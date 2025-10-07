ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Την 38η διάσκεψη του ACI Europe φιλοξένησε ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:28 - 07 Οκτ 2025

Την 38η διάσκεψη του ACI Europe φιλοξένησε ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
Τη διήμερη 38η Συνάντηση του φόρουμ περιφερειακών αεροδρομίων του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI Europe), που προάγει την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία στο αεροπορικό οικοσύστημα, είχε την τιμή να διοργανώσει ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ).

Στη διοργάνωση έδωσαν το «παρών» ανώτατα στελέχη περιφερειακών αεροδρομίων της Ευρώπης, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και φορέων που στηρίζουν την ανάπτυξη του αεροπορικού κλάδου και των υποδομών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η βελτίωση της λειτουργίας των αεροδρομίων, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η διαμόρφωση στρατηγικών για ένα ασφαλές, αποδοτικό και βιώσιμο παγκόσμιο σύστημα αερομεταφορών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι — του μοναδικού νέου αεροδρομίου που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο στην Ευρώπη σε νέα τοποθεσία. Κατά την επίσκεψη, ενημερώθηκαν για τις καινοτόμες τεχνολογίες και τα συστήματα που εφαρμόζονται, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών, την ενίσχυση της ασφάλειας και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα του έργου.

«Είναι ιδιαίτερη τιμή που φιλοξενήσαμε αυτή τη συνάντηση στην Κρήτη, σε μια περίοδο που το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου παίρνει σάρκα και οστά. Η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων με τα περιφερειακά αεροδρόμια της Ευρώπης συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πρότυπου αερολιμένα, που θα αποτελέσει ουσιαστικό μοχλό ανάπτυξης για το νησί και τη χώρα μας», δήλωσε ο Νίκος Αναστασίου, Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην AEGEAN και τη Sky Express για τη γενναιόδωρη υποστήριξή τους και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της 38ης Συνάντησης του Regional Airports’ Forum του ACI Europe.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης» έχει συσταθεί για την κατασκευή και διαχείριση του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι της Κρήτης. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν το Ελληνικό Δημόσιο (45,90%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (32,46%) και η GMR Airports Ltd (21,64%).

