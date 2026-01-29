Οδοντωτός: Διακοπή στα δρομολόγια Διακοπτό – Καλάβρυτα μετά από πτώση βράχου

Διακόπηκαν εκ νέου το πρωί τα δρομολόγια του Οδοντωτού σιδηροδρόμου στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα, έπειτα από πτώση μεγάλου βράχου στις ράγες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, το τρένο που εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο ήρθε σε επαφή με τον ογκόλιθο, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός. Στο συρμό επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με ταξί, με μέριμνα της εταιρείας.

Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται συνεργεία, τα οποία πραγματοποιούν εργασίες απομάκρυνσης του βράχου και αποκατάστασης της γραμμής, προκειμένου να επανέλθει η κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα, Πέμπτη 29/01/2026, λόγω πτώσης βράχου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν με τον συρμό μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή».