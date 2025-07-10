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CrediaBank: H νέα επωνυμία του σχήματος Attica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:13 - 10 Ιουλ 2025

CrediaBank: H νέα επωνυμία του σχήματος Attica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα

Reporter.gr Newsroom
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CrediaBank είναι η νέα επωνυμία του σχήματος Attica Bank - Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία παρουσιάστηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κυρία Ελένη Βρεττού, και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025.

Δέκα μήνες μετά από τη νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών, η παρουσίαση της CrediaBank σηματοδοτεί μια νέα σελίδα και την εκκίνηση της Νέας Τράπεζας, που βρίσκεται δίπλα στον πελάτη. Ευέλικτη, αξιόπιστη, δυναμική, σταθερή αλλά κυρίως προσβάσιμη και ανθρώπινη.

Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή, όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στη διαδρομή της Τράπεζας: Η νέα επωνυμία και το νέο σήμα της Τράπεζας είναι εμπνευσμένα από τους δεσμούς συνεργασίας της Τράπεζας με τους ανθρώπους – πελάτες, εργαζόμενους, εταίρους. Η εμπιστοσύνη, η δέσμευση, η αξιοπιστία και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την ταυτότητα της CrediaBank.

Η αλλαγή της επωνυμίας είναι το πρώτο βήμα σε μια πορεία μετάβασης: Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η λειτουργική ενοποίηση των δύο τραπεζών, που θα ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του έτους, και θα προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε μια βελτιωμένη και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η εμπειρία του φυσικού καταστήματος αλλάζει ριζικά: ένα νέο concept τραπεζικής εξυπηρέτησης θα συστηθεί στο κοινό μέσα στο Φθινόπωρο, έχοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, παρουσιάστηκε η θεαματική εξέλιξη της Τράπεζας για το 2024 και το πρώτο τρίμηνο 2025, με αιχμή την επαναλαμβανόμενη αυξανόμενη κερδοφορία και την ενισχυμένη κεφαλαιακή της βάση. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 ήταν χρονιά ισχυρών επιδόσεων, με την Τράπεζα να καταγράφει καταθέσεις 6,1 δισ. ευρώ, καθαρή πιστωτική επέκταση 952 εκατ. ευρώ και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα αυξημένα κατά 96%. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται και το 2025, με αύξηση κατά 132% στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη το πρώτο τρίμηνο, και ενδείξεις υψηλής ρευστότητας και υγιούς ανάπτυξης, που επισφραγίζουν τη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της ποιότητας της σχέσης με τον πελάτη και προστιθέμενη αξία στην πραγματική οικονομία. Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και η πρώτη ταυτόχρονη διεθνής έκδοση ομολόγων ΑΤ1 και Tier 2, τον Ιούνιο, που συγκέντρωσε πάνω από 1,2 δισ. ευρώ σε προσφορές κορυφαίων ξένων επενδυτών. Παράλληλα, αυτό το διάστημα, η Τράπεζα ενίσχυσε τις πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, τις προτάσεις προϊόντων για όλους, τις υπηρεσίες της - ψηφιακές και μη - , τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς και τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Έχοντας αποδείξει ήδη την αξιοπιστία και τη δυναμική της, η Τράπεζα προχωράει με προσήλωση και αφοσίωση στους επόμενους υψηλούς στόχους της για το 2025, με γνώμονα την υγιή ανάπτυξη και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα:

  • Η ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης, με την ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας
  • Η ολοκλήρωση των βασικών ενεργειών αναδιάρθρωσης με μείωση του λειτουργικού κόστους
  • Η αναβάθμιση και σταδιακή ανακαίνιση των φυσικών καταστημάτων
  • Η ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος, προσφέροντας νέες λειτουργικότητες
  • Η χρήση αυτοματοποιήσεων και τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης
  • Η δημιουργία νέων καινοτόμων ανταγωνιστικών προϊόντων σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη στην πραγματική οικονομία και τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η νέα ταυτότητα αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας μετά τη νομική συγχώνευση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με μια δυνατή θέση στην αγορά, η CrediaBank προχωράει μπροστά, με βήματα που θα τη φέρουν πιο κοντά στον στόχο: μια Νέα Τράπεζα δίπλα στον πελάτη.

Με αφορμή την παρουσίαση της νέα ταυτότητας και στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε: «Το 2024 αποτέλεσε ένα έτος σταθμό στην ιστορία μετασχηματισμού της Τράπεζας μέσω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας. Η ανακοίνωση της νέας μας επωνυμίας σήμερα αποτελεί ένα κομβικό σημείο στα πλαίσια της ολικής μεταμόρφωσης, επανεκκίνησης και επανατοποθέτησης της Τράπεζας ως μια νέα εναλλακτική τραπεζική πρόταση. Η νέα επωνυμία σηματοδοτεί την πρόθεσή μας να συστηθούμε ξανά στην αγορά ως ένας νέος και πρωτοπόρος τραπεζικός οργανισμός, με ξεκάθαρο προσανατολισμό, σύγχρονα εργαλεία και πάνω από όλα, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τα πρώτα αποτελέσματα του 2025 ήδη επιβεβαιώνουν την ανταπόκριση της αγοράς στη στρατηγική μας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε συστήματα, καταστήματα, ανθρώπους και υποδομές για να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις στους πελάτες μας με αμεσότητα και ευελιξία. Η CrediaBank είναι το τραπεζικό χέρι που στηρίζει τη σύγχρονη οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτή είναι η δική μας αποστολή και την υλοποιούμε με σταθερά βήματα καθημερινά, χτίζοντας την τράπεζα που βρίσκεται διαρκώς δίπλα σε όλους όσοι δημιουργούν, αναπτύσσονται και επενδύουν στο μέλλον. Μια τράπεζα που τολμάει, ακούει και προχωράει μαζί με τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο μέλλον.»

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