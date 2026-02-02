Υπερταμείο: Η αξιοποίηση της Μαρίνας Καλαμαριάς καθυστερεί με ευθύνη του τοπικού Δήμου

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Καλαμαριάς με το Υπερταμείο, παρουσία θεσμικών στελεχών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά την οποία συμφωνήθηκαν ρητώς και έγιναν αποδεκτές από τον Δήμο Καλαμαριάς συγκεκριμένες ειδικές προβλέψεις στους όρους του διαγωνισμού, οι οποίες δεσμεύουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Παρά το γεγονός ότι υπήρξε συμφωνία και άμεση ανταπόκριση του Υπερταμείου και του Υπουργείου στα αιτήματα της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος Καλαμαριάς επέλεξε τη δικαστική προσφυγή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου, με άμεσο κόστος για τους πολίτες της Καλαμαριάς.
Η μεταγενέστερη αμφισβήτηση των συμφωνηθέντων αποκλίνει από τις αρχές θεσμικής σοβαρότητας και τα πρότυπα σύγχρονης διακυβέρνησης που οφείλουν να διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Συμφωνήθηκαν:
Επιπλέον, το Υπερταμείο, ανταποκρινόμενο στους προβληματισμούς του Δήμου, προχώρησε σε μείωση του συντελεστή δόμησης κατά 50%, περιορίζοντας το ύψος των κτιρίων σε δύο ορόφους και διασφαλίζοντας με κάθε τρόπο την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών και των επισκεπτών στους χώρους πρασίνου, άθλησης και αναψυχής.
Ο Δήμος Καλαμαριάς και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχαν ενεργά και θεσμικά στη διαβούλευση για την κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης (Master Plan) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.
Η Μαρίνα Καλαμαριάς αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη της Καλαμαριάς και ευρύτερα για τη Θεσσαλονίκη. Το Υπερταμείο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ωρίμανσης του διαγωνισμού, έλαβε σοβαρά υπόψη όλους τους προβληματισμούς που διατυπώθηκαν τόσο από τη δημοτική αρχή όσο και από την τοπική κοινωνία και προχώρησε σε ουσιαστικές προσαρμογές του σχεδιασμού.
Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση οφείλει να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε ψευδείς φωτορεαλιστικές
Σταθερή πρόθεση του Υπερταμείου παραμένει η ανάδειξη της Μαρίνας Καλαμαριάς σε σύγχρονο τοπόσημο για την περιοχή, με όρους ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης και με σαφές όφελος για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και τη δημόσια ζωή της πόλης.