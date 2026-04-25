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Δραματική προειδοποίηση ΟΗΕ για Γάζα: Πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί σκοτώνουν καθημερινά αμάχους
Ειδήσεις
11:35 - 25 Απρ 2026

Δραματική προειδοποίηση ΟΗΕ για Γάζα: Πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί σκοτώνουν καθημερινά αμάχους

Reporter.gr Newsroom
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Η Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές εξαιτίας του πολέμου, παραμένει διάσπαρτη με πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, τα οποία προκαλούν καθημερινά θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς σε αμάχους, ενώ συνιστούν και μακροχρόνια απειλή για κάθε προσπάθεια ανοικοδόμησης, προειδοποίησε την Παρασκευή (25/4) ο ΟΗΕ.      

Πιο αναλυτικά, χειροβομβίδες, βόμβες αλλά και σφαίρες εντοπίζονται σε όλη την έκταση του μικρού παλαιστινιακού θύλακα. Η UNMAS (Υπηρεσία Δράσης κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Εθνών) διαθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα εξαιτίας της παρουσίας αυτών των εκρηκτικών. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται πως είναι αισθητά υψηλότερος, όπως επισήμανε ο Γιούλιους Φαν ντερ Βαλτ, επικεφαλής της υπηρεσίας στα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη.

Όπως ανέφερε, περίπου τα μισά από τα καταγεγραμμένα θύματα είναι παιδιά, κάτι που αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Στην ίδια συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, η Ναρμίνα Στρίσενετς από τη Save the Children υπογράμμισε επίσης το βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι ανήλικοι.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση της οργάνωσης, η εκτεταμένη χρήση εκρηκτικών στη Γάζα έχει ως αποτέλεσμα να ακρωτηριάζονται περίπου 475 παιδιά κάθε μήνα, πολλά από τα οποία θα αντιμετωπίζουν μόνιμες αναπηρίες. Όπως σημείωσε η κ. Στρίσενετς, σήμερα στην περιοχή καταγράφεται «ο μεγαλύτερος αριθμός ακρωτηριασμένων παιδιών» παγκοσμίως.

Να σημειωθεί ότι η UNMAS δεν έχει ακόμη κατορθώσει να αποτυπώσει πλήρως την έκταση του προβλήματος, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ήδη υψηλή συγκέντρωση μη εκραγέντων πυρομαχικών σε όλη τη Γάζα. Μέχρι στιγμής, η υπηρεσία έχει εντοπίσει περισσότερα από 1.000 τέτοια αντικείμενα κατά τις αποστολές της τα τελευταία δυόμισι χρόνια -δηλαδή περίπου ένα ανά 600 μέτρα- αριθμός που αφορά μόνο όσα έχουν εντοπιστεί.

Η δραματική αυτή κατάσταση επιδεινώνεται από την εξαιρετικά υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής. Πριν από τον πόλεμο, η Λωρίδα της Γάζας συγκαταλεγόταν ήδη στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές παγκοσμίως, με περίπου 6.000 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Όπως εξήγησε ο κ. Φαν ντερ Βαλτ, ο πόλεμος έχει περιορίσει δραστικά το διαθέσιμο χώρο, αυξάνοντας ουσιαστικά την πυκνότητα του πληθυσμού.

Τα πυρομαχικά εντοπίζονται παντού, ακόμη και σε πυκνοκατοικημένους προσφυγικούς καταυλισμούς. Μάλιστα, έγινε αναφορά σε πρόσφατο περιστατικό όπου εκρηκτικά βρέθηκαν μέσα σε σκηνή, στην οποία διέμεναν εκτοπισμένοι για εβδομάδες.

Παράλληλα, οι μετακινήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας ενέχουν σοβαρούς κινδύνους, καθώς υπάρχει πιθανότητα οι οχηματοπομπές να πυροδοτήσουν εκρηκτικά κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο επικεφαλής της UNMAS, στην καλύτερη περίπτωση θα απαιτηθούν περίπου 514 εκατομμύρια δολάρια για την εξουδετέρωση και απομάκρυνση των μη εκραγέντων πυρομαχικών, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες και ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, ιδιαίτερα στα συντρίμμια, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί και ότι τα εκρηκτικά θα συνεχίσουν να αποτελούν απειλή για πολλές δεκαετίες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε ότι ακόμη και σήμερα εντοπίζονται βόμβες από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε έργα στη Βρετανία, εκτιμώντας πως «κάτι αντίστοιχο μπορούμε να περιμένουμε» και στη Λωρίδα της Γάζας.

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