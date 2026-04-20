Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ελλείψεις καυσίμων, ωστόσο οι ανησυχίες παραμένουν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της εκπροσώπου Τύπου Έβα Χρντσιρόβα, διευκρίνισε ότι «δεν καταγράφονται αυτή τη στιγμή συνολικές ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζοντας ωστόσο πως οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί βρίσκονται σε εγρήγορση, με συντονισμό και προετοιμασία για διαφορετικά πιθανά σενάρια.

Όπως επισημάνθηκε, η επάρκεια καυσίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η ΕΕ διαθέτει σημαντικές δυνατότητες τόσο στη διύλιση αργού πετρελαίου, όσο και στην παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι παρά τις καθησυχαστικές αυτές τοποθετήσεις, η ανησυχία γύρω από το ζήτημα δε φαίνεται να υποχωρεί. Το κλίμα επιβαρύνεται τόσο από τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κρίσης στον κλάδο, όσο και από τις επιφυλάξεις που εκφράζουν αεροπορικές εταιρείες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την Τρίτη οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ αναμένεται να συμμετάσχουν σε άτυπη τηλεδιάσκεψη που συγκαλεί η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ως απάντηση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις άμεσες επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας και στον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών. Όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος, «αν και οι συνολικές συνέπειες παραμένουν ασαφείς, είναι ήδη εμφανείς διαταραχές σε ενεργειακές υποδομές, στον εναέριο χώρο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα».

Επισημαίνεται ότι στόχος της συνάντησης είναι η προώθηση στοχευμένων παρεμβάσεων που θα κινηθούν σε τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές ορυκτών καυσίμων και την εφαρμογή συγκεκριμένων, πρακτικών μέτρων.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο ενδεχόμενο αυξήσεων στις τιμές των αερομεταφορών, με τα κράτη-μέλη να τονίζουν την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία θα είναι αναλογική και συμβατή με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.