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Ταξί: Πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών - Κυρανάκης: Ο Λυμπερόπουλος λέει ψέματα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:55 - 14 Ιαν 2026

Ταξί: Πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών - Κυρανάκης: Ο Λυμπερόπουλος λέει ψέματα

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, 14 Ιανουαρίου, η πορεία των οδηγών ταξί προς το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ Θύμιο Λυμπερόπουλο για παραπληροφόρηση, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Οι οδηγοί συγκεντρώθηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και κατευθύνονται προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η πορεία των ταξί ξεκίνησε από τη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη Λεωφόρο Αθηνών και μέσω κεντρικών δρόμων της Αθήνας θα καταλήξει στο υπουργείο Μεταφορών.

Η κινητοποίηση των οδηγών ταξί προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Λυμπερόπουλος: Δεν κάνουμε πίσω - Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να πέσει η κυβέρνηση

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, επανέλαβε ότι ο κλάδος δεν προτίθεται να υποχωρήσει εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των οδηγών, με κύρια σημεία αιχμής την ηλεκτροκίνηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σε συνέντευξή του στον «Αθήνα 9.84», ο κ. Λυμπερόπουλος δήλωσε ότι «το ένα θέμα που απασχολεί Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι η ηλεκτροκίνηση. Δεν κάνουμε βήμα για οποιαδήποτε διευθέτηση που θα μας βάλει “τυράκι” για να μας οδηγήσει στην ανεργία. Δεν κάνουμε πίσω».

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά κατά των ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς και της φορολογικής πολιτικής, τονίζοντας ότι «τα ΙΧ που λειτουργούν στον δρόμο θα πρέπει να έχουν υποχρέωση χρηματικής αποζημίωσης. Πρέπει να δούμε αν θα συνεχίσουμε την αστική μεταφορά ή αν οι πολυεθνικές θα εκμεταλλευτούν ξανά τη χώρα, χωρίς κανόνες».

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ προειδοποίησε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «ο αγώνας δεν είναι για μία, δύο ή πέντε μέρες. Θα έχει διάρκεια, μέχρι η κυβέρνηση να αλλάξει στάση. Ευχόμαστε να λυθούν τα προβλήματα, αλλά βλέποντας την αντιμετώπιση της κυβέρνησης, έχουμε έναν δύσκολο αγώνα μπροστά μας».

Κυρανάκης: Λάθη και παραπληροφόρηση από τον ΣΑΤΑ

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Newsroom. Ο κ. Κυρανάκης επισήμανε ότι η υποχρέωση για ταξί μηδενικών ρύπων αφορά σήμερα λιγότερο από το 1% του κλάδου και κατηγόρησε την ηγεσία του ΣΑΤΑ για παραπληροφόρηση.

Όπως εξήγησε, ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε το 2021 και προβλέπει ότι από το 2026 κάθε νέο ταξί που μπαίνει σε κυκλοφορία θα πρέπει να είναι μηδενικών ρύπων. Αυτό αφορά λιγότερους από 270 ιδιοκτήτες ταξί σε σύνολο 29.000, καθώς η πλειονότητα είχε ήδη τη δυνατότητα να ανανεώσει τα οχήματά της τα προηγούμενα χρόνια, εξασφαλίζοντας πολυετή παράταση ισχύος άδειας.

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε επίσης εξαιρέσεις για οδηγούς άνω των 62 ετών και για περιπτώσεις απρόβλεπτων τροχαίων ατυχημάτων, ώστε να μην αναγκάζονται να αλλάξουν όχημα στο τέλος της επαγγελματικής τους πορείας.

Σχολιάζοντας τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι «λέει ψέματα και παραπληροφορεί», υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμεί πραγματική λύση, αλλά θέλει να δημιουργεί φασαρία για πολιτική και προσωπική προβολή.

Όσον αφορά τη χρήση των λεωφορειολωρίδων, ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι το ισχύον καθεστώς δεν πρόκειται να αλλάξει. Τα ταξί επιτρέπεται ήδη να χρησιμοποιούν τις λεωφορειολωρίδες αποκλειστικά για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, ενώ προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των δημόσιων συγκοινωνιών.

Πολλές από τις προτάσεις των οδηγών έχουν ήδη υιοθετηθεί και θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου που αναμένεται στη Βουλή τον Φεβρουάριο, μεταξύ των οποίων και ρυθμίσεις για τις άδειες ταξί.

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε επίσης σε φαινόμενα παραβατικότητας στον κλάδο, όπως υπερχρεώσεις επιβατών, αρνήσεις μεταφοράς, αλλά και σε περιστατικά πλαστών δικαιολογητικών, ενώ προανήγγειλε λήψη περαιτέρω μέτρων από το υπουργείο.

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