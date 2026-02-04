Κυρανάκης: Ζήτησε παραιτήσεις στην ηγεσία του ΟΣΕΘ μετά τα περιστατικά με λεωφορεία

Τις παραιτήσεις του διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), Γιάννη Τόσκα, και του προέδρου του Οργανισμού, Γιάννη Καλογερούδη, ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στον απόηχο των αλλεπάλληλων περιστατικών με αστικά λεωφορεία που τυλίχθηκαν στις φλόγες στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού ελήφθη μετά από αξιολόγηση των πρόσφατων συμβάντων, τα οποία προκάλεσαν έντονη ανησυχία για το επίπεδο ασφάλειας των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη, αλλά και εύλογες αντιδράσεις από πολίτες και φορείς.

Τα περιστατικά με τα αναφλεγόμενα λεωφορεία, ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, ανέδειξαν εκ νέου τα ζητήματα συντήρησης του στόλου, ελέγχων ασφαλείας και εποπτείας της λειτουργίας του συγκοινωνιακού έργου. Πηγές του υπουργείου σημειώνουν ότι οι εξελίξεις κρίθηκαν ασύμβατες με το πλαίσιο ευθύνης της διοίκησης του ΟΣΕΘ.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι ο κ. Κυρανάκης έχει επανειλημμένα τονίσει πως «η ασφάλεια στις συγκοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», θέση που, όπως επισημαίνεται, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Η παρέμβαση του αναπληρωτή υπουργού σηματοδοτεί την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να στείλει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για επανεξέταση του πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη.