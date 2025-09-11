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Jefferies: Διπλάσια από την Ευρώπη η πιστωτική ανάπτυξη στην Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08:07 - 11 Σεπ 2025

Jefferies: Διπλάσια από την Ευρώπη η πιστωτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Jefferies εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε πορεία δυναμικής ανάπτυξης και πως τα δάνεια τους θα εμφανίσουν ρυθμούς αύξησης διπλάσιους σε σχέση  με τους ανταγωνιστές τους στην υπόλοιπη Ευρώπη.   

Συγκεκριμένα, προβλέπει έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης δανείων της τάξης του 8% για τις ελληνικές τράπεζες, σε αντίθεση με 3-5% για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Ο οίκος βλέπει, επίσης, πρώιμα σημάδια ανάκαμψης στον τομέα των στεγαστικών δανείων, που αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την πορεία των τραπεζών τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι και τον Ιούλιο του 2025, η Ελλάδα παρουσίασε συνολική αύξηση των δανείων κατά 11%, ενώ την ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντίστοιχος ρυθμός βρισκόταν μόλις στο 3%. Η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από τον επιχειρηματικό τομέα, ωστόσο η Jefferies θεωρεί ότι στο προσεχές μέλλον και τα νοικοκυριά θα συμβάλουν σημαντικά στη συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης.

Πιο συγκεκριμένα, τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις κατέγραψαν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 16% τον Ιούλιο, τη στιγμή που στην Ε.Ε. ο ρυθμός αυτός ήταν κάτω από 3%.

Στεγαστικά δάνεια

Στο πεδίο των στεγαστικών δανείων, παρόλο που η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει μείωση, η κατάσταση δείχνει να σταθεροποιείται και να κατευθύνεται προς μια ήπια ανάκαμψη, με τις τράπεζες να αναμένουν ένα μέσο ετήσιο ύψος νέων χορηγήσεων γύρω στα 4-5 δισ. ευρώ.

Η Jefferies θεωρεί πως ένας νέος κύκλος επενδύσεων μπορεί να προκύψει από την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, κάτι που συνδέεται με τα στοιχεία της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία πρόσφατα ανέδειξε το σημαντικό έλλειμμα 180.000 κατοικιών στην ελληνική αγορά. Η κάλυψη αυτού του ελλείμματος εκτιμάται ότι θα απαιτήσει περίπου μία πενταετία.

Παρά το γεγονός ότι τα στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα εξακολουθούν να παρουσιάζουν αρνητική μεταβολή, η τάση φαίνεται να αντιστρέφεται σταδιακά, με την πτώση να περιορίζεται στο -1,1% τον Ιούλιο του 2025, σε σχέση με -2,8% τον Ιούλιο του 2024.

Επενδύσεις

Η Jefferies παρατηρεί, επίσης, αύξηση στις επενδυτικές δαπάνες, καθώς η χώρα επιχειρεί να μειώσει το επενδυτικό έλλειμμα που δημιουργήθηκε μετά την κρίση χρέους – ένα κενό που υπολογίζεται από τις τράπεζες στα 100 δισ. ευρώ. Αν και το χάσμα παραμένει, υπάρχουν ενδείξεις ότι αρχίζει να καλύπτεται. Το 2024 οι επενδύσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν στο 15% του ΑΕΠ, έναντι 21% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος να κάνουν λόγο για αύξηση στο 18% έως το 2027 – χωρίς όμως να φτάνει το επίπεδο της υπόλοιπης Ευρώπης.

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αποδέκτες πόρων, με προβλεπόμενα κεφάλαια που ισοδυναμούν με το 16% του ΑΕΠ, έναντι μόλις 5% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε.

Για τις ελληνικές τράπεζες, το κομμάτι των δανείων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς περιλαμβάνει ποσό ύψους 17,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί μόνο 4,1 δισ. ευρώ μέσω του τραπεζικού συστήματος, πράγμα που σημαίνει ότι το Ταμείο δεν αποτελεί ακόμη καθοριστικό παράγοντα στην αύξηση της πιστωτικής δραστηριότητας.

Οι τράπεζες, πάντως, θεωρούν ότι τα πραγματικά οφέλη από αυτά τα κεφάλαια θα φανούν πιο έντονα το 2026 και το 2027.

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