Ολυμπία οδός: Ξεκίνησε η πληρωμή διοδίων με χιλιομετρική χρεώση

Από τις 13 Μαρτίου τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου αυτοκινητόδρομος, προσφέροντας σημαντικές εκπτώσεις στους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον πομποδέκτη Olympia Pass.

Η έναρξη λειτουργίας των πυλών χρέωσης στον κόμβο Κάτω Αχαΐα (Γομοστό) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη λειτουργική ολοκλήρωση του σύγχρονου οδικού άξονα.

Μετά την παράδοση του έργου στην κυκλοφορία, η διαχειρίστρια εταιρεία Ολυμπία Οδός συνεχίζει τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών προς τους οδηγούς, με στόχο ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα μετακίνησης.

Πώς λειτουργεί η χιλιομετρική χρέωση

Το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Ολυμπίας Οδού για ένα πιο δίκαιο μοντέλο διοδίων. Η εφαρμογή του ξεκίνησε ήδη από το 2021 σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου και βασίζεται στη χρήση του πομποδέκτη Olympia Pass.

Μέσω του πομποδέκτη καταγράφεται αυτόματα η είσοδος και η έξοδος του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο. Έτσι, ο οδηγός χρεώνεται μόνο για τα χιλιόμετρα που πραγματικά διανύει. Σε περίπτωση που η διαδρομή είναι μικρότερη από την πλήρη απόσταση που αντιστοιχεί στον σταθμό διοδίων, το επιπλέον ποσό επιστρέφεται αυτόματα στον λογαριασμό του χρήστη.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται μια πιο δίκαιη και διαφανής τιμολόγηση των μετακινήσεων, καθώς οι οδηγοί πληρώνουν αποκλειστικά για την απόσταση που χρησιμοποιούν στον αυτοκινητόδρομο.