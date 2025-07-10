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Αναπτυξιακός Νόμος: Απεντάσσονται αυτοδικαίως επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων 2004 και 2011 που δεν υλοποιήθηκαν
Πολιτική
12:52 - 10 Ιουλ 2025

Αναπτυξιακός Νόμος: Απεντάσσονται αυτοδικαίως επενδυτικά σχέδια των Αναπτυξιακών Νόμων 2004 και 2011 που δεν υλοποιήθηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Με τροπολογία του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Πολιτική Ποιότητας, δίνεται οριστική λύση στο ζήτημα των επενδυτικών σχεδίων που είχαν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους του 2004 και του 2011, αλλά δεν υλοποιήθηκαν, μακριά από καθυστερήσεις και γραφειοκρατία.  

Όλα τα σχέδια που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία και δεν υπέβαλαν αίτηση ελέγχου μέχρι την 1η Απριλίου 2024, απεντάσσονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του νόμου.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι, όπου έχουν καταβληθεί ποσά ενίσχυσης ή έχει εισπραχθεί ενίσχυση με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, αυτά επιστρέφονται εντόκως από την ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

«Με συνέπεια, γίνεται πράξη η δέσμευση για «διαφάνεια παντού, σε όλους, χωρίς εξαιρέσεις», τονίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Οι δημόσιοι πόροι πρέπει να κατευθύνονται σε επενδύσεις που υλοποιούνται, δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την παραγωγή και την πραγματική οικονομία.

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