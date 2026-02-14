Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός: Παραμένουν τα προβλήματα στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα
Εκτός λειτουργίας ο Οδοντωτός: Παραμένουν τα προβλήματα στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα

Reporter.gr Newsroom
Εκτός λειτουργίας παραμένει και σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος, καθώς τα προβλήματα στη γραμμή που συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια 1330, 1332, 1331 και 1333 δεν θα πραγματοποιηθούν, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες καθαρισμού της σιδηροδρομικής τροχιάς.

Η διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τον εντοπισμό φερτών υλικών επί της υποδομής, τα οποία προκλήθηκαν από κατολίσθηση σε σημεία της διαδρομής. Ο Διαχειριστής Υποδομής (ΟΣΕ) προχώρησε σε επιθεώρηση της γραμμής, κρίνοντας πως η ασφαλής διέλευση των συρμών είναι αδύνατη μέχρι την πλήρη απομάκρυνση των όγκων χώματος και πετρών.

Η Hellenic Train υπογράμμισε πως βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες της προς το επιβατικό κοινό για την κατανόηση που επιδεικνύει κατά τη διάρκεια των εργασιών.

