Μετρό: Τροποποιήσεις στη Γραμμή 2 από την Τρίτη (21/4)

Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό θα τεθούν σε εφαρμογή από την Τρίτη (21/4), κατά τις βραδινές ώρες, στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο», εξαιτίας εργασιών που αφορούν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G στο Μετρό Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από τις 21 έως τις 23 Απριλίου και από τις 26 έως τις 30 Απριλίου, οι σταθμοί της Γραμμής 2 — Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο — θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο. Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν κανονικά τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) στη διαδρομή Κηφισιά – Πειραιάς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα περιοριστεί στα τμήματα Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Όσον αφορά τα τελευταία δρομολόγια πριν από το κλείσιμο των σταθμών, αυτά θα αναχωρούν ως εξής: από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30, από Αττική στις 21:32, από Σταθμό Λαρίσης στις 21:33, από Μεταξουργείο στις 21:34, από Ομόνοια στις 21:36 και από Πανεπιστήμιο στις 21:38.

Όσον αφορά τώρα την αντίθετη κατεύθυνση, από Σύνταγμα προς Ανθούπολη το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί στις 21:41, από Πανεπιστήμιο στις 21:43, από Ομόνοια στις 21:44, από Μεταξουργείο στις 21:46, από Σταθμό Λαρίσης στις 21:47 και από Αττική στις 21:49.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος».

Στην κατεύθυνση προς Άγιο Αντώνιο, η γραμμή θα πραγματοποιεί στάσεις σε Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο (σε νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ Σίνα και Κοραή), Ομόνοια, Μεταξουργείο, Σταθμό Λαρίσης, Κάδμου και Άγιο Αντώνιο. Στην επιστροφή προς Σύνταγμα, οι στάσεις θα είναι Άγιος Αντώνιος (επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), Κάδμου, Σταθμός Λαρίσης (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), Περόκε, Ομόνοια, Πλατεία Κλαυθμώνος και Σύνταγμα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι αναγνωρίζει την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στο επιβατικό κοινό, τονίζοντας ωστόσο ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση σημαντικών έργων που θα βελτιώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις.