ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ελλείψεις καυσίμων, ωστόσο οι ανησυχίες παραμένουν
Ειδήσεις
15:24 - 20 Απρ 2026

Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ελλείψεις καυσίμων, ωστόσο οι ανησυχίες παραμένουν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της εκπροσώπου Τύπου Έβα Χρντσιρόβα, διευκρίνισε ότι «δεν καταγράφονται αυτή τη στιγμή συνολικές ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», τονίζοντας ωστόσο πως οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί βρίσκονται σε εγρήγορση, με συντονισμό και προετοιμασία για διαφορετικά πιθανά σενάρια.      

Όπως επισημάνθηκε, η επάρκεια καυσίμων αποτελεί βασική προτεραιότητα, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η ΕΕ διαθέτει σημαντικές δυνατότητες τόσο στη διύλιση αργού πετρελαίου, όσο και στην παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι παρά τις καθησυχαστικές αυτές τοποθετήσεις, η ανησυχία γύρω από το ζήτημα δε φαίνεται να υποχωρεί. Το κλίμα επιβαρύνεται τόσο από τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κρίσης στον κλάδο, όσο και από τις επιφυλάξεις που εκφράζουν αεροπορικές εταιρείες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την Τρίτη οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ αναμένεται να συμμετάσχουν σε άτυπη τηλεδιάσκεψη που συγκαλεί η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ως απάντηση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις άμεσες επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας και στον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών. Όπως ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος, «αν και οι συνολικές συνέπειες παραμένουν ασαφείς, είναι ήδη εμφανείς διαταραχές σε ενεργειακές υποδομές, στον εναέριο χώρο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα».

Επισημαίνεται ότι στόχος της συνάντησης είναι η προώθηση στοχευμένων παρεμβάσεων που θα κινηθούν σε τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ, τη μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές ορυκτών καυσίμων και την εφαρμογή συγκεκριμένων, πρακτικών μέτρων.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο ενδεχόμενο αυξήσεων στις τιμές των αερομεταφορών, με τα κράτη-μέλη να τονίζουν την ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία θα είναι αναλογική και συμβατή με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κοινή επιστολή Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση του καλωδίου από την ΕΤΕπ – Τι αναφέρουν
Πολιτική

Κοινή επιστολή Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση του καλωδίου από την ΕΤΕπ – Τι αναφέρουν

Γεωργία Καλτσή στο Game On: Το ατύχημα, ο ρόλος της ως εκπαιδεύτριας ατόμων με αναπηρία και η εμπειρία της τηλεόρασης
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Γεωργία Καλτσή στο Game On: Το ατύχημα, ο ρόλος της ως εκπαιδεύτριας ατόμων με αναπηρία και η εμπειρία της τηλεόρασης

Χαϊδάρι: Διασωληνωμένη στο Παίδων η μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο σχολείου
Ειδήσεις

Χαϊδάρι: Διασωληνωμένη στο Παίδων η μαθήτρια που έπεσε από τον πρώτο όροφο σχολείου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση
Ανεμοδείκτης

Η υπεράσπιση της ελληνικής ναυτιλίας στις Βρυξέλλες ήταν μία καλή αρχή για την κυβέρνηση

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;
Πολιτική

Μανιάτης προς ΕΕ: Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ETCS στην Ελλάδα;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλου

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:55

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Ειδήσεις
25/07/2026 - 19:41

Από τις καταγγελίες για τον Μυλωνάκη στο Κακουργιοδικείο: 101 κατηγορίες για Δρουσιώτη και «Σάντη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ