στόλου και σε υποδομές συντήρησης.

Παράλληλα, προχωρούν τα έργα υποδομής στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα της χώρας, με στόχο έως το καλοκαίρι του 2026 να λειτουργεί πλήρως με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης. Με την ολοκλήρωση των έργων και την ένταξη των νέων συρμών, το ταξίδι Αθήνα–Θεσσαλονίκη αναμένεται να μειωθεί σε λιγότερο από 3,5 ώρες.

Το συνολικό σχέδιο περιλαμβάνει επίσης επεκτάσεις, ανακαινίσεις γραμμών και σταθμών, αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για δυσλειτουργίες, ενίσχυση της διαφάνειας μέσω ψηφιακής παρακολούθησης και σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας. Όπως τονίζει η κυβέρνηση, στόχος είναι η αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου σε νέα βάση ασφάλειας και αξιοπιστίας.