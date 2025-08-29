Πεσκόφ: Ο Πούτιν δεν αποκλείει πιθανή συνάντηση με Ζελένσκι

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεν έχουν ακόμη προχωρήσει ουσιαστικά, ωστόσο η Ρωσία ενδιαφέρεται και είναι έτοιμη για τέτοιες συνομιλίες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο Πούτιν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνάντησης, αλλά πιστεύει ότι κάθε συνάντηση σε επίπεδο κορυφής πρέπει να προετοιμαστεί καλά, προκειμένου να οριστικοποιηθούν εκ των προτέρων οι προετοιμασίες που γίνονται σε επίπεδο ειδικών», δήλωσε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή (29/8).

«Δεν μπορούμε να πούμε προς το παρόν ότι το έργο των ειδικών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Ενδιαφερόμαστε, όμως, και είμαστε έτοιμοι για τέτοιες διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Ο Πεσκόφ σχολίασε έτσι μια δήλωση του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είπε ότι αμφιβάλλει για το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.

«Όλες οι θέσεις μας έχουν μεταφερθεί, οι κύριες διατάξεις διακανονισμού έχουν παραδοθεί γραπτώς στην ουκρανική πλευρά. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι αυτές είναι αρχικές θέσεις και απαιτείται περαιτέρω συζήτηση», δήλωσε ο Πεσκόφ.