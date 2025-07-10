CrediaBank: Το όνομα του πέμπτου πυλώνα από Attica Bank και Παγκρήτια

Τα αποκαλυπτήρια έκανε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας Ελένη Βρεττού:

«Η νέα μας ταυτότητα εκφράζει τη σχέση εμπιστοσύνης, τη ροή της εξέλιξης και τη δυναμική της κοινής προόδου. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και οικοδομούμε τη νέα εποχή της τραπεζικής με νέο πρόσωπο, επιστρέφοντας στις βασικές αρχές της σχέσης τράπεζας με πελάτη, μιας σχέσης που χτίζεται στην αμφίδρομη εμπιστοσύνη», δήλωσε και πρόσθεσε πως «το νέο λογότυπο αποτυπώνει την ένωση των αναγκών των πελατών μας με τις χιλιάδες προοπτικές που τους προσφέρουμε και συμβολίζει έναν δεσμό εμπιστοσύνης».

Η ανακοίνωση της τράπεζας:

CrediaBank είναι η νέα επωνυμία του σχήματος Attica Bank - Παγκρήτια Τράπεζα, η οποία παρουσιάστηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κυρία Ελένη Βρεττού, και εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, την Πέμπτη 10 Ιουλίου 2025.

Δέκα μήνες μετά από τη νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών, η παρουσίαση της CrediaBank σηματοδοτεί μια νέα σελίδα και την εκκίνηση της Νέας Τράπεζας, που βρίσκεται δίπλα στον πελάτη. Ευέλικτη, αξιόπιστη, δυναμική, σταθερή αλλά κυρίως προσβάσιμη και ανθρώπινη.

Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή, όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στη διαδρομή της Τράπεζας: Η νέα επωνυμία και το νέο σήμα της Τράπεζας είναι εμπνευσμένα από τους δεσμούς συνεργασίας της Τράπεζας με τους ανθρώπους – πελάτες, εργαζόμενους, εταίρους. Η εμπιστοσύνη, η δέσμευση, η αξιοπιστία και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι τα βασικά στοιχεία που διαμορφώνουν την ταυτότητα της CrediaBank.

Η αλλαγή της επωνυμίας είναι το πρώτο βήμα σε μια πορεία μετάβασης: Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η λειτουργική ενοποίηση των δύο τραπεζών, που θα ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη του έτους, και θα προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε μια βελτιωμένη και απρόσκοπτη εμπειρία εξυπηρέτησης. Παράλληλα, η εμπειρία του φυσικού καταστήματος αλλάζει ριζικά: ένα νέο concept τραπεζικής εξυπηρέτησης θα συστηθεί στο κοινό μέσα στο Φθινόπωρο, έχοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση, παρουσιάστηκε η θεαματική εξέλιξη της Τράπεζας για το 2024 και το πρώτο τρίμηνο 2025, με αιχμή την επαναλαμβανόμενη αυξανόμενη κερδοφορία και την ενισχυμένη κεφαλαιακή της βάση. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 ήταν χρονιά ισχυρών επιδόσεων, με την Τράπεζα να καταγράφει καταθέσεις 6,1 δισ. ευρώ, καθαρή πιστωτική επέκταση 952 εκατ. ευρώ και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα αυξημένα κατά 96%. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται και το 2025, με αύξηση κατά 132% στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη το πρώτο τρίμηνο, και ενδείξεις υψηλής ρευστότητας και υγιούς ανάπτυξης, που επισφραγίζουν τη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της ποιότητας της σχέσης με τον πελάτη και προστιθέμενη αξία στην πραγματική οικονομία. Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε και η πρώτη ταυτόχρονη διεθνής έκδοση ομολόγων ΑΤ1 και Tier 2, τον Ιούνιο, που συγκέντρωσε πάνω από 1,2 δισ. ευρώ σε προσφορές κορυφαίων ξένων επενδυτών. Παράλληλα, αυτό το διάστημα, η Τράπεζα ενίσχυσε τις πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, τις προτάσεις προϊόντων για όλους, τις υπηρεσίες της - ψηφιακές και μη - , τις δράσεις κοινωνικής προσφοράς και τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Έχοντας αποδείξει ήδη την αξιοπιστία και τη δυναμική της, η Τράπεζα προχωράει με προσήλωση και αφοσίωση στους επόμενους υψηλούς στόχους της για το 2025, με γνώμονα την υγιή ανάπτυξη και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα:

Η ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης , με την ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας

, με την ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας Η ολοκλήρωση των βασικών ενεργειών αναδιάρθρωσης με μείωση του λειτουργικού κόστους

με μείωση του λειτουργικού κόστους Η αναβάθμιση και σταδιακή ανακαίνιση των φυσικών καταστημάτων

ανακαίνιση των φυσικών καταστημάτων Η ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος , προσφέροντας νέες λειτουργικότητες

, προσφέροντας νέες λειτουργικότητες Η χρήση αυτοματοποιήσεων και τεχνολογίας , με στόχο τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης

, με στόχο τη βελτίωση του χρόνου απόκρισης Η δημιουργία νέων καινοτόμων ανταγωνιστικών προϊόντων σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη στην πραγματική οικονομία και τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η νέα ταυτότητα αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας μετά τη νομική συγχώνευση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με μια δυνατή θέση στην αγορά, η CrediaBank προχωράει μπροστά, με βήματα που θα τη φέρουν πιο κοντά στον στόχο: μια Νέα Τράπεζα δίπλα στον πελάτη.

Με αφορμή την παρουσίαση της νέα ταυτότητας και στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Τράπεζας, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε: «Το 2024 αποτέλεσε ένα έτος σταθμό στην ιστορία μετασχηματισμού της Τράπεζας μέσω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, εξυγίανσης και ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας. Η ανακοίνωση της νέας μας επωνυμίας σήμερα αποτελεί ένα κομβικό σημείο στα πλαίσια της ολικής μεταμόρφωσης, επανεκκίνησης και επανατοποθέτησης της Τράπεζας ως μια νέα εναλλακτική τραπεζική πρόταση. Η νέα επωνυμία σηματοδοτεί την πρόθεσή μας να συστηθούμε ξανά στην αγορά ως ένας νέος και πρωτοπόρος τραπεζικός οργανισμός, με ξεκάθαρο προσανατολισμό, σύγχρονα εργαλεία και πάνω από όλα, με επίκεντρο τον άνθρωπο. Τα πρώτα αποτελέσματα του 2025 ήδη επιβεβαιώνουν την ανταπόκριση της αγοράς στη στρατηγική μας και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε συστήματα, καταστήματα, ανθρώπους και υποδομές για να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις στους πελάτες μας με αμεσότητα και ευελιξία. Η CrediaBank είναι το τραπεζικό χέρι που στηρίζει τη σύγχρονη οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτή είναι η δική μας αποστολή και την υλοποιούμε με σταθερά βήματα καθημερινά, χτίζοντας την τράπεζα που βρίσκεται διαρκώς δίπλα σε όλους όσοι δημιουργούν, αναπτύσσονται και επενδύουν στο μέλλον. Μια τράπεζα που τολμάει, ακούει και προχωράει μαζί με τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο μέλλον.»

Η ομιλία της κ. Βρεττού στη ΓΣ:

«Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Η φετινή Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται σε ένα χρονικό σημείο-ορόσημο για την Attica Bank. Η Τράπεζα αποτελεί πλέον έναν σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και – κυρίως – με καθαρή ταυτότητα ρόλου και αποστολή στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια νέα τραπεζική πρόταση.

Δεν επιδιώκουμε να αναμετρηθούμε με τους υπόλοιπους ομίλους σε όγκο ή μέγεθος, αλλά σε ποιότητα σχέσης με τον πελάτη.

Η στρατηγική μας στηρίζεται στην ευελιξία και την προσαρμοστικότητα, την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και τη σταθερή και αξιόπιστη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Φτάσαμε στη σημερινή εικόνα, στο νέο αυτό μοντέλο, μέσα από μια ριζική αναδιάρθρωση που περιλάμβανε:

Τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα , οδηγώντας στη δημιουργία της πέμπτης μεγαλύτερης τράπεζας σε όρους ενεργητικού στην Ελλάδα . Πρόκειται μάλιστα για την 1 η τραπεζική συγχώνευση μετά την κρίση.

, οδηγώντας στη δημιουργία της . Πρόκειται μάλιστα για την Την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας ύψους 735 εκατ. ευρώ , με βασικό στρατηγικό ιδιώτη μέτοχο πλέον την Thrivest έχοντας ποσοστό περίπου 55% στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου , απολαμβάνοντας όμως και τη συνεχιζόμενη στήριξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και πλέον του Υπερταμείου μετά την απορρόφηση του πρώτου από αυτό.

, με έχοντας ποσοστό περίπου , απολαμβάνοντας όμως και τη συνεχιζόμενη μετά την απορρόφηση του πρώτου από αυτό. Την πλήρη εκκαθάριση του ισολογισμού από μη εξυπηρετούμενα δάνεια – με τον σχετικό δείκτη πλέον να βρίσκεται στο 2,9%, επιτυγχάνοντας την πιο δραστική πλήρη εξυγίανση που έχει ποτέ ολοκληρωθεί στην Ελλάδα και συνεχίζοντας τις προσπάθειες μας για περαιτέρω βελτίωση του ενεργητικού μας.

– με τον σχετικό δείκτη πλέον να βρίσκεται στο επιτυγχάνοντας την πιο που έχει ποτέ ολοκληρωθεί στην Ελλάδα και συνεχίζοντας τις προσπάθειες μας για περαιτέρω βελτίωση του ενεργητικού μας. Επαναλαμβανόμενη αυξανόμενη κερδοφορία, ισχυρή ρευστότητα, διεύρυνση του μεριδίου αγοράς σε όλα σχεδόν τα προϊόντα μας και ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης.

Τα αποτελέσματα του 2024, μας δικαίωσαν. Το 2024 ήταν η χρονιά που η Τράπεζα γύρισε οριστικά σελίδα:

Καταθέσεις 6,1 δισ. Ευρώ, με τον Δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 54%

με τον Δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 54% Συνολικές Εκταμιεύσεις 2,3 δισ. ευρώ με μόνο 127 εκατ. περίπου μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Καθαρή πιστωτική επέκταση 952 εκατ. ευρώ

Άνω του 9% μερίδιο αγοράς στην καθαρή πιστωτική επέκταση , από το σύνολο των τραπεζών

, από το σύνολο των τραπεζών Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα 142,3 εκατ. ευρώ (+96%)

Παράλληλα, η αύξηση των οργανικών εσόδων και η μείωση της βάσης κόστους έκλεισαν τη χρονιά με τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σε επίπεδα ρεκόρ για τη νέα Τράπεζα στα 43,8 εκατ.

Η δυναμική εξέλιξη συνεχίζεται και το 2025, όπως μας δείχνουν τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2025, που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς ενισχύονται περαιτέρω τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη διατηρώντας ισχυρό προφίλ ρευστότητας.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη σημειώνουν αύξηση 132% σε ετήσια βάση, δίνοντας μας τη δυνατότητα να πετύχουμε μια υψηλή, ποιοτική και συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία, ιδιαίτερα καθώς στοχεύουμε στις συνέργειες της συγχώνευσης.

Πλέον είναι ξεκάθαρος ο ρόλος μας στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, όπως και η ανάγκη της αγοράς για μια νέα τραπεζική εναλλακτική. Ο ετήσιος στόχος της καθαρής πιστωτικής επέκτασης πάνω από 1 δισ. ευρώ και των 2 δισ. ευρώ σε νέες εκταμιεύσεις έως το τέλος της χρονιάς, είναι απόλυτα ορατός και επιτεύξιμος, καθώς ήδη επιτυγχάνουμε μεγέθη 40% υψηλότερα από το 2024, με το μεγαλύτερο ποσοστό να προέρχεται από το μικρομεσαίο χώρο. Η Τράπεζα απαλλαγμένη από τα κόκκινα δάνεια και τα βαρίδια του παρελθόντος έχει πλέον εστιαστεί στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας, με απτά αποτελέσματα.

Το 2024 η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα στην Τράπεζα μέσω της οριστικής εξυγίανσης. Από αυτό το βήμα στη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2022, είχα μιλήσει για την αποφασιστικότητά μας να δοθεί ένα οριστικό τέλος σε μια μακρά περίοδο προβλημάτων και απαξίωσης της Τράπεζας. Είχα πει τότε πως «δε θα ήταν εύκολο, δε θα ήταν γρήγορο, αλλά θα είναι οριστικό». Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, αλλά με κάθε βεβαιότητα έγινε αποφασιστικά και οριστικά. Παράλληλα, η συγχώνευση με την Παγκρήτια, μια τράπεζα με ιστορία και αποτύπωμα, αλλά δυστυχώς με αντίστοιχα προβλήματα με την παλιά Αττικής, μάς επέτρεψε να δημιουργήσουμε συνέργειες και ισχυρή παρουσία τόσο γεωγραφικά, πανελλαδικά πλέον, όσο και προϊοντικά, που πλέον είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε πλήρως, μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας και τη στήριξη των μετόχων μας.

Η εμπιστοσύνη όλων των μετόχων μας σε ένα κομβικό σημείο της Τράπεζας ήταν καθοριστική, και οφείλω για ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους. Τη Thrivest, το ΤΧΣ και το Υπερταμείο ως διάδοχό του, τους μικρότερους αλλά ιστορικούς μετόχους μας όπως ο ΕΦΚΑ και το ΤΜΕΔΕ, αλλά οφείλω να ευχαριστήσω και ένα μεγάλο πλήθος ιδιωτών επενδυτών που πίστεψε στο σχέδιο μας και που, πλέον για πρώτη φορά μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση, βλέπει υπεραξίες στην επένδυσή του και προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη.

Φτάνοντας στον Ιούνιο του 2025, πετύχαμε ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο. Την πρώτη διεθνή πρεμιέρα της Τράπεζας, με μια καινοτόμο συναλλαγή ταυτόχρονης έκδοσης υβριδικών ομολόγων που στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία.

Η ταυτόχρονη έκδοση ΑΤ1 Και Tier 2 για πρώτη φορά στις παγκόσμιες αγορές σημείωσε υπερκάλυψη πάνω από 4,5 φορές, με προσφορές περισσότερων από 50 κορυφαίων επενδυτών, που ξεπέρασαν το 1,2 δισ. Το κυριότερο είναι ότι η ευρύτατη συμμετοχή ξένων θεσμικών επενδυτών σε ποσοστό 80% του τελικού βιβλίου, επιβεβαίωσε την ψήφο εμπιστοσύνης σε εμάς και στο επιχειρηματικό σχέδιο που στήριξαν οι μέτοχοι μας, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο σύνολό του.

Μεγάλη σημασία για εμάς αλλά και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές έχει και η πρόσφατη αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας από τη Moody’s, που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σταθερότητα και τη δυναμική μας.

Δεν μείναμε όμως μόνο στην οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη. Το 2025 αναδιαμορφώσαμε την εσωτερική μας οργάνωση, επενδύσαμε στους ανθρώπους μας, ανανεώσαμε τα προϊόντα μας, ενισχύσαμε τον ρόλο της βιωσιμότητας στη λειτουργία μας και προσφέραμε στην κοινωνία, όπως οφείλουμε ως ένας «ζωντανός» οργανισμός.

Ένας ζωντανός οργανισμός που ζει καθημερινά με τον κόπο και τη συνεισφορά όλων των ανθρώπων και των εργαζομένων σε αυτόν. Το 2024, κληθήκαμε να αναλάβουμε το δύσκολο έργο ενοποίησης ανθρώπων, που προέρχονταν από δύο διαφορετικούς ιστορικούς οργανισμούς, και ταυτόχρονα να εξορθολογήσουμε το αυξημένο κόστος, που προκύπτει αναπόφευκτα σε μια τέτοιου μεγέθους συγχώνευση. Η προσήλωση των ανθρώπων μας στον στόχο και η αφοσίωση στον πελάτη είναι για εμάς το διαβατήριο για το ταξίδι μας στην επόμενη ημέρα. Μέσα από δύσκολες αλλά αποφασιστικές ενέργειες, το 2024 ξεκινήσαμε την αναδιοργάνωση του οργανισμού, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Κεντροποιήσαμε και ψηφιοποιήσαμε διαδικασίες, έχοντας πάντα τους ανθρώπους μας ως προτεραιότητα, υιοθετήσαμε πρακτικές και προγράμματα αξιολόγησης και ανάπτυξης απόδοσης, ενώ παράλληλα επενδύσαμε στην εκπαίδευση, την υγεία και την ασφάλεια της ομάδας μας. Μοιράσαμε από την κερδοφορία της τράπεζας και στους εργαζόμενους που συνεισέφεραν, μέσα από διαδικασίες διαφάνειας και αξιολόγησης, επενδύοντας ουσιαστικά στους πολύτιμους ανθρώπους της Τράπεζας. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε κάθε έναν ξεχωριστά για την πίστη και την εργατικότητά τους, για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά προκειμένου να γίνουμε η καλύτερη Τράπεζα για τον πελάτη, τους μετόχους και τον επόπτη.

Όσο σημαντική ήταν η επένδυση στους εργαζομένους και στην ανάπτυξή τους, άλλο τόσο σημαντική ήταν και η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Το 2025, και σε συνέχεια της ΑΜΚ του 2024, προχωρήσαμε στην ανανέωση και ενδυνάμωση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ενώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την εκλογή του κ. Ηροδότου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, συνεχώς επικαιροποιούμε διαδικασίες και πολιτικές, συγκλίνοντας σε αυτές των καλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών και θωρακίζοντας τα συμφέροντα όλων των μετόχων μας ανεξαιρέτως.

Το 2024, το αποτύπωμα της Τράπεζας έγινε ακόμη ισχυρότερο μέσω των νέων προϊόντων και πρωτοβουλιών που αναπτύξαμε στο σύνολο της δραστηριότητάς μας. Κάθε νέο προϊόν είχε στόχο ο πελάτης να δει κάτι νέο, κάτι διαφοροποιημένο από τον ανταγωνισμό και πιστεύω ότι το καταφέραμε. Θα ξεκινήσω από την ίδια την εξυπηρέτηση που προσφέρουμε. Αμεσότητα, ευελιξία, προσβασιμότητα είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτα στοιχεία του DNA της τράπεζας που θέλουμε να χτίσουμε. Είμαστε η μόνη τράπεζα που δέχεται τον πελάτη χωρίς ραντεβού, που ο πελάτης δεν είναι ανεπιθύμητος, αλλά ευπρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή. Είμαστε η μόνη τράπεζα που λειτουργεί ταμεία καθ΄ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ προσφέρουμε διευρυμένο ωράριο για τραπεζικές συναλλαγές με την υπηρεσία YourAttica. Δημιουργήσαμε μια σειρά νέων προϊόντων, ξεκινώντας με τα New Start και τη μοναδική στην αγορά ολοκληρωμένη λύση στεγαστικού για το Σπίτι μου ІІ, προσφέροντας διευρυμένες υπηρεσίες με τους συνεργάτες μας, αλλά και νέες λύσεις καταθετικών, ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων αμοιβαίων κεφαλαίων. Στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, δημιουργήσαμε προϊόντα όπως το κεφάλαιο κίνησης POS, ένα προϊόν που προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες και πρόσβαση σε άμεση χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καλύτερες προμήθειες εκκαθάρισης συναλλαγών, online tool για συνεχή έλεγχο και το κυριότερο, ασφάλεια για τις συναλλαγές σε περίπτωση απάτης.

Παρουσιάσαμε μια σειρά προϊόντων αμοιβαίων κεφαλαίων ως εναλλακτική μορφή επένδυσης σε συνεργασία με ελληνικούς επενδυτικούς οίκους εγνωσμένης αξίας όπως η TRITON, Alpha Trust και 3Κ παλιότερα με δυνατότητα τοποθέτησης σε ελληνικά και διεθνή, εταιρικά και κρατικά ομόλογα, υψηλής φερεγγυότητας και χαμηλού ρίσκου:

Παράλληλα, τα κεφάλαια υπό διαχείριση ξεπέρασαν τα 750 εκατ. ευρώ με συνεχώς αυξητική τάση στο 2025

Συνεχίσαμε τη διείσδυση και στους τομείς του Investment Banking, με παρουσία σε αναδοχές έκδοσης ομολόγων πελατών μας.

Ταυτόχρονα επαναδιατυπώνουμε με κάθε ευκαιρία τη δέσμευσή μας στην ουσιαστική στήριξη της ελληνικής οικονομίας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως, εκεί όπου μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Έχοντας ένα μερίδιο αγοράς άνω του 13% στη θετική πιστωτική επέκταση το 1ο τρίμηνο του 2025 είμαστε παρόντες πλέον και συνεπείς συνεργάτες των πελατών μας, και ειδικότερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα, πάνω από το 50% του δανειακού μας χαρτοφυλακίου είναι στους κλάδους ενέργειας, υποδομών, μεταποίηση και τουρισμό, ενώ και το ναυτιλιακό μας χαρτοφυλάκιο, που δημιουργήθηκε μόλις ενάμιση χρόνο πριν, τριπλασιάστηκε το 2024. Θέλω να υπογραμμίσω ότι στοχεύουμε στην υγιή πιστωτική επέκταση, χωρίς εκπτώσεις σε πιστωτικά κριτήρια, απόδειξη ότι η Τράπεζα από το 2021 έχει ελάχιστα έως μηδαμινά νέα ΜΕΑ κάτω του 1% με τα προβλήματα να συσσωρεύονται από τα προηγούμενα έτη. Πέρα όμως από τις δανειοδοτήσεις, προσφέρουμε μια ευρεία τραπεζική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, έχοντας ενισχύσει το 2024 τις υπηρεσίες μας στις περιοχές της συναλλακτικής τραπεζικής.

Όλος αυτός ο μετασχηματισμός και εξωστρέφεια της τράπεζας συνοδεύτηκε και από μια συνεχιζόμενη έμφαση στη βελτίωση της τοποθέτησης και των πρακτικών της Τράπεζας στα πλαίσια της αειφορίας και βιωσιμότητας. Το 2024, δημιουργήσαμε μια ειδική μονάδα βιωσιμότητας στην Τράπεζα, υιοθετήσαμε νέες πολιτικές, και επιδιώξαμε να συνδέσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με τα προϊόντα μας, δίνοντας κίνητρο στους πελάτες μας για πράσινες χρηματοδοτήσεις με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την υψηλή ποσόστωση αντίστοιχων δανείων στο συνολικό χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων.

Εκτός όμως των στόχων που έχουμε θέσει για το περιβάλλον επιπλέον των εποπτικών απαιτήσεων, της αναβάθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης, για εμάς παραμένει ουσιώδες ζητούμενο η έμφαση στην κοινωνική προσφορά και τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και ισότητας, γεγονός που καταδεικνύεται από το μεγαλύτερο ποσοστό σε ελληνική εταιρία συμμετοχής γυναικών στην ανώτατη διοίκηση, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 50%, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας ουσιαστικά και έμπρακτα.

Ως μια τράπεζα που έχει επιλέξει να είναι δίπλα στους ανθρώπους, συνεισφέραμε και φέτος στην κοινωνική συνοχή με πολυεπίπεδες δράσεις κοινωνικής ευθύνης που αφορούν την υγεία, την ισότητα ευκαιριών, την επιχειρηματικότητα, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση, σε συνεργασία με πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω τη στήριξη μας στον οργανισμό Kids Save Lives που παρέχει απινιδωτές σε σχολεία όλης της Ελλάδας και εκπαιδεύει τα παιδιά σε πρώτες βοήθειες - μια δράση με βάθος, καθώς αποτελεί επένδυση στη γενιά του μέλλοντος. Ήταν ιδιαίτερη χαρά μας, όταν πριν περίπου 1 μήνα διακριθήκαμε με το βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα βραβεία του ΕΒΕΑ για το σύνολο αυτών των δράσεων, ένα βραβείο που αποτελεί μια πρώτη αναγνώριση της δέσμευσής μας.

Και ενώ το 2024 ήταν μια χρονιά πολύ έντονης δραστηριότητας και ορόσημο, όπως ανέφερα, φαίνεται ότι το 2025 εξελίσσεται σε μια ακόμη πιο απαιτητική χρονιά για εμάς. Μια χρονιά σταθεροποίησης, ενδυνάμωσης και μετασχηματισμού. Μια χρονιά που απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται γεωπολιτικά και οικονομικά παγκοσμίως, επηρεάζοντας και το δικό μας περιβάλλον. Αλλά και μια χρονιά που σηματοδοτεί μια νέα αρχή για εμάς με προτεραιότητα την ανάπτυξη, χτίζοντας πάνω στα θεμέλια που τέθηκαν μετά την εξυγίανση, τη συγχώνευση και την ανακεφαλαιοποίηση που συντελέστηκαν το 2024. Οι βασικές επιδιώξεις για τη φετινή χρονιά είναι:

Η ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης με την ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας μέσα στο 4 ο τρίμηνο φέτος (και επιδίωξή μας είναι να ολοκληρωθεί ακόμη και νωρίτερά εφόσον μπορέσουμε)

με την ενοποίηση όλων των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας μέσα στο 4 τρίμηνο φέτος (και επιδίωξή μας είναι να ολοκληρωθεί ακόμη και νωρίτερά εφόσον μπορέσουμε) Η ολοκλήρωση των βασικών ενεργειών αναδιάρθρωσης με τη μείωση του λειτουργικού κόστους . Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τον εξορθολογισμό προσωπικού και καταστημάτων , νωρίτερα από τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου.

. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει τον , νωρίτερα από τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου. Η αναβάθμιση και σταδιακή ανακαίνιση των φυσικών καταστημάτων μας . Επικεντρωνόμαστε σε 65 καταστήματα πανελλαδικά πλέον 5 επιχειρηματικών κέντρων, μην αποκλείοντας στο μέλλον και περαιτέρω ανάπτυξη .

. Επικεντρωνόμαστε σε . Βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα , ενισχύοντας το αποτύπωμά μας σε ψηφιακές εφαρμογές από το 4 ο τρίμηνο φέτος, μαζί με την ενοποίηση συστημάτων, δίνοντας νέες λειτουργικότητες στο χρήστη.

, ενισχύοντας το αποτύπωμά μας σε ψηφιακές εφαρμογές από το 4 τρίμηνο φέτος, μαζί με την ενοποίηση συστημάτων, δίνοντας νέες λειτουργικότητες στο χρήστη. Αυτοματοποιήσεις και χρήση τεχνολογίας εσωτερικά στην τράπεζα προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τον χρόνο απόκρισης σε κάθε αίτημα και μειώνοντας ακόμη περισσότερο το λειτουργικό μας κόστος.

στην τράπεζα προκειμένου να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τον χρόνο απόκρισης σε κάθε αίτημα και μειώνοντας ακόμη περισσότερο το λειτουργικό μας κόστος. Δημιουργία νέων καινοτόμων ανταγωνιστικών προϊόντων σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών μας, αποδεικνύοντας την έμπρακτη στήριξη στην πραγματική οικονομία και τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Με μια δυνατή θέση στην αγορά, προχωράμε μπροστά, με βήματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στον στόχο μας: μια Νέα Τράπεζα δίπλα στον πελάτη.

Ευέλικτη, Αξιόπιστη, Δυναμική, Σταθερή αλλά κυρίως προσβάσιμη και ανθρώπινη.

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

η σημερινή μέρα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Σήμερα, 9 μήνες περίπου μετά τη νομική συγχώνευση θα παρουσιάσουμε τη νέα μας επωνυμία και τη νέα μας εταιρική ταυτότητα. Για όλους εμάς στην Τράπεζα, η νέα ταυτότητα δε σηματοδοτεί απλά μια αλλαγή σελίδας, αλλά σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της λειτουργικής συγχώνευσης, τη δημιουργία και εκκίνηση πλέον της Νέας Τράπεζας.

Αναμένοντας την ολοκλήρωση της ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας, ξανασυστηνόμαστε στο κοινό μας. Όχι μόνο ως όνομα και σήμα, αλλά από το 4ο τρίμηνο φέτος και ως νέο κατάστημα, με νέες ψηφιακές εφαρμογές, νέα προϊόντα και προτάσεις, έχοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη. Η ευελιξία και η προσβασιμότητα θα συνεχίσουν να μας διαφοροποιούν, διατηρώντας προτάσεις που φέραμε στην τραπεζική και οι πελάτες μας αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους.

Έχοντας αυτή την εικόνα σήμερα, οι στόχοι μας για το 2027 δε θα μπορούσαν να μην είναι υψηλοί:

Απόδοση κεφαλαίων μεγαλύτερη από 20%

Διαμόρφωση του δείκτη κόστους/εσόδων κάτω από 40%

Κέρδη προ προβλέψεων να ξεπερνούν τα 280 εκατ.

Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από 3%

Προτού περάσουμε στο περισσότερο αναμενόμενο σημείο της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, θα ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Τα τελευταία 3 χρόνια σχεδόν αντιμετωπίζουμε αρκετές επιφυλάξεις και επικρίσεις. Πως θα ήταν αδύνατο να εξυγιανθεί η Τράπεζα, πώς θα ήταν αδύνατο να βρεθεί σοβαρός ιδιώτης επενδυτής, πως θα ήταν αδύνατο να γυρίσει σε σταθερή κερδοφορία, πως θα ήταν αδύνατο να κάνουμε όλα όσα σταθερά επιτυγχάνουμε με πολύ κόπο, αλλά πίστη στον στόχο και το όραμά που είχαμε Διοίκηση και Μέτοχοι. Σήμερα οι επιφυλάξεις είναι κατά πόσο πραγματικά μπορούμε να μεγαλώσουμε κι άλλο, ότι είμαστε μικροί για να ανταγωνιστούμε αποτελεσματικά τους γίγαντες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι καμιά από τις σημερινές μεγάλες και ισχυρές τράπεζες δεν μεγάλωσαν σε μία ημέρα. Έφτασαν στο σήμερα μετά από αλλεπάλληλες στρατηγικές κινήσεις συγχωνεύσεων ξεκινώντας και οι ίδιες από ένα μικρό μέγεθος και μια τουλάχιστον μακρά περίοδο εξυγίανσης μετά την κρίση. Και ο δικός μας στόχος είναι να μεγαλώσουμε μέσα από σίγουρα και σταθερά βήματα, χωρίς όμως να χάσουμε την ταυτότητά μας. Την τραπεζική πίσω στα βασικά. Την τραπεζική κοντά στον πελάτη, ουσιαστικά και έμπρακτα. Ήδη σήμερα, η Τράπεζά μας πλησιάζει στο να τριπλασιάσει τα μεγέθη της σε περίοδο 2ετίας. Από περίπου 80εκ οργανικές επαναλαμβανόμενες ζημίες, είμαστε ήδη το 2024 σε περίπου 44εκ κέρδη και υλοποιούμε το πλάνο μας αυτά να 5πλασιαστούν στην 3ετία. Ενώ ήδη παίρνουμε μερίδιο στην πιστωτική επέκταση που το 1ο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στο 13,5% του συνόλου της αγοράς.

Ως Διοίκηση δεσμευτήκαμε στο παρελθόν σε στόχους που έμοιαζαν ανέφικτοι. Σήμερα επαναδιατυπώνουμε τη δέσμευσή μας απέναντι σε όλους εσάς που μας εμπιστευτήκατε σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου με προσήλωση και αποφασιστικότητα.

Φτάνουμε όμως στο σημείο, που νομίζω ότι έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων. Την παρουσίαση μιας ιστορικής απόφασης: της νέας επωνυμίας και του νέου σήματος της Νέας Τράπεζας.

Αυτό το νέο όνομα είναι για εμάς η έκφραση όσων είμαστε και όλων όσων θέλουμε να γίνουμε. Η εικόνα και η ουσία μιας σύγχρονης Τράπεζας, με έμπνευση και επίκεντρο τον άνθρωπο: τον εργαζόμενο, τον πελάτη, τον συνεργάτη μας.

Δε θα πω περισσότερα, πάμε να το δούμε.

CrediaBank λοιπόν. Στον πυρήνα της CrediaBank, βρίσκεται ένας αέναος κύκλος συνεργασίας, εμπιστοσύνης, δέσμευσης στον άνθρωπο.

Η νέα μας ταυτότητα εκφράζει τη σχέση εμπιστοσύνης, τη ροή της εξέλιξης και τη δυναμική της κοινής προόδου. Είμαστε δίπλα στον άνθρωπο και οικοδομούμε τη νέα εποχή της τραπεζικής, με ανθρώπινο πρόσωπο, επιστρέφοντας στις βασικές αρχές της σχέσης Τράπεζας με πελάτη. Μιας σχέσης που χτίζεται στην αμφίδρομη εμπιστοσύνη.

Το νέο λογότυπο αποτυπώνει την ένωση των αναγκών των πελατών μας με τις χιλιάδες προοπτικές που τους προσφέρουμε και συμβολίζει έναν δεσμό εμπιστοσύνης.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, όχι μόνο στην εικόνα αλλά και στην ιστορία της Τράπεζας: Μια νέα υπόσταση, που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία των 2 τραπεζών. Ένα σχήμα, με νέα κουλτούρα και νέες αξίες που σέβονται τις επιτυχίες και την ιστορία τους. Σηματοδοτεί τη νέα εποχή του οργανισμού και τη δυναμική συνέχεια της πορείας του προς ένα δυνατό «όλον», τον μετασχηματισμό της Τράπεζας, με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Κυρίες και κύριοι,

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εσάς, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας, αλλά και τους μετόχους μας και τις εποπτικές αρχές συνεχίζουμε με συνέπεια την πορεία που ξεκινήσαμε.

Σας ευχαριστώ θερμά για τη διαρκή εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας».