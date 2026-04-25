Επιχειρήσεις: Οι σύγχρονοι leaders σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία

Ποια είναι τα βασικότερα διακυβεύματα για τις επιχειρήσεις εν μέσω μίας περιόδου διαρκών ανατροπών και μεταβολών, όπως η σημερινή, και πώς αλλάζει ο ρόλος των leadersγια το μετασχηματισμό δεξιοτήτων και την προσέλκυση νέων ταλέντων;

Αυτά ήταν τα βασικά θέματα που επιχειρήθηκε να σκαγραφηθούν και να απαντηθούν κατά τη συζήτηση με τίτλο «Τhe role of leadership in skills transformation and attracting talent», η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Φόρουμ των Δελφών την Παρασκευή (24/4).

Το πάνελ απαρτιζόταν από τους κκ. Hermann Riedl (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Inchcape Hellas), Ludovic Voet (Συνομοσπονδιακός Γραμματέας της European Trade Union Confederation), Γιάννο Ζαφείρη (Marketing and Communication Director, Ayvens), Αίγλη Ζαφειράκου (Ανώτερη Σύμβουλος Εκπαιδευτικών Πολιτικών & Μάθησης στην Παγκόσμια Τράπεζα), Έμμυ Μαρκόγλου (Ανώτερο Στέλεχος Επικοινωνίας, της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία), Θεώνη Στυλιανού (Partner, People Advisory Services, RSM Greece).

Τη συζήτηση συντόνιζε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πάκης Παπαδημητρίου.

Όπως αναδείχθηκε από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, η προσαρμοστικότητα, η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και υποστήριξης των ομάδων, αλλά και η λήψη αποφάσεων υπό πίεση είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι σύγχρονοι leaders προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Χρειάζονται leaders που να μπορούν να «ξαναγράψουν» τους κανόνες σε πραγματικό χρόνο, όπως για παράδειγμα συνέβη επί πανδημίας, είπε χαρακτηριστικά η κ. Θεώνη Στυλιανού, ενώ εξίσου κρίσιμο ρόλο παίζει και η ικανότητα για ουσιαστική επικοινωνία και ηθική κρίση, καθώς και η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης.

Διακύβευμα, ακόμη, φαίνεται πως αποτελεί η πλήρωση του γνωσιακού χάσματος που δημιουργήθηκε κυρίως μετά την πανδημία, καθώς με την ταχύτατη υιοθέτηση νέων εργαλείων και πρακτικών – με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη – χιλιάδες εργαζόμενοι έμειναν πίσω. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά την κ. Ζαφειράκου, η ενσυναίσθηση, μαζί με την ικανότητα γρήγορης αντίληψης και αξιολόγησης, αποτελούν βασικά «όπλα» για έναν leader του σήμερα.

Όχι πολύ μακριά από αυτό βρίσκεται και μία ακόμη παράμετρος, την οποία ανέδειξε ο κ. Γιάννος Ζαφείρης, διηγούμενος την εμπειρία του από την επίσκεψή του στο «ΚΕΘΕΑ εν δράσει» στις φυλακές Κορυδαλλού, στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει στο πρόγραμμα η Ayvens.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η επαφή του με φυλακισμένους χρήστες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, καθώς και ο τρόπος με τον όποιο συνδέονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, αποτέλεσε την αφορμή για να συνειδητοποιήσει πως αυτό που λείπει συχνά από τους σύγχρονους leaders δεν είναι οι γνώσεις ή οι δεξιότητες, αλλά η καλλιέργεια κλίματος ουσιαστικής επικοινωνίας με εντιμότητα και εμπιστοσύνη.