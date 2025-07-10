Αναπτυξιακός Νόμος: Απεντάσσονται αυτοδικαίως επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων 2004 και 2011 που δεν υλοποιήθηκαν

Όλα τα σχέδια που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία και δεν υπέβαλαν αίτηση ελέγχου μέχρι την 1η Απριλίου 2024, απεντάσσονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του νόμου.
Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι, όπου έχουν καταβληθεί ποσά ενίσχυσης ή έχει εισπραχθεί ενίσχυση με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, αυτά επιστρέφονται εντόκως από την ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
«Με συνέπεια, γίνεται πράξη η δέσμευση για «διαφάνεια παντού, σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις», τονίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι δημόσιοι πόροι πρέπει να κατευθύνονται σε επενδύσεις που υλοποιούνται, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την παραγωγή και την πραγματική οικονομία.