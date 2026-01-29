ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οδοντωτός: Διακοπή στα δρομολόγια Διακοπτό – Καλάβρυτα μετά από πτώση βράχου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:42 - 29 Ιαν 2026

Οδοντωτός: Διακοπή στα δρομολόγια Διακοπτό – Καλάβρυτα μετά από πτώση βράχου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διακόπηκαν εκ νέου το πρωί τα δρομολόγια του Οδοντωτού σιδηροδρόμου στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα, έπειτα από πτώση μεγάλου βράχου στις ράγες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, το τρένο που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο ήρθε σε επαφή με τον ογκόλιθο, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός. Στο συρμό επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με ταξί, με μέριμνα της εταιρείας.

Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται συνεργεία, τα οποία πραγματοποιούν εργασίες απομάκρυνσης του βράχου και αποκατάστασης της γραμμής, προκειμένου να επανέλθει η κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα, Πέμπτη 29/01/2026, λόγω πτώσης βράχου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν με τον συρμό μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς
Ειδήσεις

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Hellenic Train: Φωτιά κοντά στις γραμμές του Προαστιακού – Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Φωτιά κοντά στις γραμμές του Προαστιακού – Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ