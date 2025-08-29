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ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχουν επιχειρήματα να καμουφλάρουν την καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης και την επίμονη ακρίβεια
Πολιτική
15:49 - 29 Αυγ 2025

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχουν επιχειρήματα να καμουφλάρουν την καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης και την επίμονη ακρίβεια

Reporter.gr Newsroom
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Οξύτατη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε την Παρασκευή (29/8) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Τσουκαλάς, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένες προτάσεις με κοστολόγηση και σαφές σχέδιο ενόψει της παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ.

Αναλυτικότερα, ερωτώμενος στο Πρώτο Πρόγραμμα, για την κατάσταση της οικονομίας και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ενόψει ΔΕΘ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό, με αποτύπωμα στο σύνολο της κοινωνίας. Αντίθετα, τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε την κυβέρνηση να υιοθετεί τη “δημιουργική λογιστική”, θυμίζοντας παλαιότερες πρακτικές της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησαν τη χώρα στα γνωστά αποτελέσματα».

«Όταν η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει από 1,5 έως 3 δισ. ευρώ και ταυτόχρονα εγκαλεί την αντιπολίτευση ότι “δεν βγαίνουν τα μέτρα που προτείνει”, ενώ η ίδια δεν προσδιορίζει καν τον πραγματικό δημοσιονομικό χώρο, τότε μιλάμε για “δημιουργική λογιστική”. Στην ουσία, προσπαθεί με θεατρινισμούς να μειώσει το κύρος των προτάσεων των άλλων κομμάτων και επιλέγει την τοξική προπαγάνδα. Δεν υπάρχουν πλέον επιχειρήματα να καμουφλάρουν την καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης και την επίμονη ακρίβεια. Δεν μπορούν να απαντήσουν για ποιο λόγο ο πρωθυπουργός εξαγγέλλει “το τέλος της ακρίβειας” εδώ και τέσσερα χρόνια» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παλινωδίες για τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε ότι «η κυβέρνηση αλλάζει συνεχώς νούμερα: πριν τρεις μέρες έλεγε ότι το κόστος για τις αυξήσεις στις συντάξεις ήταν 1,5 δισ., μετά είπε 1,3 δισ. Στην πραγματικότητα είναι λιγότερο» και ανέφερε συγκεκριμένα πώς «επειδή αρέσουν οι αριθμοί στη Νέα Δημοκρατία, να πούμε μερικούς. Το 46,3% των μισθωτών (περίπου 1,1 εκατ. πολίτες) έχουν μισθό έως 1.000€ μικτά. Αυτό σημαίνει καθαρά 824€. Με ΦΠΑ 24% στις δαπάνες, απομένουν 626€. Το 16,2% (463.000 πολίτες) λαμβάνουν από 1.000 έως 1.200€ μικτά, δηλαδή περίπου 956€ καθαρά. Μετά τον ΦΠΑ, μένουν 726€. Αυτοί είναι οι αριθμοί- πραγματικά αποτελέσματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η εικόνα της κοινωνίας σήμερα».

Κατόπιν, ο Εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «υπάρχουν μέτρα χωρίς κόστος, όπως η επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων και το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, που καταργήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία το 2019. Σταδιακή αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης των συντάξεων, ώστε να υπάρξει κίνητρο ασφάλισης και ενίσχυση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων. Η κυβέρνηση δεν έκανε καμία δομική αλλαγή. Δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο, δεν αντιμετώπισε τις στρεβλώσεις, δεν ενίσχυσε την παραγωγικότητα. Αντίθετα, επέλεξε τον πελατειασμό, την αδιαφάνεια και την κρατικοδίαιτη ανάπτυξη».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της στέγασης, υπογράμμισε ότι «το έθεσε πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν τέσσερα χρόνια. Η κυβέρνηση ακολούθησε μία λανθασμένη φιλοσοφία: αντί να αυξήσει τα διαθέσιμα ακίνητα, περιορίστηκε σε επιδοτήσεις και χαμηλότοκα δάνεια για λίγες χιλιάδες ανθρώπους. Μια καθαρά επικοινωνιακή κίνηση. Για ποιο λόγο επιτρέπει σήμερα να συμβαίνει αυτό στην αγορά πρώτης κατοικίας, με τη στέγαση να είναι τόσο ακριβή; Θα μπορούσε, με παρεμβάσεις μικρού δημοσιονομικού κόστους, να έχει πολλαπλάσιο όφελος για την κοινωνία. Θα μπορούσε να είχε βάλει ένα φρένο στους μαζικούς πλειστηριασμούς. Αυτά είναι μέτρα που δεν έχουν άμεσο κόστος στο δημόσιο».

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε πως «θεωρούμε ότι αυτό που συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια διαδικασία-παρωδία. Δεν έχει ξαναγίνει κοινοβουλευτική πλειοψηφία να φοβάται να εμφανιστεί στη Βουλή, υπό τον φόβο ότι θα υπερψηφιστεί η πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή. Η διαδικασία που ακολούθησε η κυβέρνηση είναι άκυρη και αντίθετη με την κοινοβουλευτική παράδοση. Όλοι οι συνταγματολόγοι μίλησαν για αντισυνταγματική μεθόδευση. Εμείς λέμε: αυτοί που ευθύνονται πρέπει να πληρώσουν».

Τέλος, τόνισε πώς «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε με σαφήνεια ότι υπήρχε μηχανισμός που ενημέρωνε επιτήδειους να δηλώνουν πλαστά μισθωτήρια και να εισπράττουν επιδοτήσεις. Αυτό ακριβώς λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το “κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ” πρέπει να τερματιστεί. Χρειαζόμαστε ένα κράτος αξιόπιστο, με διαφάνεια, αξιοκρατία, κανόνες και σεβασμό στα χρήματα του ελληνικού λαού».

«Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή υποδείγματος διακυβέρνησης και ένα νέο μείγμα οικονομικής, φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής. Αυτό θα το περιγράψουμε με σαφήνεια στη ΔΕΘ: με κοστολόγηση, προτεραιότητες και σαφή προγραμματισμό. Δεν μπορούν να γίνουν όλα από την πρώτη μέρα. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη στρατηγική, ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα ξεδιπλωθεί μια πολιτική υπέρ των πολιτών» σημείωσε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

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